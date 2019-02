Posted by racenews on Wednesday, February 27, 2019 · Leave a Comment

Weights revealed for the 10 handicaps at The Festival™ presented by Magners

Wednesday, February 27, 2019 - Weights for the 10 handicap contests at The Festival™ presented by Magners, which runs from Tuesday, March 12 to Friday, March 15, were unveiled today at a press conference at Cheltenham Racecourse.

Race (maximum number of runners) Top weight Age/Wgt Trainer Ultima Handicap Chase (24 plus 2 reserves) - rating of top-weight 162 ALPHA DES OBEAUX (FR) 9-11-12 Gordon Elliott IRE Close Brothers Novices’ Handicap Chase (20 plus 2 reserves) - rating of top-weights 145 HIGHWAY ONE O ONE (IRE) RED INDIAN SECRET INVESTOR CUBOMANIA (IRE) CAMPEADOR (FR) 7-11-12 7-11-12 7-11-12 6-11-12 7-11-12 Chris Gordon Kelly Morgan Paul Nicholls Gordon Elliott IRE Gordon Elliott IRE Coral Cup (26 plus 2 reserves) - rating of top-weight 160 CALL ME LORD (FR) 6-11-12 Nicky Henderson Boodles Juvenile Handicap Hurdle (Fred Winter) (22 plus 2 reserves) - rating of top-weight 147 FUSIL RAFFLES (FR) 4-11-10 Nicky Henderson Pertemps Network Final (24 plus 2 reserves) - rating of top-weight 150 THE MIGHTY DON (IRE) 7-11-12 Nick Gifford Brown Advisory & Merriebelle Stable Plate (24 plus 2 reserves) - rating of top-weight 161 THE STORYTELLER (IRE) 8-11-12 Gordon Elliott IRE Fulke Walwyn Kim Muir Amateur Riders’ Handicap Chase (24 plus 2 reserves) - rating of top-weights 145 VYTA DU ROC (FR) LE BREUIL (FR) NOW MCGINTY (IRE) CUBOMANIA (IRE) ABOLITIONIST (IRE) 10-11-12 7-11-12 8-11-12 6-11-12 11-11-12 Nicky Henderson Ben Pauling Stuart Edmunds Gordon Elliott IRE Dr Richard Newland Randox Health County Handicap Hurdle (26 plus 2 reserves) - rating of top-weight 160 CALL ME LORD 6-11-12 Nicky Henderson Johnny Henderson Grand Annual Chase Challenge Cup (20 plus 2 reserves) - rating of top-weight 156 OZZIE THE OSCAR (IRE) 8-11-12 Philip Hobbs Martin Pipe Conditional Jockeys’ Handicap Hurdle (24 plus 2 reserves) - rating of top-weights 145 IVANOVICH GORBATOV (IRE) 7-11-10 Joseph O’Brien IRE SIRE DU BERLAIS (FR) 7-11-10 Gordon Elliott IRE EX PATRIOT (IRE) 6-11-10 Ellmarie Holden IRE EARLY DOORS (FR) 6-11-10 Joseph O’Brien IRE





Ultima Handicap Chase

Grade 3, £110,000 Total Prize Fund. Old Course, Cheltenham, 2.50pm, Tuesday, March 12, three miles and a furlong (3m 1f). For five-year-olds & upwards. Penalties: after February 24, a winner of a chase 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 12lb. Entries closed February 19, entries released February 21 (105 entries), weights revealed February 27. Six-day confirmation stage March 6, final declaration stage 10.00am, Sunday, March 10. Maximum field of 24.

Horse Age Wgt Rating Owner Trainer ALPHA DES OBEAUX (FR) 9 11-12 162 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE THE STORYTELLER (IRE) 8 11-11 161 Mrs Pat Sloan Gordon Elliott IRE TOUT EST PERMIS (FR) 6 11-07 157 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE SUB LIEUTENANT (IRE) 10 11-07 157 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE GO CONQUER (IRE) 10 11-07 157 Paul & Clare Rooney Nigel Twiston-Davies OUTLANDER (IRE) 11 11-07 157 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE BLACK CORTON (FR) 8 11-07 157 The Brooks, Stewart Families & J Kyle Paul Nicholls JANIKA (FR) 6 11-06 156 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson LAKE VIEW LAD (IRE) 9 11-05 155 Trevor Hemmings Nick Alexander PLEASANT COMPANY (IRE) 11 11-05 155 Malcolm C Denmark Willie Mullins IRE THE WORLDS END (IRE) 8 11-05 155 McNeill Family Tom George YALA ENKI (FR) 9 11-05 155 Hills of Ledbury (Aga) Venetia Williams ROBINSFIRTH (IRE) 10 11-04 154 Christine Knowles & Wendy Carter Colin Tizzard AMERICAN (FR) 9 11-04 154 The Jago Family Partnership Harry Fry SIZING CODELCO (IRE) 10 11-04 154 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard DOUNIKOS (FR) 8 11-04 154 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE WARRIORS TALE 10 11-03 153 Trevor Hemmings Paul Nicholls GOLD PRESENT (IRE) 9 11-02 152 John & Barbara Cotton Nicky Henderson O O SEVEN (IRE) 9 11-02 152 Christopher Hanbury Nicky Henderson MINELLA ROCCO (IRE) 9 11-02 152 J P McManus Jonjo O’Neill ACTIVIAL (FR) 9 11-01 151 Roger Brookhouse Tom George MISTER WHITAKER (IRE) 7 11-01 151 Tim Radford Mick Channon BEWARE THE BEAR (IRE) 9 11-01 151 G B Barlow Nicky Henderson A TOI PHIL (FR) 9 11-01 151 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MAGIC OF LIGHT (IRE) 8 11-01 151 Ann & Alan Potts Limited Jessica Harrington IRE ROYAL VACATION (IRE) 9 11-01 151 Mrs Jean R Bishop Colin Tizzard MONBEG NOTORIOUS (IRE) 8 11-00 150 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE NOBLE ENDEAVOR (IRE) 10 11-00 150 C Jones Gordon Elliott IRE ROCKY’S TREASURE (IRE) 8 10-13 149 J Perriss Kim Bailey CHEF DES OBEAUX (FR) 7 10-13 149 Sullivan Bloodstock Limited Nicky Henderson BENATAR (IRE) 7 10-13 149 Ashley Head Gary Moore MALL DINI (IRE) 9 10-12 148 Philip J Reynolds Patrick Kelly IRE DINGO DOLLAR (IRE) 7 10-12 148 M Warren J Holmes R Kidner & J Wright Alan King JERRYSBACK (IRE) 7 10-12 148 J P McManus Philip Hobbs CALIPTO (FR) 9 10-12 148 Lady Bolton Venetia Williams DISCORAMA (FR) 6 10-12 148 Thomas Friel/Andrew Gemmell Paul Nolan IRE MISTER MALARKY 6 10-12 148 Wendy & Malcolm Hezel Colin Tizzard MODUS 9 10-11 147 J P McManus Paul Nicholls ULTRAGOLD (FR) 11 10-11 147 Brocade Racing J P Romans Terry Warner Colin Tizzard BELAMI DES PICTONS (FR) 8 10-10 146 Hills of Ledbury (Aga) Venetia Williams SOME NECK (FR) 8 10-10 146 Susannah Ricci Willie Mullins IRE SINGLEFARMPAYMENT 9 10-10 146 N T Griffith & H M Haddock Tom George BLOW BY BLOW (IRE) 8 10-10 146 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE SIZING GRANITE (IRE) 11 10-10 146 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard UP FOR REVIEW (IRE) 10 10-10 146 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE GIVE ME A COPPER (IRE) 9 10-09 145 Done, Ferguson, Kyle, Mason & Wood Paul Nicholls TALKISCHEAP (IRE) 7 10-09 145 Charles Dingwall Alan King VYTA DU ROC (FR) 10 10-09 145 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson NOW MCGINTY (IRE) 8 10-09 145 The Garratt Family Stuart Edmunds CUBOMANIA (IRE) 6 10-09 145 Cubomania Syndicate Gordon Elliott IRE CRUCIAL ROLE 7 10-09 145 D W Fox Dan Skelton RATHER BE (IRE) 8 10-09 145 Matt & Lauren Morgan Nicky Henderson COO STAR SIVOLA (FR) 7 10-09 145 Babbit Racing Nick Williams VALSEUR LIDO (FR) 10 10-09 145 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE LE BREUIL (FR) 7 10-09 145 Mrs Emma Palmer Ben Pauling VINTAGE CLOUDS (IRE) 9 10-08 144 Trevor Hemmings Sue Smith GENERAL PRINCIPLE (IRE) 10 10-08 144 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE LIVELOVELAUGH (IRE) 9 10-08 144 Susannah Ricci Willie Mullins IRE WILLIE BOY (IRE) 8 10-08 144 Kate & Andrew Brooks Charlie Longsdon BUYWISE (IRE) 12 10-07 143 T Hywel Jones Evan Williams FLYING ANGEL (IRE) 8 10-06 142 R J Rexton Nigel Twiston-Davies GUN DIGGER (IRE) 7 10-06 142 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE SHANTOU VILLAGE (IRE) 9 10-06 142 Mrs Jane Gerard-Pearse Neil Mulholland THE YOUNG MASTER 10 10-06 142 Mike Burbidge & The Old Masters Neil Mulholland CHOSEN PATH (IRE) 6 10-06 142 McNeill Family and Prodec Networks Ltd Alan King PEARL ROYALE (IRE) 7 10-05 141 Air Cdre&Mrs M R Hallam&Mark Phillips Nigel Hawke WALT (IRE) 8 10-05 141 Phil Simmonds Neil Mulholland OLDGRANGEWOOD 8 10-04 140 Chris Giles & Sandra Giles Dan Skelton CATAMARAN DU SEUIL (FR) 7 10-04 140 Michael P Tudor Dr Richard Newland VIEUX MORVAN (FR) 10 10-04 140 M L Bloodstock Limited Joseph O’Brien IRE BIG RIVER (IRE) 9 10-04 140 Two Black Labs Lucinda Russell OUT SAM 10 10-04 140 D Charlesworth Gordon Elliott IRE MULCAHYS HILL (IRE) 7 10-04 140 McNeill Family and Prodec Networks Ltd Warren Greatrex SKIPTHECUDDLES (IRE) 8 10-04 140 TyroneForSam Graeme McPherson BARNEY DWAN (IRE) 9 10-04 140 Paul & Clare Rooney Fergal O’Brien ROLLING DYLAN (IRE) 8 10-04 140 Miss I D Du Pre Philip Hobbs MOVEWITHTHETIMES (IRE) 8 10-04 140 J P McManus Paul Nicholls COGRY 10 10-04 140 Graham and Alison Jelley Nigel Twiston-Davies SPEAKER CONNOLLY (IRE) 6 10-03 139 Barry Connell Alan Fleming IRE BALLYARTHUR (IRE) 9 10-03 139 Graham and Alison Jelley Nigel Twiston-Davies ARTHUR’S GIFT (IRE) 8 10-02 138 Arthur’s Gift Partnership Nigel Twiston-Davies NO COMMENT 8 10-02 138 J P McManus Philip Hobbs GLEN ROCCO 8 10-01 137 J Kyle, G Mason, D Stevens Nick Gifford CAROLE’S DESTRIER 11 10-01 137 Mrs C Skipworth Neil Mulholland ROGUE ANGEL (IRE) 11 10-01 137 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE COUP DE PINCEAU (FR) 7 10-01 137 Colm Donlon Paul Nicholls SUMKINDOFKING (IRE) 8 10-01 137 D W Fox Tom George FINE RIGHTLY (IRE) 11 10-01 137 Miss Patricia Duffin Stuart Crawford IRE MEASUREOFMYDREAMS (IRE) 11 10-01 137 T Howley Jnr/A J O’Ryan/D McDonnell Gordon Elliott IRE AZZERTI (FR) 7 10-01 137 McNeill Family and Prodec Networks Ltd Alan King EAMON AN CNOIC (IRE) 8 10-01 137 The Angove Family David Pipe JUST A STING (IRE) 7 10-01 137 Nigel & Barbara Collison Harry Fry AMI DESBOIS (FR) 9 10-00 136 EPDS Racing Partnership 12 & Partner Graeme McPherson BEAU DU BRIZAIS (FR) 7 9-13 135 Mrs R J Skan Philip Hobbs KILCREA VALE (IRE) 9 9-13 135 A D Spence Nicky Henderson ROCKLANDER (IRE) 10 9-13 135 D O’Donohoe, J Cavanagh, S Nelson Tom George DIDERO VALLIS (FR) 6 9-13 135 Lady Bolton Venetia Williams TREACKLE TART (IRE) 7 9-13 135 Bradley Partnership Charlie Longsdon SKY PIRATE 6 9-12 134 Lady Bamford & Alice Bamford Jonjo O’Neill PICKAMIX 8 9-11 133 Racing Ventures 2014 Charlie Mann ITS ALL GUESSWORK (IRE) 7 9-11 133 Philip J Reynolds Gordon Elliott IRE MOLINEAUX (IRE) 8 9-11 133 John and Heather Snook Colin Tizzard EL BANDIT (IRE) 8 9-10 132 Barry Fulton, Colm Donlon & Chris Giles Paul Nicholls KANSAS CITY CHIEF (IRE) 10 9-08 130 Anthony Bloom Neil Mulholland TANARPINO 8 9-06 128 P And Mrs G A Clarke Jennie Candlish

