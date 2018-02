Samcro and Footpad among latest acceptors for The Festival Posted by racenews on Wednesday, February 21, 2018 · Leave a Comment

The countdown to The Festival continues today with the unveiling of the latest acceptors for the championship novices’ chases and novices’ hurdles, following yesterday’s scratchings’ deadline.

Favourite Getabird (Willie Mullins IRE), rated 164p with Timeform, heads 53 confirmations for The Festival curtain-raiser, the £125,000 G1 Sky Bet Supreme Novices’ Hurdle (2m) on Champion Day, Tuesday, March 13.

Unbeaten hurdler If The Cap Fits (Harry Fry) and G1 Tolworth Novices’ Hurdle victor Summerville Boy (Tom George), both rated 163p, also go forward alongside impressive G3 Betfair Hurdle scorer Kalashnikov (Amy Murphy, 162 with Timeform).

Sky Bet Supreme Novices’ Hurdle, Sky Bet odds (Non Runner, No Bet): 15/8 Getabird; 6/1 Apples Shakira, If The Cap Fits, Kalashnikov; 8/1 Next Destination; 10/1 Laurina; 12/1 Duc Des Genievres, Mengli Khan, Summerville Boy; 14/1 Claimantakinforgan; 16/1 Paloma Blue, Sharjah; 25/1 Farclas, First Flow, Real Steel, Vision Des Flos; 33/1 Destrier, Early Doors, Hardline, Mitchouka, Scarlet Dragon, Simply The Betts, Slate House, The Russian Doyen, Western Ryder; 40/1 Ainchea, Carntop, Debuchet; 50/1 And The New, Battalion, Knocknanuss, Lostintranslation, Makitorix, Michael’s Mount, Mind’s Eye, Theclockisticking, Trainwreck, Us And Them, Whiskey Sour; 66/1 Ballymoy, Brahms De Clermont, Dame Rose, First Figaro, Irish Prophecy, Shoal Bay, Suncroft; 100/1 Khudha, Play The Game; 200/1 Beleave, Diplomatico, Saxo Jack

Footpad (Willie Mullins IRE, 182p) is the standout novice chaser so far this season, following two facile G1 triumphs at Leopardstown, and features among 13 acceptors for the £175,000 G1 Racing Post Arkle Novices’ Chase over two miles on Champion Day.

Saint Calvados (Harry Whittington), the impressive winner of the G2 Betway Kingmaker Novices’ Chase at Warwick, and last year’s Champion Hurdle third Petit Mouchoir (Henry de Bromhead IRE) both have Timeform ratings of 175p.

Further spice is added by Sceau Royal (Alan King, 174p) who, like Footpad is owned by Simon Munir & Isaac Soude, and captured the G1 Henry VII Novices’ Chase decisively at Sandown Park in December.

The longest race of The Festival is the £125,000 G2 National Hunt Chase (53 confirmations) over four miles on Champion Day. Irish handler Gordon Elliott, who has won three of the last seven editions, has Dounikos (168p), Jury Duty (163) and 2016 G1 Albert Bartlett Novices’ Hurdle runner-up Fagan among his 10 contenders.

There could be fireworks in the opener on Ladies Day, Wednesday, March 14, with Irish star Samcro (Gordon Elliott IRE, 165P) squaring up against On The Blind Side (Nicky Henderson, 164p) in the £125,000 G1 Ballymore Novices’ Hurdle (70 confirmations, 2m 5f).

Next Destination (Willie Mullins IRE, 163p), winner of a G1 contest at Naas in January, and Listed Sidney Banks Novices’ Hurdle victor Vinndication (Kim Bailey, 156p) also remain engaged. All four horses are unbeaten over hurdles this season.

Irish-trained trio Presenting Percy (Patrick Kelly IRE, 175p), Monalee (Henry de Bromhead IRE, 173p) and Al Boum Photo (Willie Mullins IRE, 171p) headline 47 confirmations for the £175,000 G1 RSA Insurance Novices’ Chase over three miles on Ladies Day.

The home challenge is led by Black Corton (Paul Nicholls, 172), who made it eight wins from his last nine starts over fences in the G2 Reynoldstown Novices’ Chase at Ascot last weekend, and classy mare Mia’s Storm (Alan King, 169p).

Willoughby Court (Ben Pauling, 167p), winner of what is now the Ballymore Novices’ Hurdle in 2017, and Invitation Only (Willie Mullins IRE, 171p) are among 46 going forward for the £150,000 G1 JLT Novices’ Chase, run over the intermediate distance of two and a half miles on St Patrick’s Thursday, March 15.

Benatar (Gary Moore, 167p) is unbeaten over fences so far this season and could warm up for Cheltenham at Kempton Park this weekend. Footpad, Petit Mouchoir, Monalee and Al Boum Photo also remain engaged.

Apple’s Shakira (Nicky Henderson, 167p) heads 36 confirmations for the £125,000 G1 JCB Triumph Hurdle over two miles and a furlong on Gold Cup Day, Friday, March 16. She is three from three at Cheltenham so far this season, although no filly has won the race since Snow Drop in 2000.

