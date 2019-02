Stars of the future among latest acceptors for The Festival presented by Magners Posted by racenews on Wednesday, February 20, 2019 · Leave a Comment

Wednesday, February 20, 2019 - The build-up to The Festival™ presented by Magners continues today with the unveiling of the acceptors for the seven G1 championship novices’ races, plus the G2 novices’ chase for amateur riders, the National Hunt Chase, following yesterday’s scratchings’ deadline.

Impressive Betfair Hurdle victor Al Dancer (Nigel Twiston-Davies), who has a weight-adjusted Timeform rating of 162p, tops 61 going forward for the £125,000 G1 Sky Bet Supreme Novices’ Hurdle (2m 87y) on the opening Champion Day, Tuesday, March 12.

Grand Sancy (Paul Nicholls) is next best on 161 following his game victory against more experienced opposition in the G2 Kingwell Hurdle at Wincanton on February 16.

Britain’s champion Jump trainer Nicky Henderson has G2 winners Angels Breath (157P with Timeform), who like Al Dancer runs in the colours of Dai Walters’ company, Walters Plant Hire Ltd, and Mister Fisher (157p) among his three remaining entries.

Promising four-year-old Fakir D’Oudairies (Joseph O’Brien IRE, 160p) and Leopardstown G1 scorer Klassical Dream (Willie Mullins IRE, 157p) are among 32 Irish-trained acceptors.

Le Richebourg (Joseph O’Brien IRE, 173p) has captured G1 contests at Leopardstown on his two most recent starts and the six-year-old heads 24 remaining for the £175,000 G1 Racing Post Arkle Novices’ Chase over two miles on Champion Day.

The Irish challenge for the Racing Post Arkle Novices’ Chase also features the well-touted Cilaos Emery(Willie Mullins IRE, 172p), who was an eye-catching winner on his chasing debut at Gowran Park last month, and Paloma Blue (Henry de Bromhead IRE, 165p).

Lalor (Kayley Woollacott, 169p) put down a marker when winning the G2 Racing Post Arkle Trial Novices’ Chase at The November Meeting, as did Glen Forsa (Mick Channon, 169p) with a 19-length victory in the rearranged G2 Kingmaker Novices’ Chase at Sandown Park on February 15.

Ok Corral (Nicky Henderson, 165p) would, if successful, give owner J P McManus his seventh victory in the £125,000 G2 National Hunt Chase (44 acceptors), for amateur riders, which is the longest race of The Festival at nearly four miles.

Willie Mullins and Gordon Elliott have won five of the last eight renewals of the National Hunt Chase between them. Mullins’ one entry going forward is Ballyward (168p), successful in G3 company at Naas at the end of January, while Elliott’s six contenders are led by Champagne Classic (160p), winner of the 2017 Martin Pipe Conditional Jockeys Handicap Hurdle at The Festival.

Champ (Nicky Henderson, 162p) and Battleoverdoyen (Gordon Elliott IRE, 154p), both unbeaten this season, are among 90 entries going forward for the £125,000 G1 Ballymore Novices’ Hurdle over two miles and five furlongs on Ladies Day, Wednesday, March 13.

Exciting mare Honeysuckle (Henry de Bromhead IRE, 158p) also remains, as does Brewin’upastorm(Olly Murphy, 157p), who looked in command when falling at the last in the G2 Ballymore Novices’ Hurdle on Festival Trials Day at Cheltenham last month.

Delta Work (Gordon Elliott IRE, 174p) and Santini (Nicky Henderson, 170p) are on course for a mouth-watering clash in the £175,000 G1 RSA Insurance Novices’ Chase (31 acceptors) over an extended three miles on Ladies Day.

Delta Work is the leading novice chaser in Ireland with top-level victories at Fairyhouse and Leopardstown, while Santini caught the eye when third in the G1 Kauto Star Novices’ Chase at Kempton Park on Boxing Day, a race in which Topofthegame (Paul Nicholls, 169p) finished second.

Defi Du Seuil (Philip Hobbs, 170p) and Lostintranslation (Colin Tizzard, 168p), first and second in the G1 Scilly Isles Novices’ Chase at Sandown Park earlier this month, headline 36 acceptors for the £150,000 G1 JLT Novices’ Chase (2m 3f 166y) on St Patrick’s Thursday, March 14.

They have already clashed at Cheltenham this season, in the G2 BetBright Dipper Novices’ Chase on New Year’s Day, when Lostintranslation rallied gamely to win by three-quarters of a length.

Promising stayers Birchdale (Nicky Henderson, 159p) and Dublin Racing Festival G1 scorer Commander Of Fleet (Gordon Elliott IRE, 153p) head the 79 acceptors for the £125,000 G1 Albert Bartlett Novices’ Hurdle over three miles on Gold Cup Day, Friday, March 15.

Willie Mullins has 14 remaining entries, including G2 Navan Novice Hurdle victor Easy Game (156).

Hot favourites Sir Erec (Joseph O’Brien IRE, 167p) is the headline act among 40 acceptors for the £125,000 G1 JCB Triumph Hurdle over two miles and a furlong on Gold Cup Day.

A strong Irish challenge for the JCB Triumph Hurdle also features Sir Erec’s stablemate Fakir D’Oudairies (165p), who impressed when landing the G2 JCB Triumph Hurdle Trial on Festival Trials Day.

The leading British-trained hope is Quel Destin (Paul Nicholls, 158), who has won his last five including Graded contests at Cheltenham, Doncaster and Chepstow.

Nicholls has also confirmed Pic D’Orhy (166), who has not raced since finishing second in a G1 three-year-old hurdle at Auteuil, France, for former trainer Francois Nicolle in November.

Racing Post Arkle Novices’ Chase

Grade One, £175,000 Total Prize Fund, Old Course, Cheltenham, 2.10pm Tuesday, March 12, two miles (1m 7f 199y). For novice 5-y-o & upwards rated 120 or more. Horses who are not qualified for a rating in Great Britain, Ireland or France may also be entered. Such horses may be eligible providing the handicapper is satisfied that the horse’s racecourse performances up to and including the day prior to confirmation would merit a minimum rating of 120. Weights: 11st 4lb. Allowances: mares 7lb. Entries closed January 22, entries revealed January 24 (31 entries), scratchings’ deadline February 19 (24 remain), six-day confirmation & £8,500 supplementary stage March 6, final declaration stage 10.00am, Sunday, March 10. Maximum 20 runners.