105 entries

28 Irish-trained

Close Brothers Novices’ Handicap Chase

Listed, £70,000 Total Prize Fund. Old Course, Cheltenham, 4.50pm, Tuesday, March 12, two miles and four furlongs (2m 4f 44y). For novice five-year-olds and upwards rated 0-145. Penalties: after February 24, a winner of a chase 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 10lb. Entries closed February 19, entries released February 21 (85 entries), weights revealed February 27. Six-day confirmation stage March 6, final declaration stage 10.00am, Sunday, March 10. Maximum field of 20.

Horse Age Wgt Rating Owner Trainer HIGHWAY ONE O ONE (IRE) 7 11-12 145 Anthony Ward-Thomas Chris Gordon RED INDIAN 7 11-12 145 J R Weatherby Kelly Morgan SECRET INVESTOR 7 11-12 145 Hills of Ledbury (Aga) Paul Nicholls CUBOMANIA (IRE) 6 11-12 145 Cubomania Syndicate Gordon Elliott IRE CAMPEADOR (FR) 7 11-12 145 J P McManus Gordon Elliott IRE CAID DU LIN (FR) 7 11-11 144 Foxtrot Racing Dr Richard Newland PRAVALAGUNA (FR) 7 11-11 144 Bruton Street IV Willie Mullins IRE CLONDAW CASTLE (IRE) 7 11-11 144 J French, D McDermott, S Nelson, T Syder Tom George CAPELAND (FR) 7 11-11 144 Mrs Kathy Stuart Paul Nicholls A PLUS TARD (FR) 5 11-10 144 Cheveley Park Stud Henry de Bromhead IRE ANY SECOND NOW (IRE) 7 11-10 143 J P McManus Ted Walsh IRE MIND’S EYE (IRE) 7 11-09 142 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE LOUGH DERG SPIRIT (IRE) 7 11-09 142 Grech & Parkin Nicky Henderson GUN DIGGER (IRE) 7 11-09 142 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE BEN DUNDEE (IRE) 7 11-08 141 C Jones Gordon Elliott IRE EX PATRIOT (IRE) 6 11-08 141 Paul Holden Ellmarie Holden IRE TOWER BRIDGE (IRE) 6 11-08 141 J P McManus Joseph O’Brien IRE MILITARIAN 9 11-08 141 Andrew J Martin Andrew Martin WALT (IRE) 8 11-08 141 Phil Simmonds Neil Mulholland THE RUSSIAN DOYEN (IRE) 6 11-08 141 The Gosden Mob Colin Tizzard SPRINGTOWN LAKE (IRE) 7 11-08 141 Tim Syder Philip Hobbs ROARING BULL (IRE) 6 11-07 140 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE AMOUR DE NUIT (IRE) 7 11-07 140 Andrew Williams Paul Nicholls MOVEWITHTHETIMES (IRE) 8 11-07 140 J P McManus Paul Nicholls RIDERS ONTHE STORM (IRE) 6 11-07 140 Mrs Paul Shanahan/Mrs John Magnier Tom Taaffe IRE SHADY OPERATOR (IRE) 6 11-06 139 J P McManus Joseph O’Brien IRE BALLYWOOD (FR) 5 11-06 140 Highclere Thoroughbred Racing -Ballywood Alan King GOOD MAN PAT (IRE) 6 11-06 139 David Sewell Alan King DE NAME ESCAPES ME (IRE) 9 11-06 139 J P McManus Noel Meade IRE SOLOMN GRUNDY (IRE) 9 11-06 139 Roger Brookhouse Henry de Bromhead IRE CASTAFIORE (USA) 6 11-06 139 Slater Stockwood Nicholson Partnership Charlie Longsdon SPEAKER CONNOLLY (IRE) 6 11-06 139 Barry Connell Alan Fleming IRE QUAMINO (GER) 6 11-05 138 Manverton Limited Paul Nolan IRE SQUOUATEUR (FR) 8 11-05 138 J P McManus Ben Haslam KING OF REALMS (IRE) 7 11-05 138 Chandler Ferguson Hanafin Kelly Ian Williams POKER PARTY (FR) 7 11-05 138 Robcour Henry de Bromhead IRE IMPACT FACTOR (IRE) 7 11-05 138 Robcour Jessica Harrington IRE DELL ORO (FR) 6 11-05 138 Galloping On The South Downs Partnership Gary Moore AZZERTI (FR) 7 11-04 137 McNeill Family and Prodec Networks Ltd Alan King ANOTHER STOWAWAY (IRE) 7 11-04 137 H Stephen Smith & Family Gabbertas Tom George EL TERREMOTO (FR) 7 11-04 137 Simon Munir & Isaac Souede Nigel Twiston-Davies LARRY 6 11-03 136 Galloping On The South Downs Partnership Gary Moore ANOTHER CRICK 6 11-03 136 David Sewell Noel Williams BRELAN D’AS (FR) 8 11-03 136 J P McManus Paul Nicholls BEYOND THE LAW (IRE) 7 11-03 136 Ann & Alan Potts Limited Mouse Morris IRE MOON OVER GERMANY (IRE) 8 11-03 136 Philip J Reynolds Henry de Bromhead IRE CARTER MCKAY 8 11-02 135 Qatar Racing Limited Gordon Elliott IRE VIVAS (FR) 8 11-02 135 Nigel M Davies Charlie Longsdon DIDERO VALLIS (FR) 6 11-02 135 Lady Bolton Venetia Williams HUNTSMAN SON (IRE) 9 11-02 135 C W Booth Alex Hales SKY PIRATE 6 11-01 134 Lady Bamford & Alice Bamford Jonjo O’Neill DELIRE D’ESTRUVAL (FR) 6 11-01 134 Simon Munir & Isaac Souede Ben Pauling ALL SET TO GO (IRE) 8 11-01 134 C & D Racing Kevin Frost MOLINEAUX (IRE) 8 11-00 133 John and Heather Snook Colin Tizzard DUSTIN DES MOTTES (FR) 6 11-00 133 David J Smith Dr Richard Newland GETAWAY KID (IRE) 7 10-13 132 Paul Sullivan Noel Meade IRE DIABLE DE SIVOLA (FR) 6 10-13 132 Robert Forster Nick Williams CALTEX (FR) 7 10-13 132 Mark Dunphy Henry Oliver MONATOMIC (IRE) 6 10-12 131 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE R’EVELYN PLEASURE (IRE) 7 10-12 131 Mark McDonagh Sean O’Brien IRE DAKOTA MOIRETTE (FR) 6 10-11 130 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE NIVEN (IRE) 6 10-11 130 John Birtles and Bill Allan Philip Kirby TOO MANY DIAMONDS (IRE) 8 10-11 130 Dan Skelton Dan Skelton KAYF BLANCO 10 10-11 130 Mrs LDay, HBurdett & GMcPherson Graeme McPherson MRS LOVETT (IRE) 6 10-09 128 Simon Munir/Isaac Souede Gordon Elliott IRE TANARPINO 8 10-09 128 P And Mrs G A Clarke Jennie Candlish GORTROE JOE (IRE) 7 10-09 128 Terry Warner Dan Skelton PEACOCKS SECRET (IRE) 7 10-08 127 T J Mcdonald John Hanlon IRE JUST DON’T ASK (IRE) 7 10-08 127 Robert Aplin & Swanee River Partnership Charlie Longsdon WESTERN RULES (IRE) 9 10-07 126 Bob Bennett & Jimmy Dudgeon Nicky Richards SOLSTICE STAR 9 10-07 126 Foxtrot Racing: Solstice Star Martin Keighley BOAGRIUS (IRE) 7 10-07 126 The MerseyClyde Partnership Tom George DYLROW (IRE) 9 10-05 124 Robert Alan Hennessy Robbie Hennessy IRE LORD DU MESNIL (FR) 6 10-03 122 D W Fox Richard Hobson ONEFORTHEROADTOM 6 10-03 122 J P McManus Harry Fry

75 entries remain

29 Irish-trained

ARTICULUM (IRE), GAME OF WAR (IRE), GO LONG (IRE) & SLATE HOUSE (IRE) ARE NOT QUALIFIED

DISCORAMA (FR), DUC DE GENIEVRES (FR), MENGLI KHAN (IRE), REAL STEEL (FR), ROBIN DE FORET (IRE) & WHISPERINTHEBREEZE HAVE BEEN EXPUNGED

Coral Cup (Handicap Hurdle)

Grade 3, £100,000 Total Prize Fund. Old Course, Cheltenham, 2.50pm, Wednesday, March 13, two miles and five furlongs (2m 5f). For four-year-olds and upwards. Penalties: after February 24, a winner of a hurdle race 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 12lb. Entries closed February 19, entries released February 21 (127 entries), weights revealed February 27. Six-day confirmation stage March 7, final declaration stage 10am, Monday, March 11. Maximum field of 26.