The Irish-trained contenders include wide-margin Fairyhouse scorer Stormy Ireland(Willie Mullins IRE, 166p), plus G1 Spring Juvenile Hurdle one-two Mr Ajudicator(Willie Mullins, 165p) and Farclas (Gordon Elliott IRE, 163p).

Santini (Nicky Henderson, 162p) and Black Op (Tom George, 161p), who were first and second in the G2 Ballymore Classic Novices’ Hurdle on Festival Trials Day, are among 63 acceptors for the £125,000 G1 Albert Bartlett Novices’ Hurdle over three miles on Gold Cup Day.

Nicky Henderson’s hand is strengthened further by G2 scorers Chef Des Obeaux(159p) and Mr Whipped (158), while the Irish challenge is led by Next Destination and Cracking Smart (Gordon Elliott IRE, 160p).

Racing Post Arkle Novices’ Chase Grade One, £175,000 Total Prize Fund, Cheltenham, 2.10pm Tuesday, March 13, two miles (1m 7f 199y). For novice 5-y-o & upwards rated 120 or more. Horses who are not qualified for a rating in Great Britain, Ireland or France may also be entered. Such horses may be eligible providing the Handicapper is satisfied that the horse’s racecourse performances up to and including the day prior to confirmation would merit a minimum rating of 120. Weights: 11st 4lb. Allowances: mares 7lb. Entries closed January 23, entries revealed January 25 (28 entries), scratchings’ deadline February 20 (13 remain), six-day confirmation & £8,500 supplementary stage March 7, final declaration stage 10.00am, March 11. Horse Age Owner Trainer ASTHURIA (FR) 7 George Creighton Willie Mullins IRE BRAIN POWER (IRE) 7 Michael Buckley Nicky Henderson FOOTPAD (FR) 6 Simon Munir/Isaac Souede Willie Mullins IRE INVITATION ONLY (IRE) 7 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE KEMBOY (FR) 6 Supreme Racing/Brett Graham/Ken Sharp Willie Mullins IRE MONTALBANO 6 Susannah Ricci Willie Mullins IRE NORTH HILL HARVEY 7 Mrs G Widdowson & Mrs R Kelvin-Hughes Dan Skelton PETIT MOUCHOIR (FR) 7 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE ROBINSHILL (IRE) 7 R J Rexton Nigel Twiston-Davies SAINT CALVADOS (FR) 5 A Brooks Harry Whittington SCEAU ROYAL (FR) 6 Simon Munir & Isaac Souede Alan King TOMBSTONE (IRE) 8 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE TYCOON PRINCE (IRE) 8 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE 13 entries remain following February 20 scratchings’ deadline 8 Irish-trained THE FOLLOWING 15 HORSES HAVE BEEN SCRATCHED: AVENIR D’UNE VIE (FR), BALLYANDY, BIGMARTRE (FR), BUNK OFF EARLY (IRE), CADMIUM (FR), CAPITAINE (FR), CYRNAME (FR), DEMI SANG (FR), DIEGO DU CHARMIL (FR), MODUS, MOVEWITHTHETIMES (IRE), RIVER WYLDE (IRE), SATURNAS (FR), THEO (IRE), TREE OF LIBERTY (IRE) Timeform’s current weight-adjusted ratings: Footpad (FR) 182p Petit Mouchoir (FR) 175p Saint Calvados (FR) 175p Sceau Royal (FR) 174p Brain Power (IRE) 173+ Invitation Only (IRE) 171p Tombstone (IRE) 164 North Hill Harvey (GB) 163 Asthuria (FR) 162 Kemboy (FR) 160p National Hunt Chase (amateur riders) Grade Two,£125,000 Total Prize Fund, 4.50pm Tuesday, March 13. Four miles (3m 7f 170y). For novice five-year-olds and upwards. To be ridden by amateur riders. Weights: 5-y-o 11st 4lb; 6-y-o and upwards 11st 6lb; Mares allowed 7lb. Entries closed January 23, entries revealed January 25 (70 entries), scratchings’ deadline February 20 (53 remain), six-day confirmation stage March 7, final declaration stage 10.00am Monday, March 11. Horse Age Owner Trainer AL BOUM PHOTO (FR) 6 Mrs J Donnelly Willie Mullins IRE ALL KINGS (IRE) 9 Avalon Surfacing Ltd Bob Buckler ALZAMMAAR (USA) 7 The Sandmoor Partnership 2 Sam England AMI DESBOIS (FR) 8 EPDS Racing Partnership 12 & Partner Graeme McPherson AUGUSTIN (FR) 8 Luke McMahon Willie Mullins IRE BADEN (FR) 7 Christopher Hanbury Nicky Henderson BALLYMALIN (IRE) 8 Mills & Mason Partnership Nigel Twiston-Davies BARNEY DWAN (IRE) 8 Paul & Clare Rooney Fergal O’Brien BONBON AU MIEL (FR) 7 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE BRAQUEUR D’OR (FR) 7 Corsellis & Seyfried