Horse Age Owner Trainer ARTICULUM (IRE) 9 Martin McDonagh/Paul G Murphy/M J Nixon Terence O’Brien IRE BALLYWOOD (FR) 5 Highclere Thoroughbred Racing – Ballywood Alan King CAMELIA DE COTTE (FR) 7 Susannah Ricci Willie Mullins IRE CAPELAND (FR) 7 Kathy Stuart Paul Nicholls CILAOS EMERY (FR) 7 Luke McMahon Willie Mullins IRE DEFI DU SEUIL (FR) 6 J P McManus Philip Hobbs DIAKALI (FR) 10 Nick Peacock Gary Moore DUC DES GENIEVRES (FR) 6 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE DUCA DE THAIX (FR) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE GLEN FORSA (IRE) 7 Tim Radford Mick Channon HARDLINE (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE KALASHNIKOV (IRE) 6 Paul Murphy Amy Murphy KNOCKNANUSS (IRE) 9 Hail Sargent Evans Gary Moore LALOR (GER) 7 D G Staddon Kayley Woollacott LE RICHEBOURG (FR) 6 J P McManus Joseph O’Brien IRE MENGLI KHAN (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MIND’S EYE (IRE) 7 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE ORNUA (IRE) 8 John J Phelan/Syed Momin Henry de Bromhead IRE PALOMA BLUE (IRE) 7 Chris Jones Henry de Bromhead IRE PRAVALAGUNA (FR) 7 Bruton Street IV Willie Mullins IRE REAL STEEL (FR) 6 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE SLATE HOUSE (IRE) 7 Eric Jones, Geoff Nicholas, John Romans Colin Tizzard US AND THEM (IRE) 6 Burnham P & D Ltd Joseph O’Brien IRE VOIX DU REVE (FR) 7 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE

24 entries remain after February 19 scratchings’ deadline

15 Irish-trained

THE FOLLOWING SEVEN HORSES HAVE BEEN SCRATCHED:CHESTERFIELD (IRE), CUBOMANIA (IRE), DESTRIER (FR), DYNAMITE DOLLARS (FR), HIGH SCHOOL DAYS (USA), THE RUSSIAN DOYEN (IRE), WINTER ESCAPE (IRE)

Timeform Ratings (Weight-Adjusted)

Le Richebourg (FR) 173p

Cilaos Emery (FR) 172p

Defi du Seuil (FR) 170p

Duc des Genievres (FR) 170p

Glen Forsa (IRE) 169p

Lalor (GER) 169p

Knocknanuss (IRE) 169

Camelia de Cotte (FR) 167p

Paloma Blue (IRE) 165p

Hardline (IRE) 165

Voix du Reve (FR) 165

National Hunt Chase (amateur riders)

Grade Two,£125,000 Total Prize Fund, Old Course, Cheltenham 5.30pm Tuesday, March 12. Four miles (3m 7f 147y). For novice five-year-olds and upwards. To be ridden by amateur riders. Weights: 5-y-o 11st 4lb; 6-y-o and upwards 11st 6lb; Mares allowed 7lb. Entries closed January 22, entries revealed January 24 (68 entries), scratchings’ deadline February 19 (44 remain), six-day confirmation stage March 6, final declaration stage 10.00am Sunday, March 10. Maximum 20 runners.

Horse Age Owner Trainer ATLANTA ABLAZE 8 The Last Man Standing Henry Daly BABYTAGGLE (IRE) 8 F Michael Dai Williams BALLYWARD (IRE) 7 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE BEYOND THE LAW (IRE) 7 Ann & Alan Potts Limited Mouse Morris IRE BLOW BY BLOW (IRE) 8 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE CHAMPAGNE CLASSIC (IRE) 8 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE CHEF DES OBEAUX (FR) 7 Sullivan Bloodstock Limited Nicky Henderson CLONDAW CIAN (IRE) 9 G Thompson Sophie Leech CLOTH CAP (IRE) 7 Trevor Hemmings Jonjo O’Neill CUBOMANIA (IRE) 6 Cubomania Syndicate Gordon Elliott IRE DANDY DAN (IRE) 6 P J Andrews Kim Bailey DELTA WORK (FR) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DISCORAMA (FR) 6 Thomas Friel/Andrew Gemmell Paul Nolan IRE GLEN ROCCO 8 Jeremy Kyle, Ged Mason, David Stevens Nick Gifford GUN DIGGER (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE HARDLINE (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE IBIS DU RHEU (FR) 8 John Hales Paul Nicholls IMPULSIVE STAR (IRE) 9 Robert Waley-Cohen & Men Holding Neil Mulholland JAMMIN MASTERS (IRE) 8 No Dramas Warren Greatrex JERRYSBACK (IRE) 7 J P McManus Philip Hobbs JOHANOS (FR) 8 Mark Phillips, Mrs Pumphrey and Partners Nigel Hawke JUST A STING (IRE) 7 Nigel & Barbara Collison Harry Fry JUST YOUR TYPE (IRE) 7 Tyrone Hanlon Charlie Longsdon LE BREUIL (FR) 7 Mrs Emma Palmer Ben Pauling MIDNIGHT TUNE 8 The Park Homes Syndicate Anthony Honeyball MINELLA FAIR (IRE) 8 Patricia Hunt Noel Meade IRE MISTER MALARKY 6 Wendy & Malcolm Hezel Colin Tizzard MORTAL (IRE) 7 Gigginstown House Stud Joseph O’Brien IRE MOVEWITHTHETIMES (IRE) 8 J P McManus Paul Nicholls MULCAHYS HILL (IRE) 7 McNeill Family and Prodec Networks Ltd Warren Greatrex NOW MCGINTY (IRE) 8 The Garratt Family Stuart Edmunds OK CORRAL (IRE) 9 J P McManus Nicky Henderson OVERLAND FLYER (IRE) 8 Colm Donlon Paul Nicholls PLANTAGENET 7 Mrs P de W Johnson Seamus Mullins RIO QUINTO (FR) 6 Diana Whateley Olly Murphy SKIPTHECUDDLES (IRE) 8 TyroneForSam Graeme McPherson SKY PIRATE 6 Lady Bamford & Alice Bamford Jonjo O’Neill SPEAKER CONNOLLY (IRE) 6 Barry Connell Alan Fleming IRE TANARPINO 8 P And Mrs G A Clarke Jennie Candlish THE CONDITIONAL (IRE) 7 Mrs D Hassett Martin Hassett IRE TREACKLE TART (IRE) 7 Bradley Partnership Charlie Longsdon UPPERTOWN PRINCE (IRE) 7 Tim Leslie Donald McCain WARTHOG (FR) 7 Professor Caroline Tisdall & Bryan Drew David Pipe WHISPERINTHEBREEZE 6 Ann & Alan Potts Limited Jessica Harrington IRE

