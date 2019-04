Today’s Features Inbox88334 Drafts35 Sent Spam91 Trash Contacts Calendar Folders Aintree4 Amazon310 Apple6 Archive Arqana133 Ascot Australia16 Betfair1 Betting25 Betting affilliates15 BHA5 BloodHorse1 Blue Square53 Breeders’ Cup102 Breeding11 BreedingRacing.com6 BreedingRacingUpdate45 BT5 Carl Evans3 Cartier1 Cheltenham1 Chile Compuserve1 Coolmore Curragh12 Danny Molony2 Derby5 Domains27 Doncaster Dubai2 EBN20 Globeform41 Godolphin130 Goodwood2 Guy Petit2 Haydock2 Jumeirah8 Junk E-mail3 Keeneland138 Levy Board New Zealand71 Newbury2 Newmarket News Planning33 NTRA25 PP93 Racenews490 Racing Art7 Racingforchange2 RCA3 REL SavedIMs Saverstore17 Screwfix7 Sent listings Sky1 Sponsorship21 Thoroughlybred73 Tote132 Turftrax186 Viking Direct12 Weatherbys1 William Hill16 York9 Yorkshire114 Quick Contacts A aappleby@godolphin.com AClifton@newburyracecourse.co.uk aclifton@newburyracecourse.co.uk Ascot and QIPCO launch Follow The Foals Posted by racenews on Tuesday, April 23, 2019

Ascot and Official Partner QIPCO today announce a three-year digital content series following eight foals born at Tweenhills Farm.

The objective of the Follow The Foals series is to showcase the journey from birth to becoming a racehorse and the people behind the scenes that make it happen.

Located at Hartpury in Gloucestershire on prime stock-rearing land, Tweenhills, the Redvers’ family home, covers approximately 750 acres of the finest English pasture with its paddocks and surrounding farms afforded natural shelter by ancient hedgerows and magnificent oak trees. Home to Qatar Racing stallions, a subsidiary of QIPCO, as well as the majority of the operation’s band of broodmares and young stock, Tweenhills has established a reputation as an outstanding stallion station and farm.

The eight foals, some of which may end up running for Qatar Racing or going through the sales ring, are:

o Bay Colt Frankel ex Simple Verse

o Bay Filly Dark Angel ex La Rioja

o Bay Filly Havana Gold ex Stroll Patrol

o Bay Filly Churchill ex Wind Fire

o Chestnut Colt Dubawi ex Wekeela

o Brown Filly Deep Impact ex Lightening Pearl

o Bay Filly Galileo ex Just The Judge

o Chestnut Colt Frankel ex Heartless

The series will feature exclusive access and interviews with the team at Tweenhills captured by Equine Productions, specialists in equine video marketing. The footage will be edited by Ascot’s Digital, Broadcast and Content team and will be released across Ascot’s channels with a quarterly update on the foals’ progress.

David Redvers, Stud Manager at Tweenhills Farm, said:

“All eight foals were born at Tweenhills and we are excited to share their journeys. It will be interesting to watch and learn how each foal progresses by following their stories from the moment they are born.

“There is no guaranteed formula in horse racing. I cannot say for sure that all these foals will race in the claret Qatar Racing silks in the future; some may go to the sales and some may not make the racecourse at all. They are living creatures, not machines, and that is what makes this sport so unique.

“The strength and quality of Qatar Racing bloodstock continues to grow. Sheikh Fahad is passionate about all his horses but there is always something that little more special when you have a winning homebred. A horse that you have nurtured and followed from the very beginning. Fingers crossed we are looking at some future winners and perhaps even a Royal Ascot winner!”

Juliet Slot, Chief Commercial Officer at Ascot Racecourse, said:

“This is a really exciting project and we can’t wait to follow the foals’ progress. We are delighted to be able to work with our partners, QIPCO, in such an innovative way and we hope this will give a real insight into how a racehorse begins its life, something that has not been done before.”

The first video can be found here:

Follow The Foals – Episode 1