Paul Nicholls CENTRAL FLAME 10 Messrs F T Walton James Walton CLONDAW CIAN (IRE) 8 Wolf Allisat & Chris Ames Suzy Smith DINARIA DES OBEAUX (FR) 5 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DOUNIKOS (FR) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DUEL AT DAWN (IRE) 8 The Duel At Dawn Racing Partnership Alex Hales ELEGANT ESCAPE (IRE) 6 J P Romans Colin Tizzard FAGAN 8 Ronnie Bartlett Gordon Elliott IRE I SHOT THE SHERIFF (IRE) 11 Malcolm C Denmark Fergal O’Brien IBIS DU RHEU (FR) 7 John Hales Paul Nicholls IMPULSIVE STAR (IRE) 8 Robert Waley-Cohen Neil Mulholland INDY FIVE (IRE) 8 The Dobbin Club David Dennis INVITATION ONLY (IRE) 7 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE JOE FARRELL (IRE) 9 M Sherwood, N Morris & R Curtis Rebecca Curtis JURY DUTY (IRE) 7 Sideways Syndicate Gordon Elliott IRE KEEPER HILL (IRE) 7 McNeill Family Warren Greatrex LIVELOVELAUGH (IRE) 8 Susannah Ricci Willie Mullins IRE LOFGREN 7 Jon Glews Donald McCain LOVELY JOB (IRE) 8 Paul & Clare Rooney Fergal O’Brien MALL DINI (IRE) 8 Philip J Reynolds Patrick Kelly IRE MONBEG NOTORIOUS (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MOSSBACK (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MOULIN A VENT 6 Mrs Patricia Hunt Noel Meade IRE MS PARFOIS (IRE) 7 M R Chapman Anthony Honeyball NO COMMENT 7 J P McManus Philip Hobbs PEARL ROYALE (IRE) 6 Air Cdre & Mrs M R Hallam & Partners Nigel Hawke PHIL’S MAGIC (IRE) 8 Lyreen Syndicate Tony Martin IRE PICKAMIX 7 Racing Ventures 2014 Charlie Mann POORMANS HILL (IRE) 7 V Caldwell/Mrs K Caldwell Gordon Elliott IRE PRESENTING PERCY 7 Philip J Reynolds Patrick Kelly IRE PYLONTHEPRESSURE (IRE) 8 Susannah Ricci Willie Mullins IRE RATHVINDEN (IRE) 10 Ronnie Bartlett Willie Mullins IRE REIGNING SUPREME (IRE) 7 Michael Buckley Nicky Henderson ROBIN OF LOCKSLEY (IRE) 8 Mike Gorman Sophie Leech SHADES OF MIDNIGHT 8 The Potassium Partnership Sandy Thomson SHATTERED LOVE (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE SIZING TENNESSEE (IRE) 10 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard STEP BACK (IRE) 8 Cracker and Smodge Partnership Mark Bradstock SUTTON MANOR (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE THEBARROWMAN (IRE) 8 D Keys Adrian Keatley IRE THREE WAYS 7 David Brownlow Jamie Snowden UP FOR REVIEW (IRE) 9 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE WESTERN CLIMATE (IRE) 9 Dan Lloyd Tom Weston WOODS WELL (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE 53 entries remain following February 20 scratchings’ deadline 23 Irish-trained THE FOLLOWING 17 HORSES HAVE BEEN SCRATCHED: ALLYSSON MONTERG (FR), ARBRE DE VIE (FR), BALLYDINE (IRE), BLACK CORTON (FR), CAPTAIN CHAOS (IRE), C’EST JERSEY (FR), CHIC NAME (FR), COASTAL TIEP (FR), DINGO DOLLAR (IRE), JONNIESOFA (IRE), LASTBUTNOTLEAST (IRE), MR MIX (FR), OZZY THOMAS (IRE), PROGRESS DRIVE (IRE), SAM RED (FR), THE BOSS’S DREAM (IRE), TURCAGUA (FR) Timeform’s current weight-adjusted ratings: Al Boum Photo (FR) 169p Invitation Only (IRE) 169p Dounikos (FR) 168p Rathvinden (IRE) 165 Shattered Love (IRE) 165 Monbeg Notorious (IRE) 164p Sizing Tennessee (IRE) 164p Jury Duty (IRE) 163 Ms Parfois (IRE) 163 Dinaria des Obeaux (FR) 161 Mossback (IRE) 161 RSA Insurance Novices’ Chase Grade One, £175,000 Total Prize Fund, Cheltenham, 2.10pm, Wednesday, March 14. Three miles and half a furlong (3m 80y). For novice 5-y-o+ rated 120 & more. Horses who are not qualified for a rating in Great Britain, Ireland or France may also be entered. Such horses may be eligible providing the Handicapper is satisfied that the horse’s racecourse performances up to and including the day prior to confirmation would merit a minimum rating of 120. Weights: 5-y-o 11st 2lb; 6-y-o+ 11st 4lb. Allowances: mares 7lb. Entries closed January 23, entries revealed January 25 (62 entries), scratchings’ deadline February 20 (47 remain), six-day confirmation & £8,500 supplementary stage March 8, final