44 entries remain after February 19 scratchings’ deadline

14 Irish-trained

THE FOLLOWING 24 HORSES HAVE BEEN SCRATCHED: ANY SECOND NOW (IRE), CARLOS DU FRUITIER (FR), DEBECE, DROVERS LANE (IRE), EQUUS SECRETUS (IRE), FIELD EXHIBITION (IRE), GERONIMO, GETAWAY KID (IRE), GLENLOE (IRE), JUDGEMENT DAY (IRE), LAST MAN STANDING (IRE), MAJURCA (FR), MOONSHINE BAY (IRE), MOYROSS, MR WHIPPED (IRE), RATHNURE REBEL (IRE), SAMUEL JACKSON, SHADY OPERATOR (IRE), SOLOMN GRUNDY (IRE), SUNSET SHOWDOWN (IRE), THE TWO AMIGOS, THE WORLDS END (IRE), WHITE MOON (GER), YALLTARI

Timeform Ratings (Weight-Adjusted)

Delta Work (FR) 172p

Ballyward (IRE) 168p

Ok Corral (IRE) 165p

Discorama (FR) 164

Hardline (IRE) 163

Atlanta Ablaze (GB) 162+

Jerrysback (IRE) 162

Champagne Classic (IRE) 160p

Mortal (IRE) 160

Mister Malarky (GB) 159p

RSA Insurance Novices’ Chase

Grade One, £175,000 Total Prize Fund, Old Course,Cheltenham, 2.10pm, Wednesday, March 13. Three miles and half a furlong (3m 80y). For novice 5-y-o+ rated 120 & more. Horses who are not qualified for a rating in Great Britain, Ireland or France may also be entered. Such horses may be eligible providing the handicapper is satisfied that the horse’s racecourse performances up to and including the day prior to confirmation would merit a minimum rating of 120. Weights: 5-y-o 11st 2lb; 6-y-o+ 11st 4lb. Allowances: mares 7lb. Entries closed January 22, entries revealed January 24 (48 entries), scratchings’ deadline February 19 (31 remain), six-day confirmation & £8,750 supplementary stage March 7, final declaration stage 10.00am, Monday, March 11. Maximum 20 runners.

HORSE Age Owner Trainer A PLUS TARD (FR) 5 Cheveley Park Stud Henry de Bromhead IRE ARTICULUM (IRE) 9 Martin McDonagh/Paul G Murphy/M J Nixon Terence O’Brien IRE BLOW BY BLOW (IRE) 8 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE CHAMPAGNE CLASSIC (IRE) 8 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE CHRIS’S DREAM (IRE) 7 Robcour Henry de Bromhead IRE COUNT MERIBEL 7 Charles C Walker Nigel Twiston-Davies CRUCIAL ROLE 7 David Fox Dan Skelton DELTA WORK (FR) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DISCORAMA (FR) 6 Thomas Friel/Andrew Gemmell Paul Nolan IRE DRINKS INTERVAL 7 The Land Value Partnership Colin Tizzard DROVERS LANE (IRE) 7 Hyde Hill Moran Outhart and Trembath Rebecca Curtis GLEN ROCCO 8 Jeremy Kyle, Ged Mason, David Stevens Nick Gifford GUN DIGGER (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE HARDLINE (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE JERRYSBACK (IRE) 7 J P McManus Philip Hobbs MINELLA FAIR (IRE) 8 Patricia Hunt Noel Meade IRE MISTER MALARKY 6 Wendy & Malcolm Hezel Colin Tizzard MORTAL (IRE) 7 Gigginstown House Stud Joseph O’Brien IRE NOW MCGINTY (IRE) 8 The Garratt Family Stuart Edmunds OK CORRAL (IRE) 9 J P McManus Nicky Henderson ON THE BLIND SIDE (IRE) 7 Alan Spence Nicky Henderson REDHOTFILLYPEPPERS (IRE) 7 Coldunell Limited Willie Mullins IRE RIO QUINTO (FR) 6 Diana Whateley Olly Murphy SANTINI 7 Richard & Lizzie Kelvin-Hughes Nicky Henderson TALKISCHEAP (IRE) 7 Charles Dingwall Alan King THE WORLDS END (IRE) 8 McNeill Family Tom George TOP VILLE BEN (IRE) 7 Harbour Rose Partnership Philip Kirby TOPOFTHEGAME (IRE) 7 Chris Giles & Mr&Mrs P K Barber Paul Nicholls VINNDICATION (IRE) 6 Moremoneythan Kim Bailey WHITE MOON (GER) 7 Brocade Racing Colin Tizzard YALLTARI 8 Venetia Williams Racehorse Syndicates II Venetia Williams

31 entries remain after February 19 scratchings’ deadline

12 Irish-trained

THE FOLLOWING 17 HORSES HAVE BEEN SCRATCHED: COQUIN MANS (FR), COUP DE PINCEAU (FR), DEBECE, GETAWAY KID (IRE), LA BAGUE AU ROI (FR), LE BREUIL (FR), MAJURCA (FR), MIDNIGHT TUNE, MOONSHINE BAY (IRE), MOYROSS, MR WHIPPED (IRE), MULCAHYS HILL (IRE), RATHNURE REBEL (IRE), RED INDIAN, SOLOMN GRUNDY (IRE), SPIRITOFTHEGAMES (IRE), SULLY D’OC AA (FR)

Timeform Ratings (Weight-Adjusted)

Delta Work (FR) 174p

Santini (GB) 170p

Topofthegame (IRE) 169p

Ok Corral (IRE) 167p

Talkischeap (IRE) 166p

Vinndication (IRE) 166p

Discorama (FR) 166

Hardline (IRE) 165

Drovers Lane (IRE) 164p

Jerrysback (IRE) 164

The Worlds End (IRE) 164

JLT Novices’ Chase

Grade One, £150,000 Total Prize Fund. New Course, Cheltenham, 1.30pm Thursday, March 14. Two miles and four furlongs (2m 3f 166y). For novice 5-y-o and upwards rated 120 & more. Horses who are not qualified for a rating in Great Britain, Ireland or France may also be entered. Such horses may be eligible providing the Handicapper is satisfied that the horse’s racecourse performances up to and including the day prior to confirmation would merit a minimum rating of 120. Weights: 5-y-o 11st 3lb, 6-y-o and up 11st 4lb; Allowances: mares 7lb. Entries closed January 22, entries revealed January 24 (52 entries), scratchings’ deadline February 19 (36 remain), six-day confirmation & £7,500 supplementary stage March 8, final declaration stage 10.00am, Tuesday, March 12. Maximum 20 runners.