Horse Age Wgt Rating Owner Trainer CALL ME LORD (FR) 6 11-12 160 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson OFF YOU GO (IRE) 6 11-08 156 J P McManus Charles Byrnes IRE THE STORYTELLER (IRE) 8 11-08 156 Mrs Pat Sloan Gordon Elliott IRE JEZKI (IRE) 11 11-07 155 J P McManus Jessica Harrington IRE WICKLOW BRAVE 10 11-05 153 Wicklow Bloodstock (Ireland) Ltd Willie Mullins IRE OLD GUARD 8 11-04 152 The Brooks, Stewart Families & J Kyle Paul Nicholls BALLYMOY (IRE) 6 11-04 152 Simon Munir & Isaac Souede Nigel Twiston-Davies WE HAVE A DREAM (FR) 5 11-04 152 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson VISION DES FLOS (FR) 6 11-04 152 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard WILLIAM HENRY (IRE) 9 11-03 151 Walters Plant Hire Ltd Nicky Henderson SCARPETA (FR) 6 11-03 151 Thurloe Thoroughbreds Ireland Limited Willie Mullins IRE FARCLAS (FR) 5 11-03 151 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE KILLULTAGH VIC (IRE) 10 11-02 150 Rose Boyd/Mrs M Armstrong/J B Anderson Willie Mullins IRE DE NAME ESCAPES ME (IRE) 9 11-02 150 J P McManus Noel Meade IRE LIL ROCKERFELLER (USA) 8 11-02 150 Davies Smith Govier & Brown Neil King DIAMOND CAUCHOIS (FR) 8 11-02 150 Danny & Eamon Partnership Gordon Elliott IRE CRACKING SMART (FR) 7 11-02 150 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE THE MIGHTY DON (IRE) 7 11-02 150 Golden Rose Partnership Nick Gifford TOMBSTONE (IRE) 9 11-01 149 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MR ADJUDICATOR 5 11-01 149 David Bobbett Willie Mullins IRE MONBEG THEATRE (IRE) 10 11-00 148 Tim Dykes & Lynda Lovell Jamie Snowden STORMY IRELAND (FR) 5 11-00 148 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE BLEU BERRY (FR) 8 11-00 148 Luke McMahon Willie Mullins IRE WALK TO FREEDOM (IRE) 9 11-00 148 Whole Of The Moone Syndicate Jessica Harrington IRE BALLYANDY 8 11-00 148 Options O Syndicate Nigel Twiston-Davies SAGLAWY (FR) 5 11-00 148 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE VISION D’HONNEUR (FR) 5 10-13 147 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE BREWIN’UPASTORM (IRE) 6 10-12 146 Mrs Barbara Hester Olly Murphy JESTER JET 9 10-12 146 Mrs T P James Tom Lacey A TOI PHIL (FR) 9 10-12 146 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DINONS (FR) 6 10-12 146 T O’Driscoll Gordon Elliott IRE TIN SOLDIER (FR) 8 10-12 146 Philip J Reynolds Patrick Kelly IRE BRIO CONTI (FR) 8 10-12 146 The Gi Gi Syndicate Paul Nicholls EARLY DOORS (FR) 6 10-11 145 J P McManus Joseph O’Brien IRE DANCING ON MY OWN (IRE) 5 10-11 145 Sean Mulryan Henry de Bromhead IRE IVANOVICH GORBATOV (IRE) 7 10-11 145 J P McManus Joseph O’Brien IRE LISP (IRE) 5 10-11 145 Richard & Lizzie Kelvin-Hughes Alan King EX PATRIOT (IRE) 6 10-11 145 Paul Holden Ellmarie Holden IRE SIRE DU BERLAIS (FR) 7 10-11 145 J P McManus Gordon Elliott IRE I’M A GAME CHANGER (IRE) 7 10-10 144 Paul & Clare Rooney Philip Hobbs GALVIN (IRE) 5 10-10 144 R A Bartlett Gordon Elliott IRE RHINESTONE (IRE) 6 10-10 144 J P McManus Joseph O’Brien IRE WHISKEY SOUR (IRE) 6 10-10 144 Luke McMahon Willie Mullins IRE CAP YORK (FR) 7 10-10 144 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE ACAPELLA BOURGEOIS (FR) 9 10-10 144 Slaneyville Syndicate Willie Mullins IRE GETAWAY TRUMP (IRE) 6 10-09 143 Owners Group 023 Paul Nicholls MITCHOUKA (FR) 5 10-08 142 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE PINGSHOU (IRE) 9 10-08 142 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard BURBANK (IRE) 7 10-07 141 Trevor Hemmings Nicky Henderson NOT MANY LEFT (IRE) 6 10-07 141 Robcour Jessica Harrington IRE BLACK MISCHIEF 7 10-07 141 Tom Chadney and Friends Harry Fry IF YOU SAY RUN (IRE) 7 10-07 141 Highclere T’Bred Racing If You Say Run Paul Nicholls CANARDIER (FR) 7 10-07 141 Slattery Bloodstock Ltd Dermot McLoughlin IRE BARNEY DWAN (IRE) 9 10-06 140 Paul & Clare Rooney Fergal O’Brien MR ANTOLINI (IRE) 9 10-06 140 Alan & Sally Coney Nigel Twiston-Davies CYRUS DARIUS 10 10-06 140 Mr & Mrs G Calder & P M Warren Colin Tizzard DALLAS DES PICTONS (FR) 6 10-06 140 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE APPLE’S SHAKIRA (FR) 5 10-06 140 J P McManus Nicky Henderson GETAREASON (IRE) 6 10-06 140 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE THOMAS DARBY (IRE) 6 10-06 140 Mrs Diana L Whateley Olly Murphy STYLE DE GARDE (FR) 5 10-06 140 Highclere Thoroughbred Racing – Style Nicky Henderson GO ANOTHER ONE (IRE) 7 10-06 140 Ms Caroline Ahearn John McConnell IRE PACIFIC DE BAUNE (FR) 6 10-05 139 Mr & Mrs Sandy Orr Nicky Henderson KNIGHT IN DUBAI (IRE) 6 10-05 139 Mr & Mrs Ben Houghton Dan Skelton HIGHEST SUN (FR) 5 10-05 139 Ashley Head Colin Tizzard COOLE CODY (IRE) 8 10-05 139 W Clifford Michael Blake DEFI BLEU (FR) 6 10-05 139 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DORRELLS PIERJI (FR) 6 10-05 139 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE PYM (IRE) 6 10-04 138 Mrs Patricia Pugh Nicky Henderson TULLY EAST (IRE) 9 10-04 138 Barry Connell Alan Fleming IRE DAYBREAK BOY (IRE) 6 10-04 138 John Patrick Byrne Henry de Bromhead IRE THECLOCKISTICKING (IRE) 7 10-04 138 Asphalt Reinforcement Services Ltd Stuart Edmunds ERAGON DE CHANAY (FR) 5 10-04 138 Five Star Racing Group Gary Moore SEDDON (IRE) 6 10-04 138 McNeill Family Tom George GARO DE JUILLEY (FR) 7 10-04 138 G Thompson Sophie Leech DELL ORO (FR) 6 10-04 138 Galloping On The South Downs Partnership Gary Moore BOUVREUIL (FR) 8 10-04 138 J P McManus Ben Haslam CARTWRIGHT 6 10-03 137 Reddytorun Syndicate Gordon Elliott IRE CUT THE MUSTARD (FR) 7 10-03 137 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE URADEL (GER) 8 10-03 137 Luke McMahon Willie Mullins IRE CUNEO (FR) 7 10-03 137 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE MOUNT MEWS (IRE) 8 10-03 137 Trevor Hemmings Donald McCain ERICK LE ROUGE (FR) 5 10-03 137 The Culverhill Racing Club Jane Williams SOLOMON GREY (FR) 7 10-03 137 Mrs Sarah Faulks Dan Skelton GETAWAY JOHN (IRE) 6 10-02 136 John F Doyle Gordon Elliott IRE WAIT FOR ME (FR) 9 10-02 136 Andrew L Cohen Philip Hobbs ECLAIR DE BEAUFEU (FR) 5 10-02 136 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE FLAWLESS ESCAPE 6 10-02 136 T O’Driscoll Gordon Elliott IRE CALIE DU MESNIL (FR) 7 10-01 135 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE ANYTIME WILL DO (IRE) 6 10-01 135 Surrey Racing (AT) Dan Skelton BETTER GETALONG (IRE) 8 10-01 135 David Wesley Yates Nicky Richards FRENCH CRUSADER (FR) 6 10-01 135 Robert Kirkland Nicky Henderson BIG TIME DANCER (IRE) 6 10-00 134 Andy Bell Anna Noble Arnie Flower Jennie Candlish PYROMANIAC (IRE) 9 10-00 134 ValueRacingClubcouk Alastair Ralph NOTEBOOK (GER) 6 9-13 133 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE COUNTISTER (FR) 7 9-13 133 J P McManus Nicky Henderson OSCAR KNIGHT (IRE) 10 9-13 133 J P McManus Thomas Mullins IRE DRAGON D’ESTRUVAL (FR) 6 9-12 132 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson JOKE DANCER 6 9-12 132 Mrs Aafke Clarke Sue Smith DREAM CONTI (FR) 6 9-12 132 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE COLONIAL DREAMS (IRE) 7 9-12 132 C N Barnes Nicky Henderson BURROWS EDGE (FR) 6 9-12 132 Michael Buckley Nicky Henderson MORATORIUM (IRE) 6 9-12 132 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE SATOSHI (IRE) 5 9-11 131 Fergies On A Sunday Morning Syndicate Gordon Elliott IRE JIMMY BREEKIE (IRE) 9 9-11 131 W I MacKenzie Stuart Crawford IRE DIVIN BERE (FR) 6 9-10 130 Chris Giles & Sandra Giles Paul Nicholls STAR OF LANKA (IRE) 5 9-10 130 J&R Eynon,Little,Roberts,Dowley&Turner Warren Greatrex ENCORE CHAMPS (IRE) 5 9-10 130 Bryan Drew/ Swanee River Partnership Warren Greatrex BOLD PLAN (IRE) 5 9-10 130 William & Angela Rucker Evan Williams DAWN RAIDER (IRE) 7 9-09 129 Thomas Gerald Kelly Patrick Kelly IRE MAHLERVOUS (IRE) 6 9-09 129 The Marvellous Partnership Warren Greatrex CHAMPAGNE CHAMP 7 9-09 129 Five Horses Ltd Rod Millman BREX DRAGO (ITY) 7 9-09 129 Marhan Ltd Gavin Cromwell IRE BURROWS PARK (FR) 7 9-08 128 Venetia Williams Racehorse Syndicate III Venetia Williams COUNT SIMON (IRE) 5 9-08 128 Mrs Pat Sloan Gordon Elliott IRE SPIRIT OF KAYF 8 9-08 128 Mrs Jacqueline Morris Nick Alexander MELLOW BEN (IRE) 6 9-06 126 Broadsword Group Ltd Chris Gordon SKY KHAN 10 9-06 126 The Ormello Way Lucinda Russell STORM HOME (IRE) 7 9-05 125 J P Romans Colin Tizzard FYRMYIN (FR) 8 9-05 125 Jean-Claude Ravier Emmanuel Clayeux FR THE JAM MAN (IRE) 6 9-04 124 Ronan M P McNally Ronan McNally IRE GOLDEN WHISKY (IRE) 6 9-03 123 William & Angela Rucker Evan Williams NUITS PREMIER CRU (FR) 7 9-03 123 P Coveliers Emmanuel Clayeux FR MY WAY (FR) 5 9-01 121 McNeill Family & Chris Giles Paul Nicholls CRYSTAL LAD (FR) 7 9-01 121 C E Stedman Gary Moore LISDOONVARNA LAD (IRE) 7 8 13 119 Swanee River Partnership Charlie Longsdon

126 entries remain - PRESENT VALUE (IRE) IS NOT QUALIFIED

58 Irish-trained

2 French-trained

Boodles Juvenile Handicap Hurdle (Fred Winter)

Grade 3, £80,000 Total Prize Fund. Old Course, Cheltenham, 4.50pm, Wednesday, March 13, two miles and half a furlong (2m 87y). For juvenile four-year-olds only. Penalties: after February 24, a winner of a hurdle race 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 10lb. Entries closed February 19, entries released February 21 (63 entries), weights revealed February 27. Six-day confirmation stage March 7, final declaration stage 10.00am, Monday, March 11. Maximum field of 22.