declaration stage 10.00am, March 12. Horse Age Owner Trainer AL BOUM PHOTO (FR) 6 Mrs J Donnelly Willie Mullins IRE ALLYSSON MONTERG (FR) 8 D W Fox Richard Hobson AMI DESBOIS (FR) 8 EPDS Racing Partnership 12 & Partner Graeme McPherson BALLYOPTIC (IRE) 8 Mills & Mason Partnership Nigel Twiston-Davies BARNEY DWAN (IRE) 8 Paul & Clare Rooney Fergal O’Brien BENATAR (IRE) 6 Ashley Head Gary Moore BIG RIVER (IRE) 8 Two Black Labs Lucinda Russell BLACK CORTON (FR) 7 The Brooks, Stewart Families & J Kyle Paul Nicholls BONBON AU MIEL (FR) 7 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE DE PLOTTING SHED (IRE) 8 Ives/Ashley/Vasey Partnership Gordon Elliott IRE DINARIA DES OBEAUX (FR) 5 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DOUNIKOS (FR) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE ELEGANT ESCAPE (IRE) 6 J P Romans Colin Tizzard FAGAN 8 Ronnie Bartlett Gordon Elliott IRE FINIAN’S OSCAR (IRE) 6 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard FULL IRISH (IRE) 7 Nick Mustoe Emma Lavelle IBIS DU RHEU (FR) 7 John Hales Paul Nicholls INVITATION ONLY (IRE) 7 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE JURY DUTY (IRE) 7 Sideways Syndicate Gordon Elliott IRE KALONDRA (IRE) 7 J Henderson (Co Durham) Neil Mulholland KEEPER HILL (IRE) 7 McNeill Family Warren Greatrex KEMBOY (FR) 6 Supreme Racing/Brett Graham/Ken Sharp Willie Mullins IRE LIVELOVELAUGH (IRE) 8 Susannah Ricci Willie Mullins IRE MIA’S STORM (IRE) 8 The Maple Street Partnership Alan King MONALEE (IRE) 7 Barry Maloney Henry de Bromhead IRE MOSSBACK (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MOUNT MEWS (IRE) 7 Trevor Hemmings Ruth Jefferson PEARL ROYALE (IRE) 6 Air Cdre & Mrs M R Hallam & Partners Nigel Hawke PHIL’S MAGIC (IRE) 8 Lyreen Syndicate Tony Martin IRE PRESENTING PERCY 7 Philip J Reynolds Patrick Kelly IRE PYLONTHEPRESSURE (IRE) 8 Susannah Ricci Willie Mullins IRE RATHVINDEN (IRE) 10 Ronnie Bartlett Willie Mullins IRE SHADES OF MIDNIGHT 8 The Potassium Partnership Sandy Thomson SHATTERED LOVE (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE SIZING TENNESSEE (IRE) 10 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard SNOW FALCON (IRE) 8 Mrs Patricia Hunt Noel Meade IRE SUTTON MANOR (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE SUTTON PLACE (IRE) 7 J P McManus Gordon Elliott IRE TERREFORT (FR) 5 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson TESTIFY (IRE) 7 Trevor Hemmings Donald McCain THE STORYTELLER (IRE) 7 Mrs Pat Sloan Gordon Elliott IRE TOMBSTONE (IRE) 8 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE UP FOR REVIEW (IRE) 9 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE VINTAGE CLOUDS (IRE) 8 Trevor Hemmings Sue Smith WEST APPROACH 8 John and Heather Snook Colin Tizzard WILLOUGHBY COURT (IRE) 7 Paul & Clare Rooney Ben Pauling WOODS WELL (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE 47 entries remain following February 20 scratchings’ deadline 25 Irish-trained THE FOLLOWING 15 HORSES HAVE BEEN SCRATCHED: CAPTAIN CHAOS (IRE), C’EST JERSEY (FR), COO STAR SIVOLA (FR), DUKE DES CHAMPS (IRE), FOUNTAINS WINDFALL, LASTBUTNOTLEAST (IRE), MODUS, MOULIN A VENT, MS PARFOIS (IRE), OZZY THOMAS (IRE), RAMSES DE TEILLEE (FR), ROCKLANDER (IRE), SATURNAS (FR), TURCAGUA (FR), YANWORTH Timeform’s current weight-adjusted ratings: Presenting Percy (GB) 175p Monalee (IRE) 173p Black Corton (FR) 172 Al Boum Photo (FR) 171p Invitation Only (IRE) 171p Finian’s Oscar (IRE) 171 Dounikos (FR) 170p Terrefort (FR) 169p Mia’s Storm (IRE) 169p Benatar (IRE) 167p Willoughby Court (IRE) 167p JLT Novices’ Chase Grade One, £150,000 Total Prize Fund. 1.30pm Cheltenham, Thursday, March 15. Two miles and four furlongs (2m 3f 198y). For novice 5-y-o and upwards rated 120 & more. Horses who are not qualified for a rating in Great Britain, Ireland or France may also be entered. Such horses may be eligible providing the Handicapper is satisfied that the horse’s racecourse performances