Horse Age Owner Trainer A PLUS TARD (FR) 5 Cheveley Park Stud Henry de Bromhead IRE ARTICULUM (IRE) 9 Martin McDonagh/Paul G Murphy/M J Nixon Terence O’Brien IRE BEN DUNDEE (IRE) 7 Chris Jones Gordon Elliott IRE BLOW BY BLOW (IRE) 8 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE CAMELIA DE COTTE (FR) 7 Susannah Ricci Willie Mullins IRE CASTAFIORE (USA) 6 Slater Stockwood Nicholson Partnership Charlie Longsdon CHAMPAGNE CLASSIC (IRE) 8 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE CHRIS’S DREAM (IRE) 7 Robcour Henry de Bromhead IRE COUNT MERIBEL 7 Charles C Walker Nigel Twiston-Davies CUBOMANIA (IRE) 6 Cubomania Syndicate Gordon Elliott IRE DEFI DU SEUIL (FR) 6 J P McManus Philip Hobbs DELTA WORK (FR) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DISCORAMA (FR) 6 Thomas Friel/Andrew Gemmell Paul Nolan IRE DROVERS LANE (IRE) 7 Hyde Hill Moran Outhart and Trembath Rebecca Curtis DUCA DE THAIX (FR) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE GLEN FORSA (IRE) 7 Tim Radford Mick Channon GOOD MAN PAT (IRE) 6 David Sewell Alan King GUN DIGGER (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE HARDLINE (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE JETZ (IRE) 7 G M McGrath Jessica Harrington IRE KALASHNIKOV (IRE) 6 Paul Murphy Amy Murphy KILDISART (IRE) 7 Simon Munir & Isaac Souede Ben Pauling LOSTINTRANSLATION (IRE) 7 Taylor & O’Dwyer Colin Tizzard MENGLI KHAN (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MIND’S EYE (IRE) 7 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE MORTAL (IRE) 7 Gigginstown House Stud Joseph O’Brien IRE PALOMA BLUE (IRE) 7 Chris Jones Henry de Bromhead IRE PRAVALAGUNA (FR) 7 Bruton Street IV Willie Mullins IRE REAL STEEL (FR) 6 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE REDHOTFILLYPEPPERS (IRE) 7 Coldunell Limited Willie Mullins IRE RIDERS ONTHE STORM (IRE) 6 Mrs Paul Shanahan/Sue Magnier Tom Taaffe IRE SPEAKER CONNOLLY (IRE) 6 Barry Connell Alan Fleming IRE SPIRITOFTHEGAMES (IRE) 7 N W Lake Dan Skelton TOPOFTHEGAME (IRE) 7 Chris Giles & Mr & Mrs P Barber Paul Nicholls VINNDICATION (IRE) 6 Moremoneythan Kim Bailey VOIX DU REVE (FR) 7 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE

36 entries remain after February 19 scratchings’ deadline

24 Irish-trained

THE FOLLOWING 16 HORSES HAVE BEEN SCRATCHED: BLEU BERRY (FR), BURBANK (IRE), COQUIN MANS (FR), COUP DE PINCEAU (FR), DALILA DU SEUIL (FR), DYNAMITE DOLLARS (FR), LA BAGUE AU ROI (FR), LE RICHEBOURG (FR), MOVEWITHTHETIMES (IRE), MR WHIPPED (IRE), MULCAHYS HILL (IRE), RED INDIAN, ROBIN DES FORET (IRE), SULLY D’OC AA (FR), THE RUSSIAN DOYEN (IRE), WINTER ESCAPE (IRE)

Timeform Ratings (Weight-Adjusted)

Delta Work (FR) 174p

Defi du Seuil (FR) 170p

Glen Forsa (IRE) 169p

Topofthegame (IRE) 169p

Lostintranslation (IRE) 168p

Camelia de Cotte (FR) 167p

Vinndication (IRE) 166p

Discorama (FR) 166

Paloma Blue (IRE) 165p

Hardline (IRE) 165

Voix du Reve (FR) 165

Sky Bet Supreme Novices’ Hurdle

Grade 1, Total Prize Fund £125,000, Old Course, Cheltenham, 1.30pm, Tuesday, March 12, 2019, two miles and half a furlong (2m 87y). For novice four-year-olds and upwards. Weights 4-y-o 10st 13lb, 5-y-o and upwards 11st 7lb, fillies and mares allowance 7lb. Entries closed January 29, entries revealed, January 31 (98 entries), scratchings deadline February 19 (61 remain). Six-day confirmation and £6,250 supplementary stage, March 6, final declaration stage 10.00am, Sunday, March 10. Maximum 22 runners.

Horse Age Owner Trainer AL DANCER (FR) 6 Walters Plant Hire Ltd Nigel Twiston-Davies ANEMOI (FR) 5 Kate & Andrew Brooks Harry Whittington ANGELS BREATH (IRE) 5 Walters Plant Hire & Ronnie Bartlett Nicky Henderson ANNAMIX (FR) 6 Susannah Ricci Willie Mullins IRE ANYTIME WILL DO (IRE) 6 Surrey Racing (AT) Dan Skelton ARAMON (GER) 6 Supreme Horse Racing Club/Michael Songer Willie Mullins IRE ASHUTOR (FR) 5 The Roy & Stewart Families Paul Nicholls AUTHORIZO (FR) 4 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE BAKMAJ (FR) 7 Barry Connell Alan Fleming IRE BAND OF OUTLAWS (IRE) 4 Justin Carthy Joseph O’Brien IRE BATTLEOVERDOYEN (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE BEAUFORT WEST (IRE) 5 Taylor & O’Dwyer Colin Tizzard BENNY’S BRIDGE (IRE) 6 Biddestone Racing I Fergal O’Brien BRANDON CASTLE 7 I A Low & J S English Neil King BREWIN’UPASTORM (IRE) 6 Barbara Hester Olly Murphy BUILDMEUPBUTTERCUP 5 J Turner Willie Mullins IRE CASTLEBAWN WEST (IRE) 6 Rose Boyd/Mrs M Armstrong/J B Anderson Willie Mullins IRE CHAMPAGNE PLATINUM (IRE) 5 J P McManus Nicky Henderson CHOSEN MATE (IRE) 6 The Northern Four Racing Partnership Gordon Elliott IRE COKO BEACH (FR) 4 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE COMMANDER OF FLEET (IRE) 5 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DANCING ON MY OWN (IRE) 5 Sean Mulryan Henry de Bromhead IRE DEVIL’S GLEN (IRE) 5 Barry Connell Alan Fleming IRE EASY GAME (FR) 5 Wicklow Bloodstock (Ireland) Ltd Willie Mullins IRE ECLAIR DE BEAUFEU (FR) 5 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE EDELPOUR (IRE) 7 Barry Connell Alan Fleming IRE ELIXIR DE NUTZ (FR) 5 Terry Warner Colin Tizzard ENCORE CHAMPS (IRE) 5 Bryan Drew/ Swanee River Partnership Warren Greatrex EXTRA MAG (FR) 5 The Angove Family David Pipe FAKIR D’OUDAIRIES (FR) 4 M L Bloodstock Limited Joseph O’Brien IRE FAST BUCK (FR) 5 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE FELIX DESJY (FR) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE GALVIN (IRE) 5 Ronnie Bartlett Gordon Elliott IRE GARDENS OF BABYLON (IRE) 4 J P McManus Joseph O’Brien IRE GRAND SANCY (FR) 5 Martin Broughton Racing Partners Paul Nicholls ITCHY FEET (FR) 5 Kate & Andrew Brooks Olly Murphy KINGSTON GIRL (IRE) 6 Luke Comer Luke Comer IRE KLASSICAL DREAM (FR) 5 Mrs J Coleman Willie Mullins IRE LETHAL STEPS 4 Cheveley Park Stud Gordon Elliott IRE MERCY MERCY ME 7 Malcolm C Denmark Fergal O’Brien MISTER BLUE SKY (IRE) 5 Shanakiel Racing Syndicate Willie Mullins IRE MISTER FISHER (IRE) 5 James and Jean Potter Nicky Henderson NORMAL NORMAN 5 Gerry McGladery John Ryan NOTEBOOK (GER) 6 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE PRINCE D’AUBRELLE (FR) 9 Allan McLuckie Willie Mullins IRE RAYA TIME (FR) 6 Roger Brookhouse Henry de Bromhead IRE REMASTERED 6 Brocade Racing David Pipe ROUGE VIF (FR) 5 Kate & Andrew Brooks Harry Whittington SAMS PROFILE 5 Michael O’Flynn/John F O’Flynn Mouse Morris IRE SCARLET DRAGON 6 HP Racing Scarlet Dragon Alan King STRONG GLANCE 6 Welfordgolf syndicate Fergal O’Brien SURIN (FR) 4 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE THE BIG BITE (IRE) 6 N T Griffith & H M Haddock Tom George THE FLYING SOFA (FR) 6 Galloping On The South Downs Partnership Gary Moore THISTLE DO NICELY (IRE) 5 Appletree Stud, M Gumienny & A Signy Jamie Snowden THOMAS DARBY (IRE) 6 Diana Whateley Olly Murphy TOKAY DOKEY (IRE) 5 Colm Donlon Dan Skelton TWIN STAR (IRE) 5 Happy Star Partnership Noel Williams VISION D’HONNEUR (FR) 5 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE WHOSHOTTHESHERIFF (IRE) 5 Hambleton Racing Ltd Gordon Elliott IRE YAA SALAAM (IRE) 5 Two Hopes David Pipe