Horse Age Wgt Rating Owner Trainer FUSIL RAFFLES (FR) 4 11-10 147 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson GARDENS OF BABYLON (IRE) 4 11-08 145 J P McManus Joseph O’Brien IRE ADJALI (GER) 4 11-08 145 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson TORPILLO (FR) 4 11-04 141 Simon Munir & Isaac Souede Nigel Twiston-Davies HANNON (IRE) 4 11-02 139 D Kierans John McConnell IRE FINE BRUNELLO (FR) 4 11-02 139 J P McManus Joseph O’Brien IRE BAND OF OUTLAWS (IRE) 4 11-02 139 Justin Carthy Joseph O’Brien IRE CRACKER FACTORY 4 11-02 139 Simon Munir & Isaac Souede Alan King CHIEF JUSTICE 4 11-02 139 Cheveley Park Stud Gordon Elliott IRE NATURELLE (FR) 4 11-01 138 Haras De Mezeray Sa Alain Couetil FR COEUR SUBLIME (IRE) 4 11-01 138 C Jones Gordon Elliott IRE GOT TRUMPED 4 11-01 138 D R Scott Jessica Harrington IRE MONTESTREL (FR) 4 11-00 137 Mrs Jane Williams Jane Williams FANFAN DU SEUIL (FR) 4 10-13 136 Crossed Fingers Partnership Tom George SURIN (FR) 4 10-13 136 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE KONITHO (FR) 4 10-13 136 J P McManus Joseph O’Brien IRE BEAT THE JUDGE (IRE) 4 10-12 135 Ed Babington Gary Moore OUR POWER (IRE) 4 10-12 135 Walters Plant Hire & Potter Group Alan King FOX PRO (FR) 4 10-11 134 Mrs Jane Williams Jane Williams NELSON RIVER 4 10-11 134 CCCP Syndicate Tony Carroll COKO BEACH (FR) 4 10-11 134 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE PRABENI 4 10-11 134 D W Fox Charlie Mann ZIZANEUR (FR) 4 10-10 133 David Maxwell Racing Limited Philip Hobbs DOGON 4 10-10 133 Middleham Park Racing LXXVIII& A&J Ryan Paul Nicholls CIEL DE NEIGE (FR) 4 10-09 132 M L Bloodstock Limited Willie Mullins IRE ROSE SEA HAS (FR) 4 10-08 131 Simon Munir & Isaac Souede Dr Richard Newland LETHAL STEPS 4 10-08 131 Cheveley Park Stud Gordon Elliott IRE STAR MAX (GER) 4 10-08 131 Gigginstown House Stud Joseph O’Brien IRE OI THE CLUBB OI’S 4 10-07 130 The Albatross Club Ian Williams LA SORELITA (FR) 4 10-07 130 K Alexander Willie Mullins IRE PRAECEPS (IRE) 4 10-06 129 Incipe Partnership Alan King KING D’ARGENT (FR) 4 10-06 129 Andrew Dick and John Stevenson Dan Skelton MAZE RUNNER (IRE) 4 10-06 129 Mrs J M Mullins Willie Mullins IRE BELARGUS (FR) 4 10-06 129 J P McManus Nick Gifford IDILICO (FR) 4 10-06 129 Andrew Dick Ian Williams FUTURE PROOF (IRE) 4 10-06 129 Lyreen Syndicate Noel Meade IRE FRIEND OR FOE (FR) 4 10-05 128 Gordon & Su Hall Paul Nicholls ZAFAR (GER) 4 10-04 127 Govier & Brown Philip Hobbs KATPOLI (FR) 4 10-04 127 C E Stedman Dr Richard Newland CAPONE (GER) 4 10-04 127 Brendan Kerr Charlie Mann GIVING GLANCES 4 10-04 127 Pitchall Stud Partnership Alan King BACHELOR (IRE) 4 10-04 127 Sean Macklin Noel Kelly IRE QUANTATMENTAL (IRE) 4 10-03 126 J Lynch Partnership Gavin Cromwell IRE UNION GAP (IRE) 4 10-03 126 Mrs Derville Meade Noel Meade IRE THE CROONER (FR) 4 10-02 125 The Crooner Partnership Venetia Williams HAVINGAGOODTIME 4 10-02 125 Wilde At Heart Syndicate Henry de Bromhead IRE LIGNOU (FR) 4 10-01 124 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE DEADLINE DIVA 4 10-01 124 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls LIVA (IRE) 4 10-00 123 Simon Munir & Isaac Souede Donald McCain CHAPARRAL PRINCE (IRE) 4 10-00 123 John & Barbara Cotton Nicky Henderson OUR LEGEND (IRE) 4 10-00 123 Mrs H Mullins Thomas Mullins IRE GHOST SERGE (IRE) 4 9-13 122 James Finch Sophie Leech ANDALUSA (FR) 4 9-12 121 Lansdowne Partnership Willie Mullins IRE GROVEMAN 4 9-11 120 Quantum Jedd O’Keeffe HONORABLE (FR) 4 9-10 119 C E Stedman Gary Moore LE MILOS 4 9-09 118 Bovian Racing Tim Vaughan THE KNOT IS TIED (IRE) 4 9-08 117 Ken Lawrence & Roy Mousley Neil King NEEDS TO BE SEEN (FR) 4 9-03 112 J Fyffe & Gerry McGladery John Ryan CASWELL BAY 4 9-02 111 David M Williams Evan Williams

59 entries remain

23 Irish-trained

1 French-trained

NIBIRU (IRE), PETIT PALAIS & PIENTA (USA) ARE NOT QUALIFIED; FARID (FR) HAS BEEN EXPUNGED

Pertemps Network Final (Handicap Hurdle)

Grade 3, £100,000 Total Prize Fund. New Course, Cheltenham, 2.10pm, Thursday, March 14, three miles (2m 7f 213y). For five-year-olds and upwards which have finished in the first six on at least one occasion in a Pertemps Hurdle Race (Qualifier) since the start of the current season. Penalties: after February 24, a winner of a hurdle race 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 12lb. Entries closed February 19, entries released February 21 (70 entries), weights revealed February 27. Six-day confirmation stage March 8, final declaration stage 10.00am, Tuesday, March 12. Maximum field of 24.

Horse Age Wgt Rating Owner Trainer THE MIGHTY DON (IRE) 7 11-12 150 Golden Rose Partnership Nick Gifford WALK TO FREEDOM (IRE) 9 11-10 148 Whole Of The Moone Syndicate Jessica Harrington IRE MONBEG THEATRE (IRE) 10 11-10 148 Tim Dykes & Lynda Lovell Jamie Snowden SYKES (IRE) 10 11-09 147 Bradley Partnership Nicky Martin A TOI PHIL (FR) 9 11-08 146 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE SIRE DU BERLAIS (FR) 7 11-07 145 J P McManus Gordon Elliott IRE CAP YORK (FR) 7 11-06 144 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE KEEPER HILL (IRE) 8 11-06 144 McNeill Family Warren Greatrex BLAKLION 10 11-06 144 Darren & Annaley Yates Philip Kirby BOYHOOD (IRE) 8 11-05 143 H Stephen Smith & The Gabbertas Family Tom George PADLEYOUROWNCANOE 5 11-04 142 Kevin Corcoran Aaron Pierce Chris Weare Colin Tizzard FIRST ASSIGNMENT (IRE) 6 11-04 142 The DTTW Partnership Ian Williams EMINENT POET 8 11-04 142 B C Dice Venetia Williams AARON LAD (IRE) 8 11-04 142 Off The Clock Partners & Dr RDP Newland Dr Richard Newland CULTURE DE SIVOLA (FR) 7 11-03 141 Larkhills Racing Partnership II Nick Williams BLACK MISCHIEF 7 11-03 141 Tom Chadney and Friends Harry Fry NOT MANY LEFT (IRE) 6 11-03 141 Robcour Jessica Harrington IRE JERSEY BEAN (IRE) 6 11-02 140 A Taylor Oliver Sherwood COOLE CODY (IRE) 8 11-01 139 W Clifford Michael Blake THECLOCKISTICKING (IRE) 7 11-00 138 Asphalt Reinforcement Services Ltd Stuart Edmunds THERMISTOCLES (IRE) 7 10-13 137 Miss Sarah O’Brien Joseph O’Brien IRE FLEMCARA (IRE) 7 10-13 137 Andy & The Frisky Fillies Emma Lavelle CUNEO (FR) 7 10-13 137 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE WAIT FOR ME (FR) 9 10-12 136 Andrew L Cohen Philip Hobbs TOBEFAIR 9 10-12 136 Down The Quay Club Debra Hamer SAMBURU SHUJAA (FR) 6 10-12 136 Robert & Janet Gibbs Philip Hobbs NOTWHATIAM (IRE) 9 10-11 135 Hools & Forces Partnership Dan Skelton CHAMPERS ON ICE (IRE) 9 10-11 135 Professor Caroline Tisdall & Bryan Drew David Pipe ABOLITIONIST (IRE) 11 10-10 134 M Albon, J A Provan & C E Stedman Dr Richard Newland ASPEN COLORADO (IRE) 7 10-10 134 J P McManus Jonjo O’Neill MORMON (IRE) 6 10-09 133 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE MINELLA WARRIOR (IRE) 7 10-09 133 Mrs Julie Martin and David R Martin Kim Bailey FLASHJACK (IRE) 9 10-08 132 Charles Whittaker & Belinda Clarke Henry Daly SPLASH OF GINGE 11 10-08 132 J D Neild Nigel Twiston-Davies OH LAND ABLOOM (IRE) 9 10-08 132 Milsom Baker Racing Neil King DANS LE VENT (FR) 6 10-08 132 Marek Gumienny & Adam Signy Jamie Snowden SATOSHI (IRE) 5 10-07 131 Fergies On A Sunday Morning Syndicate Gordon Elliott IRE LORD OF THE ISLAND (IRE) 11 10-07 131 The ‘Lord Of The Island’ Syndicate Fergal O’Brien COURT LIABILITY (IRE) 6 10-05 129 NashWebbPaverVandenberghe&10Percenters Harry Whittington DAWN RAIDER (IRE) 7 10-05 129 Thomas Gerald Kelly Patrick Kelly IRE BURROWS PARK (FR) 7 10-04 128 Venetia Williams Racehorse Syndicate III Venetia Williams TOWNSHEND (GER) 8 10-04 128 Million in Mind Partnership Nigel Twiston-Davies DRUMCONNOR LAD (IRE) 9 10-03 127 D Keys Adrian Keatley IRE POKER PLAY (FR) 6 10-02 126 The Angove Family David Pipe PERFECT MAN (IRE) 8 10-00 124 Holloway,Clarke,Black Olly Murphy WICKED WILLY (IRE) 8 10-00 124 Colin Roberts Nigel Twiston-Davies JETSTREAM JACK (IRE) 9 9-11 121 James Finch Sophie Leech SHOAL BAY (IRE) 6 9-10 120 Mrs R J Skan Colin Tizzard

48 entries remain

11 Irish-trained

BAILARICO (IRE), BETTER GETALONG (IRE), BUCKHORN TIMOTHY, CHOUNGAYA (FR), DIVIN BERE (FR), DRAGON D’ESTRUVAL (FR), EDELPOUR (IRE), EL BANDIT (IRE), FLAWLESS ESCAPE, GOLDEN WHISKY (IRE), KAPCORSE (FR), KNOW THE SCORE (IRE), MORATORIUM (IRE), OSCAR KNIGHT (IRE), PLAN OF ATTACK (IRE), ROBIN WATERS (FR), ROOSTER BYRON (IRE), SPIRIT OF KAYF, THOMAS CAMPBELL, THREE WISE MEN (IRE), TIN SOLDIER (FR) & TRUCKERS LODGE (IRE) ARE NOT QUALIFIED

Brown Advisory & Merriebelle Stable Plate (Handicap Chase)

Grade 3, £110,000 Total Prize Fund. New Course, Cheltenham,4.10pm, Thursday, March 14, two miles, four and a half furlongs (2m 4f 127yds). For five-year-olds and upwards. Penalties: after February 24, a winner of a chase 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 12lb. Entries closed February 19, entries released February 21 (82 entries), weights revealed February 27. Six-day confirmation stage March 8, final declaration stage 10.00am, Tuesday, March 12. Maximum field of 24.