up to and including the day prior to confirmation would merit a minimum rating of 120. Weights: 5-y-o 11st 3lb, 6-y-o and up 11st 4lb; Allowances: mares 7lb. Entries closed January 23, entries revealed January 25 (59 entries), scratchings’ deadline February 20 (46 remain), six-day confirmation & a supplementary stage of £7,500 March 9, final declaration stage 10.00am, March 13. Horse Age Owner Trainer AL BOUM PHOTO (FR) 6 Mrs J Donnelly Willie Mullins IRE ALLYSSON MONTERG (FR) 8 D W Fox Richard Hobson ANY SECOND NOW (IRE) 6 J P McManus Ted Walsh IRE ASTHURIA (FR) 7 George Creighton Willie Mullins IRE BALLYHILL (FR) 7 S Such & CG Paletta Nigel Twiston-Davies BENATAR (IRE) 6 Ashley Head Gary Moore BENTELIMAR (IRE) 9 Swanee River Partnership Charlie Longsdon BIGMARTRE (FR) 7 P J Dixon Harry Whittington BONBON AU MIEL (FR) 7 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE BRELADE 6 D P Sharkey Gordon Elliott IRE CONRAD HASTINGS (IRE) 7 Clipper Logistics Group Ltd Henry de Bromhead IRE COO STAR SIVOLA (FR) 6 Babbit Racing Nick Williams DE PLOTTING SHED (IRE) 8 Ives/Ashley/Vasey Partnership Gordon Elliott IRE DINARIA DES OBEAUX (FR) 5 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DIVINE SPEAR (IRE) 7 Middleham Park Racing LXII Nicky Henderson DOUNIKOS (FR) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE FINIAN’S OSCAR (IRE) 6 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard FOOTPAD (FR) 6 Simon Munir/Isaac Souede Willie Mullins IRE INVITATION ONLY (IRE) 7 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE JAMESON 6 Walters Plant Hire Ltd Nigel Twiston-Davies JURY DUTY (IRE) 7 Sideways Syndicate Gordon Elliott IRE KALONDRA (IRE) 7 J Henderson (Co Durham) Neil Mulholland KEMBOY (FR) 6 Supreme Racing/Brett Graham/Ken Sharp Willie Mullins IRE LE ROCHER (FR) 8 John White & Anne Underhill Nick Williams LIVELOVELAUGH (IRE) 8 Susannah Ricci Willie Mullins IRE MODUS 8 J P McManus Paul Nicholls MONALEE (IRE) 7 Barry Maloney Henry de Bromhead IRE MOSSBACK (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MOUNT MEWS (IRE) 7 Trevor Hemmings Ruth Jefferson PEREGRINE RUN (IRE) 8 V Byrne Peter Fahey IRE PETIT MOUCHOIR (FR) 7 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE PYLONTHEPRESSURE (IRE) 8 Susannah Ricci Willie Mullins IRE RATHVINDEN (IRE) 10 Ronnie Bartlett Willie Mullins IRE SHATTERED LOVE (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE SIZING TENNESSEE (IRE) 10 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard SNOW FALCON (IRE) 8 Mrs Patricia Hunt Noel Meade IRE SUTTON MANOR (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE SUTTON PLACE (IRE) 7 J P McManus Gordon Elliott IRE TERREFORT (FR) 5 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson TESTIFY (IRE) 7 Trevor Hemmings Donald McCain THE STORYTELLER (IRE) 7 Mrs Pat Sloan Gordon Elliott IRE THE UNIT (IRE) 7 International Plywood (Importers) Ltd Alan King TOMBSTONE (IRE) 8 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE WEST APPROACH 8 John and Heather Snook Colin Tizzard WILLOUGHBY COURT (IRE) 7 Paul & Clare Rooney Ben Pauling WOODS WELL (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE 46 entries remain following February 20 scratchings’ deadline 27 Irish-trained THE FOLLOWING 13 HORSES HAVE BEEN SCRATCHED: ADRIEN DU PONT (FR), BALLYANDY, CADMIUM (FR), CAPITAINE (FR), C’EST JERSEY (FR), CYRNAME (FR), FULL IRISH (IRE), MOVEWITHTHETIMES (IRE), RAMSES DE TEILLEE (FR), SAINT CALVADOS (FR), SATURNAS (FR), TURCAGUA (FR), YANWORTH Timeform’s current weight-adjusted ratings: Footpad (FR) 182p Petit Mouchoir (FR) 175p Monalee (IRE) 173p Al Boum Photo (FR) 171p Invitation Only (IRE) 171p Finian’s Oscar (IRE) 171 Dounikos (FR) 170p Terrefort (FR) 168p Benatar (IRE) 167p Willoughby Court (IRE) 167p Sky Bet Supreme Novices’ Hurdle Grade 1, Total Prize Fund £125,000, Cheltenham, 1.30pm, Tuesday, March 13, Old Course, two miles and half a furlong (2m 87y). For novice four-year-olds and