61 entries remain after February 19 scratchings deadline

32 Irish-trained

THE FOLLOWING 37 HORSES HAVE BEEN SCRATCHED:BEACON EDGE (IRE), BLACKBOW (IRE), BREAKEN (FR), BRIGHT FORECAST (IRE), BULLIONAIRE (IRE), CASH BACK (FR), COME TO ME (FR), CONCERTISTA (FR), DANNY KIRWAN (IRE), DIDTHEYLEAVEUOUTTO (IRE), DUE REWARD (IRE), EARTH DAY (FR), LITE CHARBONIERE (FR), ENTOUCAS (FR), FACE THE FACTS (IRE), FAUGUERNON (FR), FRANCIN (FR), GETAWAY TRUMP (IRE), GREANETEEN (FR), HEATSTROKE (IRE), JAMESSAINTPATRICK (IRE), JETEZ (IRE), KARL DER GROSSE (GER), KONITHO (FR), LONE WOLF (IRE), MALINAS JACK, RELEGATE (IRE), REVEREND JACOB, SANCTA SIMONA (FR), THE TARTAN SPARTAN (IRE), THISTIMENEXTYEAR, TORNADO FLYER (IRE), TRIPLICATE (IRE), UMNDENI (FR), VALDIEU (FR), WEATHER FRONT (USA), ZENON (IRE)

Timeform Ratings (Weight-Adjusted)

Al Dancer (FR) 162p

Grand Sancy (FR) 161

Fakir d’Oudairies (FR) 160p

Angels Breath (IRE) 157P

Brewin’upastorm (IRE) 157p

Klassical Dream (FR) 157p

Mister Fisher (IRE) 157p

Galvin (IRE) 156p

Aramon (GER) 156

Itchy Feet (FR) 156

Ballymore Novices’ Hurdle

Grade 1, Total Prize Fund £125,000, Old Course, Cheltenham, 1.30pm, Wednesday, March 13. Two miles and five furlongs (2m 5f). For novice four-year-olds and upwards. Weights: four-year-olds 10st 12lb; five-year-olds and upwards 11st 7lb. Allowances: fillies & mares 7lb. Entries closed January 29, entries revealed, January 31 (139 entries), scratchings deadline February 19 (90 remain). Six-day confirmation and £6,250 supplementary stage March 7. Final declaration stage 10am, Monday, March 11. Maximum 22 runners.