Horse Age Wgt Rating Owner Trainer THE STORYTELLER (IRE) 8 11-12 161 Mrs Pat Sloan Gordon Elliott IRE JANIKA (FR) 6 11-07 156 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson PLEASANT COMPANY (IRE) 11 11-06 155 Malcolm C Denmark Willie Mullins IRE HARDLINE (IRE) 7 11-04 153 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE GOLD PRESENT (IRE) 9 11-03 152 John & Barbara Cotton Nicky Henderson DUCA DE THAIX (FR) 6 11-02 151 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE LE PREZIEN (FR) 8 11-02 151 J P McManus Paul Nicholls A TOI PHIL (FR) 9 11-02 151 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE RIVER WYLDE (IRE) 8 11-01 150 Grech & Parkin Nicky Henderson BENATAR (IRE) 7 11-00 149 Ashley Head Gary Moore MENGLI KHAN (IRE) 6 11-00 149 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DOCTOR PHOENIX (IRE) 11 11-00 149 Nick Bradley Racing Club Gordon Elliott IRE MAGIC SAINT (FR) 5 10-13 149 John & Barbara Cotton Paul Nicholls CALIPTO (FR) 9 10-13 148 Lady Bolton Venetia Williams WENYERREADYFREDDIE (IRE) 8 10-13 148 M Landau & J Lightfoot Nicky Henderson JERRYSBACK (IRE) 7 10-13 148 J P McManus Philip Hobbs SPIRITOFTHEGAMES (IRE) 7 10-12 147 N W Lake Dan Skelton MODUS 9 10-12 147 J P McManus Paul Nicholls ULTRAGOLD (FR) 11 10-12 147 Brocade Racing J P Romans Terry Warner Colin Tizzard COUNT MERIBEL 7 10-12 147 Charles C Walker Nigel Twiston-Davies KALONDRA (IRE) 8 10-12 147 J Henderson (Co Durham) Neil Mulholland BELAMI DES PICTONS (FR) 8 10-11 146 Hills of Ledbury (Aga) Venetia Williams SIZING GRANITE (IRE) 11 10-11 146 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard RATHER BE (IRE) 8 10-10 145 Matt & Lauren Morgan Nicky Henderson VALSEUR LIDO (FR) 10 10-10 145 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE CUBOMANIA (IRE) 6 10-10 145 Cubomania Syndicate Gordon Elliott IRE JETT (IRE) 8 10-10 145 G M McGrath Jessica Harrington IRE KAUTO RIKO (FR) 8 10-10 145 and Mrs JDale and Partners Tom Gretton LIVELOVELAUGH (IRE) 9 10-09 144 Susannah Ricci Willie Mullins IRE CLONDAW CASTLE (IRE) 7 10-09 144 J French, D McDermott, S Nelson, T Syder Tom George BIGMARTRE (FR) 8 10-09 144 P J Dixon Harry Whittington POLIDAM (FR) 10 10-08 143 Simon Munir/Isaac Souede Willie Mullins IRE GUN DIGGER (IRE) 7 10-07 142 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE KNOCKGRAFFON (IRE) 9 10-07 142 Mrs Barbara Hester Olly Murphy MONTALBANO 7 10-07 142 London Design Group Limited Jonjo O’Neill HAPPY DIVA (IRE) 8 10-07 142 Will Roseff Kerry Lee VALDEZ 12 10-07 142 Riverdee Stable Alan King BALLYHILL (FR) 8 10-07 142 S Such & CG Paletta Nigel Twiston-Davies BOUVREUIL (FR) 8 10-07 142 J P McManus Ben Haslam EX PATRIOT (IRE) 6 10-06 141 Paul Holden Ellmarie Holden IRE THE RUSSIAN DOYEN (IRE) 6 10-06 141 The Gosden Mob Colin Tizzard SPRINGTOWN LAKE (IRE) 7 10-06 141 Tim Syder Philip Hobbs MR MEDIC 8 10-06 141 The White Hart Company Robert Walford BEN DUNDEE (IRE) 7 10-06 141 C Jones Gordon Elliott IRE SIRUH DU LAC (FR) 6 10-06 141 John White & Anne Underhill Nick Williams WALT (IRE) 8 10-06 141 Phil Simmonds Neil Mulholland CRIEVEHILL (IRE) 7 10-05 140 Highclere T’Bred Racing- Crievehill Nigel Twiston-Davies ROARING BULL (IRE) 6 10-05 140 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE CATAMARAN DU SEUIL (FR) 7 10-05 140 Michael P Tudor Dr Richard Newland SOME BUCKLE (IRE) 10 10-05 140 S W Dunn Richard Bandey TEMPLEHILLS (IRE) 8 10-05 140 Oi Digital Limited Nigel Twiston-Davies DOITFORTHEVILLAGE (IRE) 10 10-05 140 The Rockbourne Partnership Paul Henderson MOVEWITHTHETIMES (IRE) 8 10-05 140 J P McManus Paul Nicholls VOIX D’EAU (FR) 9 10-04 139 J Fyffe & Gerry McGladery Lucinda Russell SPEAKER CONNOLLY (IRE) 6 10-04 139 Barry Connell Alan Fleming IRE TESTIFY (IRE) 8 10-04 139 Trevor Hemmings Donald McCain NOT ANOTHER MUDDLE 8 10-03 138 Saloop Gary Moore QUAMINO (GER) 6 10-03 138 Manverton Limited Paul Nolan IRE GARDEFORT (FR) 10 10-02 137 Kate & Andrew Brooks Venetia Williams AZZERTI (FR) 7 10-02 137 McNeill Family and Prodec Networks Ltd Alan King ROMAIN DE SENAM (FR) 7 10-02 137 Chris Giles & Dan Macdonald Paul Nicholls FINE RIGHTLY (IRE) 11 10-02 137 Miss Patricia Duffin Stuart Crawford IRE INDIAN TEMPLE (IRE) 10 10-02 137 Ken Huddleston Tim Reed EAMON AN CNOIC (IRE) 8 10-02 137 The Angove Family David Pipe SPLASH OF GINGE 11 10-02 137 J D Neild Nigel Twiston-Davies KING’S ODYSSEY (IRE) 10 10-02 137 William & Angela Rucker Evan Williams BALLYBOLLEY (IRE) 10 10-01 136 Simon Munir & Isaac Souede Nigel Twiston-Davies MOON OVER GERMANY (IRE) 8 10-01 136 Philip J Reynolds Henry de Bromhead IRE DIDERO VALLIS (FR) 6 10-00 135 Lady Bolton Venetia Williams DIVINE SPEAR (IRE) 8 10-00 135 Middleham Park Racing LXII Nicky Henderson VIVAS (FR) 8 10-00 135 Nigel M Davies Charlie Longsdon VALUE AT RISK 10 9-13 134 Mark Adams Dan Skelton TOMMY SILVER (FR) 7 9-12 133 Done, Ferguson, Mason & Wood Paul Nicholls DUSTIN DES MOTTES (FR) 6 9-12 133 David J Smith Dr Richard Newland BROTHER TEDD 10 9-12 133 Scrase Farms Philip Hobbs DAKOTA MOIRETTE (FR) 6 9-09 130 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE SHANAHAN’S TURN (IRE) 11 9-09 130 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard SILVERHOW (IRE) 8 9-07 128 Swallowfield Racing Colin Tizzard FORTH BRIDGE 6 9-07 128 The Queen Charlie Longsdon LAKE TAKAPUNA (IRE) 8 9-07 128 Dr R Lambe Dermot Weld IRE CLAN LEGEND 9 9-06 127 Clan Gathering Nick Alexander JUST DON’T ASK (IRE) 7 9-06 127 Robert Aplin & Swanee River Partnership Charlie Longsdon

82 entries

22 Irish-trained

Fulke Walwyn Kim Muir Challenge Cup Handicap Chase

(Amateur Riders)

£70,000 Total Prize Fund. New Course, Cheltenham, 5.30pm, Thursday, March 14, three miles and two furlongs (3m 2f). For five-year-olds and upwards rated 0-145. Amateur riders. Penalties: after February 24, a winner of a chase 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 12lb. Entries closed February 19, entries released February 21 (95 entries), weights revealed February 27. Six-day confirmation stage March 8, final declaration stage 10.00am, Tuesday, March 12. Maximum field of 24.