upwards. Weights 4-y-o 10st 13lb, 5-y-o and upwards 11st 7lb, fillies and mares allowance 7lb. Entries closed January 30, entries revealed, February 1 (73 entries), scratchings deadline February 20 (53 remain). Six-day confirmation and £6,250 supplementary stage, March 7, final declaration stage 10.00am, March 11. Horse Age Owner Trainer AINCHEA (IRE) 5 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard AND THE NEW (IRE) 7 Peter Randall Johnny Farrelly APPLE’S SHAKIRA (FR) 4 J P McManus Nicky Henderson BALLYMOY (IRE) 5 Simon Munir & Isaac Souede Nigel Twiston-Davies BATTALION (IRE) 8 Melbourne 10 Racing Jamie Osborne BELEAVE 5 Richard L Page Luke Dace BRAHMS DE CLERMONT (FR) 7 Donlon & Doyle Paul Nicholls CARNTOP 5 The Duchess Of Cornwall & Chips Keswick Jamie Snowden CLAIMANTAKINFORGAN (FR) 6 Grech & Parkin Nicky Henderson DAME ROSE (FR) 5 Carl Hinchy Richard Hobson DEBUCHET (FR) 5 Force Eight Syndicate Mags Mullins IRE DESTRIER (FR) 5 Three Celts Dan Skelton DIPLOMATICO (USA) 5 Simon Hunt David Bridgwater DUC DES GENIEVRES (FR) 5 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE EARLY DOORS (FR) 5 J P McManus Joseph O’Brien IRE FARCLAS (FR) 4 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE FIRST FIGARO (GER) 8 Bellamy Syndicate Dermot Weld IRE FIRST FLOW (IRE) 6 A N Solomons Kim Bailey GETABIRD (IRE) 6 Susannah Ricci Willie Mullins IRE GOLDEN JEFFREY (SWI) 5 Jo Tracey Iain Jardine HARDLINE (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE IF THE CAP FITS (IRE) 6 Paul & Clare Rooney Harry Fry IRISH PROPHECY (IRE) 5 Nick Mustoe Emma Lavelle KALASHNIKOV (IRE) 5 Paul Murphy Amy Murphy KHUDHA (IRE) 4 Barry Connell Alan Fleming IRE KNOCKNANUSS (IRE) 8 Hail Sargent Evans Gary Moore LAURINA (FR) 5 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE LOSTINTRANSLATION (IRE) 6 Taylor & O’Dwyer Colin Tizzard MAKITORIX (FR) 5 Twenty Seven Black Partnership Willie Mullins IRE MENGLI KHAN (IRE) 5 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MICHAEL’S MOUNT 5 Andrew Dick and Mark Dennis Ian Williams MIND’S EYE (IRE) 6 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE MITCHOUKA (FR) 4 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE NEXT DESTINATION (IRE) 6 Malcolm C Denmark Willie Mullins IRE PALOMA BLUE (IRE) 6 C Jones Henry de Bromhead IRE PLAY THE GAME (IRE) 5 D Kierans Tom Gibney IRE REAL STEEL (FR) 5 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE SAMCRO (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE SAXO JACK (FR) 8 Mike Harris Racing Club & Partner Sophie Leech SCARLET DRAGON 5 HP Racing Scarlet Dragon Alan King SHARJAH (FR) 5 Susannah Ricci Willie Mullins IRE SHOAL BAY (IRE) 5 Mrs R J Skan Colin Tizzard SIMPLY THE BETTS (IRE) 5 Kate & Andrew Brooks Harry Whittington SLATE HOUSE (IRE) 6 Eric Jones, Geoff Nicholas, John Romans Colin Tizzard SUMMERVILLE BOY (IRE) 6 Roger Brookhouse Tom George SUNCROFT (IRE) 6 Barry Connell Alan Fleming IRE THE RUSSIAN DOYEN (IRE) 5 The Gosden Mob Colin Tizzard THECLOCKISTICKING (IRE) 6 Asphalt Reinforcement Services Ltd Stuart Edmunds TRAINWRECK (IRE) 6 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE US AND THEM (IRE) 5 Justin Carthy Joseph O’Brien IRE VISION DES FLOS (FR) 5 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard WESTERN RYDER (IRE) 6 Albatross Club/Bryan Drew & Friends Warren Greatrex WHISKEY SOUR (IRE) 5 Luke McMahon Willie Mullins IRE 53 entries remain following February 20 scratchings’ deadline 23 Irish-trained THE FOLLOWING 20 HORSES HAVE BEEN SCRATCHED: ACT OF VALOUR, ATHENEAN (IRE), BETTER GETALONG (IRE), CARTER MCKAY, COUNTISTER (FR), DAME DE COMPAGNIE (FR), DEAL D’ESTRUVAL (FR), DJINGLE (FR), DR DES (IRE), DRACONIEN (FR), EPICURIS, ESPOIR D’ALLEN (FR), FRANCIN (FR), LALOR (GER), LE RICHEBOURG (FR), MAHARI (IRE), NESSUN DORMA (IRE), SALSARETTA (FR), SCARPETA (FR), WATERLORD Timeform’s current weight-adjusted ratings: Samcro (IRE) 165P Getabird (IRE) 164p If The Cap Fits (IRE) 163p Next