Horse Age Owner Trainer ALLAHO (FR) 5 Cheveley Park Stud Willie Mullins IRE ANEMOI (FR) 5 Kate & Andrew Brooks Harry Whittington ANGELS BREATH (IRE) 5 Walters Plant Hire & Ronnie Bartlett Nicky Henderson ANNAMIX (FR) 6 Susannah Ricci Willie Mullins IRE ANYTIME WILL DO (IRE) 6 Surrey Racing (AT) Dan Skelton ARAMON (GER) 6 Supreme Horse Racing Club/Michael Songer Willie Mullins IRE ASK BEN (IRE) 6 Turf Club 2018 Graeme McPherson ASK DILLON (IRE) 6 4 The Fun Partnership Fergal O’Brien BACK ON THE LASH 5 M Boothright G Lovett P Deffains Martin Keighley BAKMAJ (FR) 7 Barry Connell Alan Fleming IRE BATTLEOVERDOYEN (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE BEAKSTOWN (IRE) 6 Bryan Drew Dan Skelton BIRCHDALE (IRE) 5 J P McManus Nicky Henderson BREWIN’UPASTORM (IRE) 6 Barbara Hester Olly Murphy BRIGHT FORECAST (IRE) 5 The Aldaniti Partnership Ben Pauling CANARDIER (FR) 7 Slattery Bloodstock Ltd Dermot McLoughlin IRE CAPTAIN MCGARRY (IRE) 7 Captain McGarry Graeme McPherson CAREFULLY SELECTED (IRE) 7 Miss M A Masterson Willie Mullins IRE CASTLEBAWN WEST (IRE) 6 Rose Boyd/Mrs M Armstrong/J B Anderson Willie Mullins IRE CHAMP (IRE) 7 J P McManus Nicky Henderson CHAMPAGNE PLATINUM (IRE) 5 J P McManus Nicky Henderson CHOSEN MATE (IRE) 6 The Northern Four Racing Partnership Gordon Elliott IRE CITY ISLAND (IRE) 6 Mrs B Mulryan Martin Brassil IRE COMMANDER OF FLEET (IRE) 5 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE COOLANLY (IRE) 7 Five Go Racing Fergal O’Brien COURT MAID (IRE) 6 Rory F Larkin Thomas Mullins IRE DALLAS DES PICTONS (FR) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DANCING ON MY OWN (IRE) 5 Sean Mulryan Henry de Bromhead IRE DASHEL DRASHER 6 Mrs B Tully and R Lock Jeremy Scott DE FORGOTTEN ONE 5 David Fox Tim Vaughan DEFI BLEU (FR) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DEVIL’S GLEN (IRE) 5 Barry Connell Alan Fleming IRE DINONS (FR) 6 T O’Driscoll Gordon Elliott IRE DOMINATEUR (FR) 6 Kate & Andrew Brooks Oliver Sherwood DORRELLS PIERJI (FR) 6 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE DOWNTOWN GETAWAY (IRE) 6 T F P Nicky Henderson DREAM CONTI (FR) 6 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE DUNVEGAN (FR) 6 G Turner/Clipper Logistics Group Ltd Pat Fahy IRE EASY GAME (FR) 5 Wicklow Bloodstock (Ireland) Ltd Willie Mullins IRE ECLAIR DE BEAUFEU (FR) 5 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE EDELPOUR (IRE) 7 Barry Connell Alan Fleming IRE ELFILE (FR) 5 K Alexander Willie Mullins IRE ENCORE CHAMPS (IRE) 5 Bryan Drew/ Swanee River Partnership Warren Greatrex EXTRA MAG (FR) 5 The Angove Family David Pipe FACE THE FACTS (IRE) 5 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE FAKIR D’OUDAIRIES (FR) 4 M L Bloodstock Limited Joseph O’Brien IRE FAST BUCK (FR) 5 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE FELIX DESJY (FR) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE FINAWN BAWN (IRE) 6 LF Infrastructure Ltd Olly Murphy GALVIN (IRE) 5 Ronnie Bartlett Gordon Elliott IRE GETAREASON (IRE) 6 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE GETAWAY TRUMP (IRE) 6 Owners Group 023 Paul Nicholls GLAMORGAN DUKE (IRE) 6 Natalie Gilligan Paul Gilligan IRE HARRIE (FR) 7 Supreme Horse Racing Club/Brett TGraham Willie Mullins IRE HOLD THE NOTE (IRE) 5 Tim Radford Mick Channon HONEYSUCKLE 5 K Alexander Henry de Bromhead IRE I K BRUNEL 5 McNeill Family and Prodec Networks Ltd Olly Murphy IFYOUCATCHMENOW (IRE) 6 Coldunell Limited Willie Mullins IRE JAMESSAINTPATRICK (IRE) 6 Melbourne 10 Racing Amy Murphy JARVEYS PLATE (IRE) 6 The Yes No Wait Sorries Fergal O’Brien KINGSTON GIRL (IRE) 6 Luke Comer Luke Comer IRE KLASSICAL DREAM (FR) 5 Mrs J Coleman Willie Mullins IRE LETHAL STEPS 4 Cheveley Park Stud Gordon Elliott IRE MEGA YEATS (IRE) 5 The Mount Fawcus Partnership Ruth Jefferson MERCY MERCY ME 7 Malcolm C Denmark Fergal O’Brien MINELLA INDO (IRE) 6 Barry Maloney Henry de Bromhead IRE MY SISTER SARAH (IRE) 5 Barnane Stud Willie Mullins IRE NOT THAT FUISSE (FR) 6 Colm Donlon Dan Skelton NOTEBOOK (GER) 6 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE PRESENT VALUE (IRE) 5 William & Angela Rucker Evan Williams PRESS CONFERENCE (IRE) 6 Robcour Jessica Harrington IRE PRINCE D’AUBRELLE (FR) 9 Allan McLuckie Willie Mullins IRE PYM (IRE) 6 Patricia Pugh Nicky Henderson RELEGATE (IRE) 6 Paul McKeon Willie Mullins IRE REMASTERED 6 Brocade Racing David Pipe RHINESTONE (IRE) 6 J P McManus Joseph O’Brien IRE SALSARETTA (FR) 6 Susannah Ricci Willie Mullins IRE SAMS PROFILE 5 Michael O’Flynn/John F O’Flynn Mouse Morris IRE SECRET REPRIEVE (IRE) 5 William & Angela Rucker Evan Williams SEDDON (IRE) 6 McNeill Family Tom George SINORIA (IRE) 6 K Alexander Henry de Bromhead IRE STAR OF LANKA (IRE) 5 J&R Eynon,Little,Roberts,Dowley&Turner Warren Greatrex STONEY MOUNTAIN (IRE) 6 Trevor Hemmings Henry Daly TAKE REVENGE (IRE) 7 Sean Mulryan Martin Brassil IRE THE BIG DOG (IRE) 6 Damien J Kelly/Colin Kelly Peter Fahey IRE THISTLE DO NICELY (IRE) 5 Appletree Stud, M Gumienny & A Signy Jamie Snowden THOMAS DARBY (IRE) 6 Diana Whateley Olly Murphy VALDIEU (FR) 6 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE VIS A VIS 5 Ashley Carr, Eismark & Packham Neil Mulholland VISION D’HONNEUR (FR) 5 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE

90 entries

51 Irish-trained

THE FOLLOWING 49 ENTRES HAVE BEEN SCRATCHED: ACEY MILAN (IRE), AL DANCER (FR), BEACON EDGE (IRE), BLACKBOW (IRE), BRANDON CASTLE, BREAKEN (FR), BULLIONAIRE (IRE), CARIBERT (FR), CHOCOLATE BOX (IRE), CHOUNGAYA (FR), CLARENDON STREET (IRE), COME TO ME (FR), CONCERTISTA (FR), DANNY KIRWAN (IRE), DARLAC (FR), DEISE ABA (IRE), DIDTHEYLEAVEUOUTTO (IRE), DOWN THE HIGHWAY (IRE), EARTH DAY (FR), EGLANTINE DU SEUIL (FR), ELITE CHARBONIERE (FR), EMBRUN MITJA (FR), EMITOM (IRE), ENVOL PIERJI (FR), FAUGUERNON (FR), FRANCIN (FR), GRAND SANCY (FR), GREANETEEN (FR), I CAN’T EXPLAIN (IRE), IGOR, KARL DER GROSSE (GER), KONITHO (FR), MAGNIUM (IRE), MALINAS JACK, MISTER BLUE SKY (IRE), MR PUMBLECHOOK, NESTOR PARK (FR), PRESENTED WELL (IRE), ROBIN DE CARLOW, RUSSIAN HAWK, STRONG GLANCE, SWORDSMAN (IRE), THE CAPTAINS INN (IRE), TORNADO FLYER (IRE), TRIPLICATE (IRE), UMNDENI (FR), VENT D’AUTOMNE (FR), VOIX DES TIEP (FR), ZENON (IRE)

Timeform Ratings (Weight-Adjusted)

Champ (IRE) 162p

Honeysuckle (GB) 158p

Fakir d’Oudairies (FR) 158p

Angels Breath (IRE) 157P

Birchdale (IRE) 157p

Brewin’upastorm (IRE) 157p

Klassical Dream (FR) 157p

Galvin (IRE) 156p

Aramon (GER) 156

Battleoverdoyen (IRE) 154p

JCB Triumph Hurdle

Grade 1, Total Prize Fund £125,000. New Course, Cheltenham, 1.30pm Friday, March 15. Two miles and one furlong (2m 179y). For juvenile four-year-olds only. Weights: 11st each. Allowances: fillies 7lb. Entries closed January 29, entries revealed, January 31 (59 entries), scratchings deadline February 19 (40 remain), six-day confirmation and £6,250 supplementary stage March 9. Final declaration stage 10am, Wednesday, March 13. Maximum 22 runners.