Horse Age Wgt Rating Owner Trainer VYTA DU ROC (FR) 10 11-12 145 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson LE BREUIL (FR) 7 11-12 145 Mrs Emma Palmer Ben Pauling NOW MCGINTY (IRE) 8 11-12 145 The Garratt Family Stuart Edmunds CUBOMANIA (IRE) 6 11-12 145 Cubomania Syndicate Gordon Elliott IRE ABOLITIONIST (IRE) 11 11-12 145 M Albon, J A Provan & C E Stedman Dr Richard Newland GENERAL PRINCIPLE (IRE) 10 11-11 144 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE LIVELOVELAUGH (IRE) 9 11-11 144 Susannah Ricci Willie Mullins IRE POLIDAM (FR) 10 11-10 143 Simon Munir/Isaac Souede Willie Mullins IRE BUYWISE (IRE) 12 11-10 143 T Hywel Jones Evan Williams ANY SECOND NOW (IRE) 7 11-10 143 J P McManus Ted Walsh IRE GUN DIGGER (IRE) 7 11-09 142 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE FLYING ANGEL (IRE) 8 11-09 142 R J Rexton Nigel Twiston-Davies THE YOUNG MASTER 10 11-09 142 Mike Burbidge & The Old Masters Neil Mulholland CROSSPARK 9 11-09 142 C W Booth Caroline Bailey PEARL ROYALE (IRE) 7 11-08 141 Air Cdre&Mrs M R Hallam&Mark Phillips Nigel Hawke VIEUX MORVAN (FR) 10 11-07 140 M L Bloodstock Limited Joseph O’Brien IRE ROLLING DYLAN (IRE) 8 11-07 140 Miss I D Du Pre Philip Hobbs OUT SAM 10 11-07 140 D Charlesworth Gordon Elliott IRE CRIEVEHILL (IRE) 7 11-07 140 Highclere T’Bred Racing- Crievehill Nigel Twiston-Davies SKIPTHECUDDLES (IRE) 8 11-07 140 TyroneForSam Graeme McPherson BARNEY DWAN (IRE) 9 11-07 140 Paul & Clare Rooney Fergal O’Brien PERFECT CANDIDATE (IRE) 12 11-07 140 ISL Recruitment Fergal O’Brien SMOOTH STEPPER 10 11-07 140 Ben Brackenbury Alex Hales DE RASHER COUNTER 7 11-07 140 Makin’ Bacon Partnership Emma Lavelle COGRY 10 11-07 140 Graham and Alison Jelley Nigel Twiston-Davies BALLYARTHUR (IRE) 9 11-06 139 Graham and Alison Jelley Nigel Twiston-Davies IMPULSIVE STAR (IRE) 9 11-06 139 Robert Waley-Cohen & Men Holding Neil Mulholland DE NAME ESCAPES ME (IRE) 9 11-06 139 J P McManus Noel Meade IRE KILFILUM CROSS (IRE) 8 11-06 139 Blythe Stables LLP Henry Oliver TESTIFY (IRE) 8 11-06 139 Trevor Hemmings Donald McCain SPEAKER CONNOLLY (IRE) 6 11-06 139 Barry Connell Alan Fleming IRE KING OF REALMS (IRE) 7 11-05 138 Chandler Ferguson Hanafin Kelly Ian Williams ARKWRISHT (FR) 9 11-05 138 Gigginstown House Stud Joseph O’Brien IRE NO COMMENT 8 11-05 138 J P McManus Philip Hobbs ARTHUR’S GIFT (IRE) 8 11-05 138 Arthur’s Gift Partnership Nigel Twiston-Davies SQUOUATEUR (FR) 8 11-05 138 J P McManus Ben Haslam MEASUREOFMYDREAMS (IRE) 11 11-04 137 T Howley Jnr/A J O’Ryan/D McDonnell Gordon Elliott IRE SUMKINDOFKING (IRE) 8 11-04 137 D W Fox Tom George COUP DE PINCEAU (FR) 7 11-04 137 Colm Donlon Paul Nicholls ROGUE ANGEL (IRE) 11 11-04 137 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE ANOTHER STOWAWAY (IRE) 7 11-04 137 H Stephen Smith & Family Gabbertas Tom George EAMON AN CNOIC (IRE) 8 11-04 137 The Angove Family David Pipe JUST A STING (IRE) 7 11-04 137 Nigel & Barbara Collison Harry Fry MARCILHAC (FR) 10 11-04 137 West Country Wanderers Venetia Williams GLEN ROCCO 8 11-04 137 J Kyle, G Mason, D Stevens Nick Gifford CAROLE’S DESTRIER 11 11-04 137 Mrs C Skipworth Neil Mulholland FINE RIGHTLY (IRE) 11 11-04 137 Miss Patricia Duffin Stuart Crawford IRE AMI DESBOIS (FR) 9 11-03 136 EPDS Racing Partnership 12 & Partner Graeme McPherson AH LITTLELUCK (IRE) 9 11-02 135 Kevin Haigney Tom Gibney IRE CAPTAIN CHAOS (IRE) 8 11-02 135 Mike and Eileen Newbould Dan Skelton ROCKLANDER (IRE) 10 11-02 135 D O’Donohoe, J Cavanagh, S Nelson Tom George SHANROE SANTOS (IRE) 10 11-02 135 James Summers Lucy Wadham BEAU DU BRIZAIS (FR) 7 11-02 135 Mrs R J Skan Philip Hobbs DIDERO VALLIS (FR) 6 11-02 135 Lady Bolton Venetia Williams TREACKLE TART (IRE) 7 11-02 135 Bradley Partnership Charlie Longsdon KILCREA VALE (IRE) 9 11-02 135 A D Spence Nicky Henderson WOODS WELL (IRE) 8 11-02 135 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DIPLOMATE SIVOLA (FR) 6 11-01 134 David Maxwell Racing Limited Philip Hobbs JUST YOUR TYPE (IRE) 7 11-01 134 Tyrone Hanlon Charlie Longsdon SKY PIRATE 6 11-01 134 Lady Bamford & Alice Bamford Jonjo O’Neill CLOTH CAP (IRE) 7 11-01 134 Trevor Hemmings Jonjo O’Neill KILLER MILLER (IRE) 10 11-01 134 J P McManus Noel Meade IRE UHLAN BUTE (FR) 11 11-00 133 The Autumn Partnership Venetia Williams TOUCH KICK (IRE) 8 11-00 133 Trevor Hemmings Paul Nicholls BACK TO THE THATCH (IRE) 7 11-00 133 M R & Mrs C J Barnwell Henry Daly ITS ALL GUESSWORK (IRE) 7 11-00 133 Philip J Reynolds Gordon Elliott IRE PICKAMIX 8 11-00 133 Racing Ventures 2014 Charlie Mann DRUMCONNOR LAD (IRE) 9 11-00 133 D Keys Adrian Keatley IRE EL BANDIT (IRE) 8 10-13 132 Barry Fulton, Colm Donlon & Chris Giles Paul Nicholls LIKE THE SOUND (FR) 8 10-13 132 STG Racing Partnership Charlie Mann KERROW (IRE) 9 10-13 132 Trevor Hemmings Alan King GETAWAY KID (IRE) 7 10-13 132 Paul Sullivan Noel Meade IRE MORNEY WING (IRE) 10 10-11 130 The Steeple Chasers Charlie Mann CLONDAW CIAN (IRE) 9 10-11 130 G Thompson Sophie Leech SE MO LAOCH (IRE) 8 10-11 130 Coalbrook Racing Syndicate Brian McMahon IRE THEATRE TERRITORY (IRE) 9 10-11 130 Robert Waley-Cohen Warren Greatrex THE KINGS WRIT (IRE) 8 10-11 130 D Stevens & Mrs S Stevens Kayley Woollacott SHANAHAN’S TURN (IRE) 11 10-11 130 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard DOING FINE (IRE) 11 10-10 129 Ashley Carr & Andy Smith Neil Mulholland FEDERICI 10 10-09 128 M Four Properties Ltd Donald McCain CARLOS DU FRUITIER (FR) 7 10-09 128 The Sandbaggers Club Ben Pauling VAN GOGH DU GRANIT (FR) 10 10-08 127 Fergus Wilson David Pipe GRACEFUL LEGEND 8 10-08 127 Mrs A Allen Ben Case QUITE BY CHANCE 10 10-08 127 T Hamlin,J M Dare,J W Snook,J T Warner Colin Tizzard JETSTREAM JACK (IRE) 9 10-07 126 James Finch Sophie Leech COURTOWN OSCAR (IRE) 10 10-03 122 Harbour Rose Partnership Philip Kirby LATE ROMANTIC (IRE) 9 10-03 122 Spitalized Racing Oliver Greenall ONEFORTHEROADTOM 6 10-03 122 J P McManus Harry Fry SALMANAZAR 11 10-03 122 Top Brass Partnership Alan King OVERLAND FLYER (IRE) 8 10-03 122 Colm Donlon Paul Nicholls SWEET DESTINATION (IRE) 7 9-05 110 G Ahern Garrett Ahern IRE

91 entries remain

22 Irish-trained

JAUNTY FLYER IS NOT QUALIFIED

BLOW BY BLOW (IRE), SOME NECK (FR) & WHISPERINTHEBREEZE HAVE BEEN EXPUNGED

Randox Health County Handicap Hurdle

Grade 3, £100,000 Total Prize Fund. Cheltenham, 2.10pm, Friday, March 15, two miles and one furlong (2m 179yds). For five-year-olds and upwards. Penalties: after February 24, a winner of a hurdle race 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 12lb. Entries closed February 19, entries released February 21 (91 entries), weights revealed February 27. Six-day confirmation stage March 9, final declaration stage 10.00am, March 13. Maximum field of 26.