Destination (IRE) 163p Summerville Boy (IRE) 163p Laurina (FR) 162P Apple’s Shakira (FR) 162p Kalashnikov (IRE) 162 First Flow (IRE) 161p Mengli Khan (IRE) 161 Ballymore Novices’ Hurdle Grade 1, Total Prize Fund £125,000, Cheltenham, 1.30pm, Wednesday, March 14. Old Course, two miles and five furlongs (2m 5f 26yds). For novice four-year-olds and upwards. Weights: four-year-olds 10st 12lb; five-year-olds and upwards 11st 7lb. Allowances: fillies & mares 7lb. Entries closed January 30, entries revealed, February 1 (98 entries), scratchings deadline February 20 (70 remain). Six-day confirmation and £6,250 supplementary stage March 8. Final declaration stage 10am, Tuesday, March 12. Horse Age Owner Trainer AHEAD OF THE CURVE (FR) 6 T Green Susan Corbett AINCHEA (IRE) 5 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard ARTHINGTON 5 Chris Baldwin Seamus Mullins ARTICULUM (IRE) 8 Martin McDonagh/Paul G Murphy/M J Nixon Terence O’Brien IRE AS YOU WERE (FR) 6 Barry Connell Alan Fleming IRE AYE AYE CHARLIE 6 All Four One Fergal O’Brien BALLYWARD (IRE) 6 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE BEYOND THE LAW (IRE) 6 Ann & Alan Potts Limited Mouse Morris IRE BLACK OP (IRE) 7 Roger Brookhouse Tom George BLOW BY BLOW (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE BRAHMA BULL (IRE) 7 Susannah Ricci Willie Mullins IRE BURREN LIFE (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE BURROWS SAINT (FR) 5 Susannah Ricci Willie Mullins IRE CARTER MCKAY 7 Pearl Bloodstock Ltd Willie Mullins IRE COOLANLY (IRE) 6 Five Go Racing Fergal O’Brien COUNT MERIBEL 6 Charles C Walker Nigel Twiston-Davies CRACKING SMART (FR) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DAME DE COMPAGNIE (FR) 5 J P McManus Nicky Henderson DAME DU SOIR (FR) 5 CWB Plus 1 Partnership David Bridgwater DEBUCHET (FR) 5 Force Eight Syndicate Mags Mullins IRE DELTA WORK (FR) 5 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DIABLO DE ROUHET (FR) 5 Business Moves Group Jo Hughes DICEY O’REILLY (IRE) 6 Robcour Henry de Bromhead IRE DIPLOMATICO (USA) 5 Simon Hunt David Bridgwater DORTMUND PARK (FR) 5 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DUC DES GENIEVRES (FR) 5 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE EARLY DOORS (FR) 5 J P McManus Joseph O’Brien IRE FABULOUS SAGA (FR) 6 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE FLAWLESS ESCAPE 5 T O’Driscoll Gordon Elliott IRE GETABIRD (IRE) 6 Susannah Ricci Willie Mullins IRE GOWITHTHEFLOW (IRE) 5 Bruton Street Ben Pauling IF THE CAP FITS (IRE) 6 Paul & Clare Rooney Harry Fry IRISH PROPHECY (IRE) 5 Nick Mustoe Emma Lavelle KALASHNIKOV (IRE) 5 Paul Murphy Amy Murphy KILBRICKEN STORM (IRE) 7 A Selway & P Wavish Colin Tizzard KNIGHT IN DUBAI (IRE) 5 Mr & Mrs Ben Houghton Dan Skelton KNOCKNANUSS (IRE) 8 Hail Sargent Evans Gary Moore LALOR (GER) 6 D G Staddon Kayley Woollacott LISDOONVARNA LAD (IRE) 6 Swanee River Partnership Charlie Longsdon LOSTINTRANSLATION (IRE) 6 Taylor & O’Dwyer Colin Tizzard MIND’S EYE (IRE) 6 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE MONKSHOOD (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MOYROSS 7 Patricia Hunt Noel Meade IRE MR WHIPPED (IRE) 5 Grech & Parkin Nicky Henderson NEXT DESTINATION (IRE) 6 Malcolm C Denmark Willie Mullins IRE OK CORRAL (IRE) 8 J P McManus Nicky Henderson ON THE BLIND SIDE (IRE) 6 Alan Spence Nicky Henderson PAISLEY PARK (IRE) 6 Andrew Gemmell Emma Lavelle PALOMA BLUE (IRE) 6 Chris Jones Henry de Bromhead IRE POETIC RHYTHM (IRE) 7 The Yes No Wait Sorries Fergal O’Brien REAL STEEL (FR) 5 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE REDHOTFILLYPEPPERS (IRE) 6 Coldunell Limited Willie Mullins IRE ROBIN WATERS (FR) 5 Colm Donlon Dan Skelton RUN TO MILAN (IRE) 6 Barber, Birchenhough, De Wilde Victor Dartnall SALSARETTA (FR) 5 Susannah Ricci Willie Mullins IRE SAMCRO (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE SCARPETA (FR) 5 Thurloe Thoroughbreds Ireland Limited