HORSE Age Owner Trainer ADJALI (GER) 4 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson AUTHORIZO (FR) 4 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE AUTHOTIME (FR) 4 Frank Sheridan Luigi Maceli FR BACHELOR (IRE) 4 Sean Macklin Noel Kelly IRE BAND OF OUTLAWS (IRE) 4 Justin Carthy Joseph O’Brien IRE CAPONE (GER) 4 Brendan Kerr Charlie Mann CHIEF JUSTICE 4 Cheveley Park Stud Gordon Elliott IRE COEUR SUBLIME (IRE) 4 Chris Jones Gordon Elliott IRE COKO BEACH (FR) 4 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE CRACKER FACTORY 4 Simon Munir & Isaac Souede Alan King ECCO 4 Colm Donlon Paul Nicholls FAKIR D’OUDAIRIES (FR) 4 M L Bloodstock Limited Joseph O’Brien IRE FANFAN DU SEUIL (FR) 4 Crossed Fingers Partnership Tom George FLEGMATIK (FR) 4 N W Lake Dan Skelton FRENCH MADE (FR) 4 Exors of the Late Mrs M McManus Willie Mullins IRE FUSIL RAFFLES (FR) 4 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson GARDENS OF BABYLON (IRE) 4 J P McManus Joseph O’Brien IRE GIVING GLANCES 4 Pitchall Stud Partnership Alan King HANNON (IRE) 4 D Kierans John McConnell IRE LETHAL STEPS 4 Cheveley Park Stud Gordon Elliott IRE MAZE RUNNER (IRE) 4 Mrs J M Mullins Willie Mullins IRE MONTESTREL (FR) 4 Jane Williams Jane Williams NEEDS TO BE SEEN (FR) 4 J Fyffe & Gerry McGladery John Ryan NELSON RIVER 4 CCCP Syndicate Tony Carroll OUR LEGEND (IRE) 4 Mrs H Mullins Thomas Mullins IRE PENTLAND HILLS (IRE) 4 Owners Group 031 Nicky Henderson PETIT PALAIS 4 David Fox Tom George PIC D’ORHY (FR) 4 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls PRABENI 4 David Fox Charlie Mann PRAECEPS (IRE) 4 Incipe Partnership Alan King QUEL DESTIN (FR) 4 Martin Broughton & Friends Paul Nicholls RED FORCE ONE 4 Done Ferguson Mason Paul Nicholls RUNRIZED (FR) 4 Clipper Logistics Group Ltd Willie Mullins IRE SIR EREC (IRE) 4 J P McManus Joseph O’Brien IRE SURIN (FR) 4 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE TIGER TAP TAP (GER) 4 Susannah Ricci Willie Mullins IRE TIGER VOICE (FR) 4 Robcour Henry de Bromhead IRE TORPILLO (FR) 4 Simon Munir & Isaac Souede Nigel Twiston-Davies ZAFAR (GER) 4 Govier & Brown Philip Hobbs ZANZI WIN (FR) 4 Kate & Andrew Brooks Harry Whittington

40 entries remain after February 19 scratchings’ deadline

18 Irish-trained

1 French-trained

THE FOLLOWING 19 ENTRES HAVE BEEN SCRATCHED: ANDALUSA (FR), AUTHORIZED ART (FR), BATHSHEBA BAY (IRE), CARLO BIRAGHI (IRE), CIEL DE NEIGE (FR), CONSTRUCT, FALDO (IRE), FOVEROS (FR), FUTURE PROOF (IRE), GOT TRUMPED, JJ’S JOURNEY (IRE), JON SNOW (FR), KONITHO (FR), LA SORELITA (FR), LAMARCKISE (FR), LASKADINE (FR), NEVERBEEN TO PARIS (IRE), PIENTA (USA), UNION GAP (IRE)

Timeform Ratings (Weight-Adjusted)

Sir Erec (IRE) 167p

Pic D’orhy (FR) 166

Fakir d’Oudairies (FR) 165p

Quel Destin (FR) 158

Cracker Factory (GB) 155

Gardens of Babylon (IRE) 155

Chief Justice (GB) 154

Coeur Sublime (IRE) 154

Surin (FR) 154

Tiger Tap Tap (GER) 152p

Albert Bartlett Novices’ Hurdle

Grade 1, Total Prize Fund £125,000, New Course, Cheltenham, 2.50pm, Friday, March 15, three miles (2m 7f 213y), for novice four-year-olds and upwards. Weights 4-y-o 10st 10lb, 5-y-o and upwards 11st 5lb, fillies and mares allowance 7lb Entries closed Tuesday, January 29, entries revealed Thursday, January 31 (107 entries). Scratchings deadline February 19 (79 remain), six-day confirmation and £6,250 supplementary stage Saturday, March 9. Final declaration stage 10am, Wednesday, March 13. Maximum 20 runners.