Horse Age Wgt Rating Owner Trainer CALL ME LORD (FR) 6 11-12 160 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson JEZKI (IRE) 11 11-07 155 J P McManus Jessica Harrington IRE WICKLOW BRAVE 10 11-05 153 Wicklow Bloodstock (Ireland) Ltd Willie Mullins IRE MOHAAYED 7 11-05 153 Mrs June Watts Dan Skelton OLD GUARD 8 11-04 152 The Brooks, Stewart Families & J Kyle Paul Nicholls VISION DES FLOS (FR) 6 11-04 152 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard GRAND SANCY (FR) 5 11-04 152 Martin Broughton Racing Partners Paul Nicholls WE HAVE A DREAM (FR) 5 11-04 152 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson FARCLAS (FR) 5 11-03 151 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE WESTERN RYDER (IRE) 7 11-02 150 Albatross Club/Bryan Drew & Friends Warren Greatrex MR ADJUDICATOR 5 11-01 149 David Bobbett Willie Mullins IRE TOMBSTONE (IRE) 9 11-01 149 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE WONDER LAISH 7 11-00 148 Martin White Charles Byrnes IRE SOUTHFIELD STONE 6 11-00 148 Mrs Angela Hart & Mrs Angela Yeoman Paul Nicholls SAGLAWY (FR) 5 11-00 148 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE VISION D’HONNEUR (FR) 5 10-13 147 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE FELIX DESJY (FR) 6 10-13 147 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE CH’TIBELLO (FR) 8 10-12 146 The Can’t Say No Partnership Dan Skelton IVANOVICH GORBATOV (IRE) 7 10-11 145 J P McManus Joseph O’Brien IRE LISP (IRE) 5 10-11 145 Richard & Lizzie Kelvin-Hughes Alan King EX PATRIOT (IRE) 6 10-11 145 Paul Holden Ellmarie Holden IRE WHISKEY SOUR (IRE) 6 10-10 144 Luke McMahon Willie Mullins IRE BLAZER (FR) 8 10-10 144 J P McManus Willie Mullins IRE LEONCAVALLO (IRE) 7 10-10 144 ValueRacingClubcouk Dr Richard Newland I’M A GAME CHANGER (IRE) 7 10-10 144 Paul & Clare Rooney Philip Hobbs FIRST FLOW (IRE) 7 10-10 144 A N Solomons Kim Bailey MISTER FIZZ 11 10-10 144 Mrs Margaret J Wilson Alastair Ralph GETAWAY TRUMP (IRE) 6 10-09 143 Owners Group 023 Paul Nicholls MITCHOUKA (FR) 5 10-08 142 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE GOLDEN SPEAR 8 10-08 142 John Breslin Tony Martin IRE PINGSHOU (IRE) 9 10-08 142 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard FIDUX (FR) 6 10-08 142 AXOM LXVIII Alan King BLU CAVALIER 9 10-08 142 wwwSelect-Racing-Clubcouk Ali Stronge THE KING OF BREGA (IRE) 12 10-07 141 The BMW Partnership Henry de Bromhead IRE CHTI BALKO (FR) 7 10-07 141 D G Carrington Donald McCain CANARDIER (FR) 7 10-07 141 Slattery Bloodstock Ltd Dermot McLoughlin IRE CYRUS DARIUS 10 10-06 140 Mr & Mrs G Calder & P M Warren Colin Tizzard APPLE’S SHAKIRA (FR) 5 10-06 140 J P McManus Nicky Henderson STERNRUBIN (GER) 8 10-06 140 Terry Warner Philip Hobbs STYLE DE GARDE (FR) 5 10-06 140 Highclere Thoroughbred Racing – Style Nicky Henderson THOMAS DARBY (IRE) 6 10-06 140 Mrs Diana L Whateley Olly Murphy BRELADE 7 10-05 139 Ciaran John Mooney/DJ Sharkey Gordon Elliott IRE GUMBALL (FR) 5 10-05 139 Terry Warner Philip Hobbs DREAM DU GRAND VAL (FR) 6 10-05 139 Million in Mind Partnership Nicky Henderson GARO DE JUILLEY (FR) 7 10-04 138 G Thompson Sophie Leech ERAGON DE CHANAY (FR) 5 10-04 138 Five Star Racing Group Gary Moore TULLY EAST (IRE) 9 10-04 138 Barry Connell Alan Fleming IRE CAPITAINE (FR) 7 10-03 137 Martin Broughton & Friends 2 Paul Nicholls CARTWRIGHT 6 10-03 137 Reddytorun Syndicate Gordon Elliott IRE WINSTON C (IRE) 5 10-03 137 Charles Wentworth Harry Fry URADEL (GER) 8 10-03 137 Luke McMahon Willie Mullins IRE CUT THE MUSTARD (FR) 7 10-03 137 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE DIDTHEYLEAVEUOUTTO (IRE) 6 10-02 136 J P McManus Nick Gifford MALAYA (FR) 5 10-02 136 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls ECLAIR DE BEAUFEU (FR) 5 10-02 136 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE RIVER BRAY (IRE) 6 10-02 136 The River Bray Syndicate Victor Dartnall DUE REWARD (IRE) 6 10-02 136 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE TOTTERDOWN 8 10-01 135 Fairford Goes Racing Richard Phillips STORM RISING (IRE) 6 10-01 135 M Albon & M P Tudor Dr Richard Newland ANYTIME WILL DO (IRE) 6 10-01 135 Surrey Racing (AT) Dan Skelton HIGH SCHOOL DAYS (USA) 6 10-00 134 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE DOLCIANO DICI (FR) 6 10-00 134 Slaneyville Syndicate Willie Mullins IRE FLYING TIGER (IRE) 6 9-13 133 The Macaroni Beach Society Nick Williams COUNTISTER (FR) 7 9-13 133 J P McManus Nicky Henderson HIGH EXPECTATIONS (FR) 8 9-13 133 M Wasylocha Gordon Elliott IRE NOTEBOOK (GER) 6 9-13 133 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE CROOKS PEAK 6 9-13 133 Andy Tilley Philip Hobbs SCARLET DRAGON 6 9-12 132 HP Racing Scarlet Dragon Alan King DISTINGO (IRE) 6 9-12 132 Alan Jamieson Site Services Ltd Gary Moore MONSIEUR LECOQ (FR) 5 9-12 132 Mrs Jane Williams Jane Williams THISTLE DO NICELY (IRE) 5 9-12 132 Appletree Stud, M Gumienny & A Signy Jamie Snowden EXTRA MAG (FR) 5 9-12 132 The Angove Family David Pipe MICHAEL’S MOUNT 6 9-12 132 Andrew Dick and Mark Dennis Ian Williams ENCORE CHAMPS (IRE) 5 9-10 130 Bryan Drew/ Swanee River Partnership Warren Greatrex TOKAY DOKEY (IRE) 5 9-10 130 Colm Donlon Dan Skelton MAN OF PLENTY 10 9-10 130 G Thompson Sophie Leech MAGIC DANCER 7 9-10 130 Mark E Smith & The Magic Partnership Kerry Lee BREX DRAGO (ITY) 7 9-09 129 Marhan Ltd Gavin Cromwell IRE COUNT SIMON (IRE) 5 9-08 128 Mrs Pat Sloan Gordon Elliott IRE AR MEST (FR) 6 9-07 127 Galloping On The South Downs Partnership Gary Moore FIN AND GAME (IRE) 7 9-07 127 T G Leslie Donald McCain BENNY’S BRIDGE (IRE) 6 9-06 126 Biddestone Racing I Fergal O’Brien KUIPER BELT (USA) 5 9-05 125 Miss M Margolis Gordon Elliott IRE FYRMYIN (FR) 8 9-05 125 Jean-Claude Ravier Emmanuel Clayeux FR BIRDS OF PREY (IRE) 5 9-04 124 Mrs Kathy Stuart Paul Nicholls NUITS PREMIER CRU (FR) 7 9-03 123 P Coveliers Emmanuel Clayeux FR CHIEFTAIN’S CHOICE (IRE) 10 9-03 123 Curzon House Partnership & Friends Kevin Frost THE TWISLER 7 9-02 122 Mrs Tor Hodsoll Neil Mulholland NINEPOINTSIXTHREE 9 9-02 122 Gary Smith Sam England FIRST QUEST (USA) 5 8 9 115 The Waterboys Jim Boyle

90 entries remain - WHOSHOTTHESHERIFF (IRE) IS NOT QUALIFIED

31 Irish-trained

2 French-trained

Johnny Henderson Grand Annual Handicap Chase

Grade 3, £110,000 Total Prize Fund. New Course, Cheltenham, 4.50pm, Friday, March 15, two miles and half a furlong (2m 62y). For five-year-old and upwards. Penalties: after February 24, a winner of a chase 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 12lb. Entries closed February 19 entries released February 21 (58 entries), weights revealed February 27. Six-day confirmation stage March 9, final declaration stage 10.00am, Wednesday, March 13. Maximum field of 20.

Horse Age Wgt Rating Owner Trainer OZZIE THE OSCAR (IRE) 8 11-12 156 Bradley Partnership Philip Hobbs PLEASANT COMPANY (IRE) 11 11-11 155 Malcolm C Denmark Willie Mullins IRE FOREST BIHAN (FR) 8 11-09 153 Phil & Julie Martin Brian Ellison HARDLINE (IRE) 7 11-09 153 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE SPEREDEK (FR) 8 11-09 153 Kapinhand Nigel Hawke GINO TRAIL (IRE) 12 11-08 152 Mrs Jan Smith Kerry Lee CADMIUM (FR) 7 11-08 152 Supreme Horse Racing Club/K Sharp Willie Mullins IRE US AND THEM (IRE) 6 11-08 152 Burnham P & D Ltd Joseph O’Brien IRE LE PREZIEN (FR) 8 11-07 151 J P McManus Paul Nicholls DUCA DE THAIX (FR) 6 11-07 151 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MENGLI KHAN (IRE) 6 11-05 149 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MAGIC SAINT (FR) 5 11-05 149 John & Barbara Cotton Paul Nicholls DOCTOR PHOENIX (IRE) 11 11-05 149 Nick Bradley Racing Club Gordon Elliott IRE BUN DORAN (IRE) 8 11-04 148 Crossed Fingers Partnership Tom George DIAKALI (FR) 10 11-03 147 Nick Peacock Gary Moore TREE OF LIBERTY (IRE) 7 11-03 147 Mark E Smith Kerry Lee THEINVAL (FR) 9 11-02 146 Mr & Mrs Sandy Orr Nicky Henderson CAMELIA DE COTTE (FR) 7 11-02 146 Susannah Ricci Willie Mullins IRE WHATSWRONGWITHYOU (IRE) 8 11-01 145 5 Hertford Street Racing Club Nicky Henderson KAUTO RIKO (FR) 8 11-01 145 and Mrs JDale and Partners Tom Gretton CUBOMANIA (IRE) 6 11-01 145 Cubomania Syndicate Gordon Elliott IRE CAPELAND (FR) 7 11-00 144 Mrs Kathy Stuart Paul Nicholls BLAZER (FR) 8 11-00 144 J P McManus Willie Mullins IRE CAID DU LIN (FR) 7 11-00 144 Foxtrot Racing Dr Richard Newland CLONDAW CASTLE (IRE) 7 11-00 144 J French, D McDermott, S Nelson, T Syder Tom George DUKE OF NAVAN (IRE) 11 11-00 144 David & Nicky Robinson Nicky Richards THEFLYINGPORTRAIT (IRE) 10 11-00 144 The Mere Partnership Jennie Candlish TOP GAMBLE (IRE) 11 10-13 143 Walters Plant Hire & Potter Group Kerry Lee CHAMPAGNE AT TARA 10 10-13 143 J P McManus Jonjo O’Neill MIND’S EYE (IRE) 7 10-12 142 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE DE PLOTTING SHED (IRE) 9 10-12 142 Ives/Ashley/Vasey Partnership Gordon Elliott IRE MONTALBANO 7 10-12 142 London Design Group Limited Jonjo O’Neill VALDEZ 12 10-12 142 Riverdee Stable Alan King BOUVREUIL (FR) 8 10-12 142 J P McManus Ben Haslam TYCOON PRINCE (IRE) 9 10-12 142 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE EX PATRIOT (IRE) 6 10-11 141 Paul Holden Ellmarie Holden IRE MR MEDIC 8 10-11 141 The White Hart Company Robert Walford BALLYWOOD (FR) 5 10-10 140 Highclere Thoroughbred Racing -Ballywood Alan King THEO (IRE) 9 10-09 139 P Jenkins & Partner Dr Richard Newland MARRACUDJA (FR) 8 10-09 139 Hools & Forces Partnership Dan Skelton AVENIR D’UNE VIE (FR) 9 10-09 139 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE CROCO BAY (IRE) 12 10-09 139 Lady Jane Grosvenor Ben Case QUAMINO (GER) 6 10-08 138 Manverton Limited Paul Nolan IRE OVERTOWN EXPRESS (IRE) 11 10-08 138 Lorna Squire & Richard Metherell Harry Fry NOT ANOTHER MUDDLE 8 10-08 138 Saloop Gary Moore EAMON AN CNOIC (IRE) 8 10-07 137 The Angove Family David Pipe BRELAN D’AS (FR) 8 10-06 136 J P McManus Paul Nicholls MOON OVER GERMANY (IRE) 8 10-06 136 Philip J Reynolds Henry de Bromhead IRE HUNTSMAN SON (IRE) 9 10-05 135 C W Booth Alex Hales ALL SET TO GO (IRE) 8 10-04 134 C & D Racing Kevin Frost TOMMY SILVER (FR) 7 10-03 133 Done, Ferguson, Mason & Wood Paul Nicholls YORKIST (IRE) 11 10-03 133 Mike and Eileen Newbould Dan Skelton FOXTAIL HILL (IRE) 10 10-01 131 Options O Syndicate Nigel Twiston-Davies DANDRIDGE 10 10-00 130 Mrs J A Wakefield Charlie Longsdon DAKOTA MOIRETTE (FR) 6 10-00 130 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DUSKY LARK 9 10-00 130 Mrs Sara Biggins & Mrs Celia Djivanovic Robert Walford THE LAST DAY (IRE) 7 9-12 128 William & Angela Rucker Evan Williams PEACOCKS SECRET (IRE) 7 9-11 127 T J Mcdonald John Hanlon IRE

58 entries

19 Irish-trained





Martin Pipe Conditional Jockeys’ Handicap Hurdle

£70,000 Total Prize Fund. New Course, Cheltenham, 5.30pm, Friday, March 15, two miles and four and a half furlongs (2m 4f 56yds). For four-year-olds and upwards rated 0-145. Penalties: after February 24, a winner of a hurdle race 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 10lb. Entries closed February 19, entries released February 21 (121 entries), weights revealed February 27. Six-day confirmation stage March 9, final declaration stage 10.00am, Wednesday, March 13. Maximum field of 24.

Horse Age Wgt Rating Owner Trainer IVANOVICH GORBATOV (IRE) 7 11-10 145 J P McManus Joseph O’Brien IRE SIRE DU BERLAIS (FR) 7 11-10 145 J P McManus Gordon Elliott IRE EX PATRIOT (IRE) 6 11-10 145 Paul Holden Ellmarie Holden IRE EARLY DOORS (FR) 6 11-10 145 J P McManus Joseph O’Brien IRE ACAPELLA BOURGEOIS (FR) 9 11-09 144 Slaneyville Syndicate Willie Mullins IRE GALVIN (IRE) 5 11-09 144 R A Bartlett Gordon Elliott IRE CAP YORK (FR) 7 11-09 144 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE I’M A GAME CHANGER (IRE) 7 11-09 144 Paul & Clare Rooney Philip Hobbs MISTER FIZZ 11 11-09 144 Mrs Margaret J Wilson Alastair Ralph MITCHOUKA (FR) 5 11-07 142 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE HONEYSUCKLE 5 11-07 142 K Alexander Henry de Bromhead IRE SINORIA (IRE) 6 11-07 142 K Alexander Henry de Bromhead IRE PADLEYOUROWNCANOE 5 11-07 142 Kevin Corcoran Aaron Pierce Chris Weare Colin Tizzard BLU CAVALIER 9 11-07 142 wwwSelect-Racing-Clubcouk Ali Stronge PINGSHOU (IRE) 9 11-07 142 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard IF YOU SAY RUN (IRE) 7 11-06 141 Highclere T’Bred Racing If You Say Run Paul Nicholls CANARDIER (FR) 7 11-06 141 Slattery Bloodstock Ltd Dermot McLoughlin IRE BURBANK (IRE) 7 11-06 141 Trevor Hemmings Nicky Henderson SALSARETTA (FR) 6 11-06 141 Susannah Ricci Willie Mullins IRE GO ANOTHER ONE (IRE) 7 11-05 140 Ms Caroline Ahearn John McConnell IRE THOMAS DARBY (IRE) 6 11-05 140 Mrs Diana L Whateley Olly Murphy MR ANTOLINI (IRE) 9 11-05 140 Alan & Sally Coney Nigel Twiston-Davies GETAREASON (IRE) 6 11-05 140 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE DALLAS DES PICTONS (FR) 6 11-05 140 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE COOLANLY (IRE) 7 11-05 140 Five Go Racing Fergal O’Brien STYLE DE GARDE (FR) 5 11-05 140 Highclere Thoroughbred Racing – Style Nicky Henderson APPLE’S SHAKIRA (FR) 5 11-05 140 J P McManus Nicky Henderson AYE AYE CHARLIE 7 11-05 140 All Four One Fergal O’Brien ROBIN DE CARLOW 6 11-04 139 Supreme Horse Racing Club/Brett Graham Willie Mullins IRE DREAM DU GRAND VAL (FR) 6 11-04 139 Million in Mind Partnership Nicky Henderson PACIFIC DE BAUNE (FR) 6 11-04 139 Mr & Mrs Sandy Orr Nicky Henderson KNIGHT IN DUBAI (IRE) 6 11-04 139 Mr & Mrs Ben Houghton Dan Skelton LIVELOVELAUGH (IRE) 9 11-04 139 Susannah Ricci Willie Mullins IRE DEFI BLEU (FR) 6 11-04 139 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DORRELLS PIERJI (FR) 6 11-04 139 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE PYM (IRE) 6 11-03 138 Mrs Patricia Pugh Nicky Henderson DAYBREAK BOY (IRE) 6 11-03 138 John Patrick Byrne Henry de Bromhead IRE TULLY EAST (IRE) 9 11-03 138 Barry Connell Alan Fleming IRE ERAGON DE CHANAY (FR) 5 11-03 138 Five Star Racing Group Gary Moore GARO DE JUILLEY (FR) 7 11-03 138 G Thompson Sophie Leech LACKANEEN LEADER (IRE) 7 11-03 138 Mrs C Walsh/Grant Mercer Gordon Elliott IRE DISCORDANTLY (IRE) 5 11-03 138 The Odd Fellows Partnership Jessica Harrington IRE BOUVREUIL (FR) 8 11-03 138 J P McManus Ben Haslam CAPITAINE (FR) 7 11-02 137 Martin Broughton & Friends 2 Paul Nicholls CUNEO (FR) 7 11-02 137 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE CARTWRIGHT 6 11-02 137 Reddytorun Syndicate Gordon Elliott IRE MOUNT MEWS (IRE) 8 11-02 137 Trevor Hemmings Donald McCain URADEL (GER) 8 11-02 137 Luke McMahon Willie Mullins IRE WHO’S MY JOCKEY (IRE) 6 11-01 136 Paul & Clare Rooney Philip Hobbs FLAWLESS ESCAPE 6 11-01 136 T O’Driscoll Gordon Elliott IRE WEMYSS POINT 7 11-01 136 The Green Oaks Partnership Philip Kirby DIDTHEYLEAVEUOUTTO (IRE) 6 11-01 136 J P McManus Nick Gifford ECLAIR DE BEAUFEU (FR) 5 11-01 136 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE HARRIE (FR) 7 11-01 136 Supreme Horse Racing Club/Brett TGraham Willie Mullins IRE GETAWAY JOHN (IRE) 6 11-01 136 John F Doyle Gordon Elliott IRE ANYTIME WILL DO (IRE) 6 11-00 135 Surrey Racing (AT) Dan Skelton NOTWHATIAM (IRE) 9 11-00 135 Hools & Forces Partnership Dan Skelton FRENCH CRUSADER (FR) 6 11-00 135 Robert Kirkland Nicky Henderson FINAWN BAWN (IRE) 6 11-00 135 LF Infrastructure Ltd Olly Murphy CHAMPERS ON ICE (IRE) 9 11-00 135 Professor Caroline Tisdall & Bryan Drew David Pipe STOOSHIE (IRE) 6 10-13 134 Mrs Caren Walsh/John F Doyle Gordon Elliott IRE BIG TIME DANCER (IRE) 6 10-13 134 Andy Bell Anna Noble Arnie Flower Jennie Candlish TINTANGLE (IRE) 6 10-13 134 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE ITS ALL GUESSWORK (IRE) 7 10-12 133 Philip J Reynolds Gordon Elliott IRE NOTEBOOK (GER) 6 10-12 133 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE COUNTISTER (FR) 7 10-12 133 J P McManus Nicky Henderson MONSIEUR LECOQ (FR) 5 10-11 132 Mrs Jane Williams Jane Williams COLONIAL DREAMS (IRE) 7 10-11 132 C N Barnes Nicky Henderson MORATORIUM (IRE) 6 10-11 132 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE LE MUSEE (FR) 6 10-11 132 Dragonfly Racing Nigel Hawke DREAM CONTI (FR) 6 10-11 132 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE MILL GREEN 7 10-11 132 Mrs Rita Brown Nicky Henderson BURROWS EDGE (FR) 6 10-11 132 Michael Buckley Nicky Henderson EXTRA MAG (FR) 5 10-11 132 The Angove Family David Pipe DRAGON D’ESTRUVAL (FR) 6 10-11 132 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson JIMMY BREEKIE (IRE) 9 10-10 131 W I MacKenzie Stuart Crawford IRE NOT THAT FUISSE (FR) 6 10-10 131 Colm Donlon Dan Skelton SATOSHI (IRE) 5 10-10 131 Fergies On A Sunday Morning Syndicate Gordon Elliott IRE MAN OF PLENTY 10 10-09 130 G Thompson Sophie Leech STAR OF LANKA (IRE) 5 10-09 130 J&R Eynon,Little,Roberts,Dowley&Turner Warren Greatrex EDELPOUR (IRE) 7 10-09 130 Barry Connell Alan Fleming IRE ENCORE CHAMPS (IRE) 5 10-09 130 Bryan Drew/ Swanee River Partnership Warren Greatrex DIVIN BERE (FR) 6 10-09 130 Chris Giles & Sandra Giles Paul Nicholls SAKHEE’S CITY (FR) 8 10-09 130 Mrs Jayne Sivills Philip Kirby DOCTOR DEX (IRE) 6 10-08 129 Crossed Fingers Partnership Tom George BOOT CAMP (IRE) 6 10-08 129 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE BURROWS PARK (FR) 7 10-07 128 Venetia Williams Racehorse Syndicate III Venetia Williams CASA TALL (FR) 5 10-07 128 Racing Ventures, Sharon, Dermot & David Tom George COUNT SIMON (IRE) 5 10-07 128 Mrs Pat Sloan Gordon Elliott IRE ROCCO (IRE) 6 10-07 128 Mr & Mrs P Carter Nigel Twiston-Davies THOSEDAYSAREGONE (IRE) 6 10-06 127 Byrnes Bloodstock Ltd Charles Byrnes IRE KAPGARRY (FR) 6 10-06 127 Options O Syndicate Nigel Twiston-Davies CLOUDY GLEN (IRE) 6 10-06 127 Trevor Hemmings Venetia Williams CHAMPAGNE COURT (IRE) 6 10-05 126 I F Gosden and DJ Coles Jeremy Scott SKY KHAN 10 10-05 126 The Ormello Way Lucinda Russell HONEST VIC (IRE) 6 10-05 126 Carole Daly & Partners Henry Daly WESTERN HONOUR (IRE) 7 10-05 126 Cheveley Park Stud Gordon Elliott IRE DANSE IDOL (IRE) 6 10-05 126 Highclere Thoroughbred Racing-Danse Idol Paul Nicholls MELLOW BEN (IRE) 6 10-05 126 Broadsword Group Ltd Chris Gordon BLACK TEARS 5 10-04 125 Mrs C Walsh/J Lightfoot Gordon Elliott IRE KUIPER BELT (USA) 5 10-04 125 Miss M Margolis Gordon Elliott IRE POLISHED STEEL (IRE) 5 10-03 124 J P O’Flaherty Jessica Harrington IRE THE JAM MAN (IRE) 6 10-03 124 Ronan M P McNally Ronan McNally IRE CHIEFTAIN’S CHOICE (IRE) 10 10-02 123 Curzon House Partnership & Friends Kevin Frost SOUTHERN SAM 5 10-02 123 Tim Syder Oliver Sherwood LETHAL STEPS 4 10-01 131 Cheveley Park Stud Gordon Elliott IRE HIGGS (IRE) 6 10-01 122 Pump & Plant Services Ltd Sarah-Jayne Davies RITUAL OF SENSES (IRE) 9 10-00 121 Lady Lloyd- Webber, Cavanagh & Egerton Warren Greatrex CRYSTAL LAD (FR) 7 10-00 121 C E Stedman Gary Moore NIBLAWI (IRE) 7 9-13 120 Anthony Bloom Neil Mulholland KINGSTON GIRL (IRE) 6 9-13 120 Luke Comer Luke Comer IRE IT’S GOT LEGS (IRE) 6 9-09 116 Galloping On The South Downs Partnership Gary Moore MYSTIQUE HEIGHTS 6 9-00 107 Luke Comer Luke Comer IRE

113 entries remain

50 Irish-trained

HOTEL DU NORD (FR) & WHOSHOTTHESHERIFF (IRE) ARE NOT QUALIFIED

BRIO CONTI (FR), CRACKING SMART (FR), DE NAME ESCAPES ME (IRE), DIAMOND CAUCHOIS (FR), THE STORYTELLER (IRE) & VISION D’HONNEUR (FR) HAVE BEEN EXPUNGED