Horse Age Owner Trainer ADMIRAL BARRATRY (FR) 6 Forster, Pepper and Summers Lucy Wadham ALLAHO (FR) 5 Cheveley Park Stud Willie Mullins IRE ALSA MIX (FR) 7 June Watts Alan King ANNAMIX (FR) 6 Susannah Ricci Willie Mullins IRE ARDLETHEN (IRE) 6 Mike and Eileen Newbould Dan Skelton ASK BEN (IRE) 6 Turf Club 2018 Graeme McPherson ASK DILLON (IRE) 6 4 The Fun Partnership Fergal O’Brien AYE AYE CHARLIE 7 All Four One Fergal O’Brien BACK ON THE LASH 5 M Boothright G Lovett P Deffains Martin Keighley BATTLEOVERDOYEN (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE BIRCHDALE (IRE) 5 J P McManus Nicky Henderson CAP YORK (FR) 7 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE CAPTAIN MCGARRY (IRE) 7 Captain McGarry Graeme McPherson CAREFULLY SELECTED (IRE) 7 Miss M A Masterson Willie Mullins IRE CASTLEBAWN WEST (IRE) 6 Rose Boyd/Mrs M Armstrong/J B Anderson Willie Mullins IRE CHAMPAGNE COURT (IRE) 6 I F Gosden and D J Coles Jeremy Scott CHAVI ARTIST (IRE) 6 Mrs H Mullins Thomas Mullins IRE CHOSEN MATE (IRE) 6 The Northern Four Racing Partnership Gordon Elliott IRE CHOUNGAYA (FR) 6 Gigginstown House Stud Joseph O’Brien IRE COMMANDER OF FLEET (IRE) 5 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE COURT MAID (IRE) 6 Rory F Larkin Thomas Mullins IRE CUNEO (FR) 7 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE DALLAS DES PICTONS (FR) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DARLAC (FR) 6 Mrs G C Pritchard Colin Tizzard DE FORGOTTEN ONE 5 David Fox Tim Vaughan DE NAME EVADES ME (IRE) 7 Brown Campbell James Foylan Fergal O’Brien DEFI BLEU (FR) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DEISE ABA (IRE) 6 Trevor Hemmings Philip Hobbs DERRINROSS (IRE) 8 Mrs M Furlong/Ex D J Dempsey/J P Dempsey Philip Dempsey IRE DICKIE DIVER (IRE) 6 J P McManus Nicky Henderson DINONS (FR) 6 T O’Driscoll Gordon Elliott IRE DOMINATEUR (FR) 6 Kate & Andrew Brooks Oliver Sherwood DORRELLS PIERJI (FR) 6 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE DOWNTOWN GETAWAY (IRE) 6 T F P Nicky Henderson DREAM CONTI (FR) 6 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE DUNVEGAN (FR) 6 G Turner/Clipper Logistics Group Ltd Pat Fahy IRE EASY GAME (FR) 5 Wicklow Bloodstock (Ireland) Ltd Willie Mullins IRE EDELPOUR (IRE) 7 Barry Connell Alan Fleming IRE ELFILE (FR) 5 K Alexander Willie Mullins IRE FACE THE FACTS (IRE) 5 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE FAST BUCK (FR) 5 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE FINAWN BAWN (IRE) 6 LF Infrastructure Ltd Olly Murphy FIRST APPROACH (IRE) 6 Mrs Patricia Hunt Noel Meade IRE GALLAHERS CROSS (IRE) 7 Grech & Parkin Nicky Henderson GALVIN (IRE) 5 Ronnie Bartlett Gordon Elliott IRE GEORDIE B 6 Boultbee Brooks Ltd Venetia Williams GETAREASON (IRE) 6 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE GLAMORGAN DUKE (IRE) 6 Natalie Gilligan Paul Gilligan IRE GO ANOTHER ONE (IRE) 7 Caroline Ahearn John McConnell IRE HARRIE (FR) 7 Supreme Horse Racing Club/Brett TGraham Willie Mullins IRE HIGHLAND HUNTER (IRE) 6 Thomas Barr Lucinda Russell HOLD THE NOTE (IRE) 5 Tim Radford Mick Channon IFYOUCATCHMENOW (IRE) 6 Coldunell Limited Willie Mullins IRE JAMMY GEORGE (IRE) 6 Kate & Andrew Brooks Harry Whittington JARVEYS PLATE (IRE) 6 The Yes No Wait Sorries Fergal O’Brien KAPCORSE (FR) 6 J P McManus Paul Nicholls KATESON 6 D M Richards Roberts Churchward W-Williams Tom Lacey KNOW THE SCORE (IRE) 6 The Angove Family David Pipe LISNAGAR OSCAR (IRE) 6 Racing for Fun Rebecca Curtis MERCY MERCY ME 7 Malcolm C Denmark Fergal O’Brien MINELLA INDO (IRE) 6 Barry Maloney Henry de Bromhead IRE MISTER TICKLE (IRE) 5 Sunville Rail Limited Martin Smith MORMON (IRE) 6 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE MOUNT PELIER (IRE) 6 Barry Connell Alan Fleming IRE NADAITAK 5 The Megsons Ben Pauling PRESENT VALUE (IRE) 8 William & Angela Rucker Evan Williams PRESS CONFERENCE (IRE) 6 Robcour Jessica Harrington IRE RELEGATE (IRE) 6 Paul McKeon Willie Mullins IRE REMASTERED 6 Brocade Racing David Pipe RHINESTONE (IRE) 6 J P McManus Joseph O’Brien IRE ROCKPOINT 6 John and Heather Snook Colin Tizzard RUSSIAN HAWK 5 The Gosden Mob Colin Tizzard SALSARETTA (FR) 6 Susannah Ricci Willie Mullins IRE SAMS PROFILE 5 Michael O’Flynn/John F O’Flynn Mouse Morris IRE SECRET REPRIEVE (IRE) 5 William & Angela Rucker Evan Williams STAR OF LANKA (IRE) 5 J&R Eynon,Little,Roberts,Dowley&Turner Warren Greatrex STONEY MOUNTAIN (IRE) 6 Trevor Hemmings Henry Daly THE BIG DOG (IRE) 6 Damien J Kelly/Colin Kelly Peter Fahey IRE VIS A VIS 5 Ashley Carr, Eismark & Packham Neil Mulholland

79 entries remain after February 19 scratchings deadline

40 Irish-trained

THE FOLLOWING 28 ENTRES HAVE BEEN SCRATCHED: BLACKBOW (IRE), BORICE (FR), CAPUCCIMIX (FR), CASKO D’AIRY (FR), CLARENDON STREET (IRE), COME TO ME (FR), COOL SAINT (FR), DOWN THE HIGHWAY (IRE), EARTH DAY (FR), ELITE CHARBONIERE (FR), EMBRUN MITJA (FR), EMITOM (IRE), ENVOL PIERJI (FR), KARL DER GROSSE (GER), MAGNIUM (IRE), MY SISTER SARAH (IRE), NARCISSISTIC (IRE), NESTOR PARK (FR), PLEASURE DOME, ROBIN DE CARLOW, SWORDSMAN (IRE), THE CASHEL MAN (IRE), TRUCKERS LODGE (IRE), TRUCKIN AWAY (IRE), VALTOR (FR), VENT D’AUTOMNE (FR), VOIX DES TIEP (FR), YELLOW DOCKETS (IRE)

Timeform Ratings (Weight-Adjusted)

Birchdale (IRE) 159p

Galvin (IRE) 158p

Battleoverdoyen (IRE) 156p

Easy Game (FR) 156

Rhinestone (IRE) 155p

Nadaitak (GB) 155

Derrinross (IRE) 154

Chosen Mate (IRE) 153p

Commander of Fleet (IRE) 153p

Dinons (FR) 153p