Willie Mullins IRE SHARJAH (FR) 5 Susannah Ricci Willie Mullins IRE SUMMERVILLE BOY (IRE) 6 Roger Brookhouse Tom George THE RUSSIAN DOYEN (IRE) 5 The Gosden Mob Colin Tizzard THECLOCKISTICKING (IRE) 6 Asphalt Reinforcement Services Ltd Stuart Edmunds THERMISTOCLES (IRE) 6 Sarah O’Brien Joseph O’Brien IRE TIKKANBAR (IRE) 7 Brian Mulholland Neil Mulholland TOWER BRIDGE (IRE) 5 J P McManus Joseph O’Brien IRE VINNDICATION (IRE) 5 Moremoneythan Kim Bailey VISION DES FLOS (FR) 5 Ann & Alan Potts Limited Colin Tizzard WESTERN RYDER (IRE) 6 Albatross Club/Bryan Drew & Friends Warren Greatrex WHISKEY SOUR (IRE) 5 Luke McMahon Willie Mullins IRE WHITE MOON (GER) 6 Brocade Racing Colin Tizzard WONDEROFTHEWORLD (IRE) 6 Barry Connell Alan Fleming IRE 70 entries remain following February 20 scratchings’ deadline 34 Irish-trained THE FOLLOWING 28 HORSES HAVE BEEN SCRATCHED: ANOTHER STOWAWAY (IRE), ATHENEAN (IRE), BETTER GETALONG (IRE), BRAHMS DE CLERMONT (FR), CHAMP (IRE), CHOSEN PATH (IRE), CLONDAW NATIVE (IRE), DANS LE VENT (FR), DEAL D’ESTRUVAL (FR), DJINGLE (FR), DR DES (IRE), DRACONIEN (FR), EPICURIS, FRANCIN (FR), JABULANI (FR), KILDISART (IRE), LE RICHEBOURG (FR), MINELLA FAIR (IRE), MOUNT HANOVER, MR ONE MORE (IRE), NOT MANY LEFT (IRE), RAVENHILL ROAD (IRE), RED RIVER (IRE), SHOAL BAY (IRE), SLATE HOUSE (IRE), TALKISCHEAP (IRE), THE LINKSMAN (IRE), WAY BACK THEN (IRE) Timeform’s current weight-adjusted ratings: Samcro (IRE) 165P Getabird (IRE) 164p On The Blind Side (IRE) 164p If The Cap Fits (IRE) 163p Next Destination (IRE) 163p Summerville Boy (IRE) 163p Kalashnikov (IRE) 162 Black Op (IRE) 159p Cracking Smart (FR) 158p Vinndication (IRE) 156p JCB Triumph Hurdle Grade 1, Total Prize Fund £125,000. 1.30pm, Cheltenham, Friday, March 16. New Course, two miles and one furlong (2m 179yds). For juvenile four-year-olds only. Weights: 11st each. Allowances: fillies 7lb. Entries closed January 30, entries revealed, February 1 (47 entries), scratchings deadline February 20 (36 remain), six-day confirmation and £6,250 supplementary stage March 10. Final declaration stage 10am, Thursday, March 14. Horse Age Owner Trainer APPLE’S SHAKIRA (FR) 4 J P McManus Nicky Henderson BALLYWOOD (FR) 4 Highclere Thoroughbred Racing – Ballywood Alan King BID ADIEU (IRE) 4 A Brooks Venetia Williams BIG EGO 4 A Oliver Andrew Oliver IRE CASA TALL (FR) 4 Racing Ventures, Sharon, Dermot & David Tom George EOLINE JOLIE (FR) 4 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE ESPRIT DE SOMOZA (FR) 4 Robert Forster Nick Williams EUREU DU BOULAY (FR) 4 D W Fox Richard Hobson FARCLAS (FR) 4 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE GREY WATERS (IRE) 4 Boragh Stud Syndicate Joseph O’Brien IRE GUMBALL (FR) 4 Terry Warner Philip Hobbs HARMONISE 4 Ian Poysden Sheena West ITSALONGLONGROAD 4 Rockview Racing Club John McConnell IRE JABOTICABA (FR) 4 Owners Group 025 Alan King KHUDHA (IRE) 4 Barry Connell Alan Fleming IRE LISP (IRE) 4 Richard & Lizzie Kelvin-Hughes Alan King LOOK MY WAY 4 Drew & Ailsa Russell John Quinn MAX LIEBERMANN (IRE) 4 Gerry McGladery John Ryan MITCHOUKA (FR) 4 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MR ADJUDICATOR 4 David Bobbett Willie Mullins IRE NUBE NEGRA (SPA) 4 T Spraggett Dan Skelton PEARL OF THE WEST (IRE) 4 D Kierans John McConnell IRE PESK EBREL (FR) 4 Suc G Berthouloux/Y Gourraud Yohann Gourraud FR REDICEAN 4 Apple Tree Stud Alan King REVE 4 Oliver Ryan Martin Keighley SALDIER (FR) 4 Susannah Ricci Willie Mullins IRE SAYO 4 Palmerstown Racing Partnership Willie Mullins IRE SOLO SAXOPHONE (IRE) 4 BGC Racing Dan Skelton STORMY IRELAND (FR) 4 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE STYLE DE GARDE (FR) 4 Highclere Thoroughbred Racing – Style Nicky Henderson SUSSEX RANGER (USA) 4 The Tongdean Partnership Gary Moore THE KING OF MAY (FR) 4 Phil & Julie Martin Brian Ellison THISTIMENEXTYEAR 4 Rebel Racing (2) Richard Spencer TORCELLO (IRE) 4 Ed Tynan Andrew McNamara IRE VEILED SECRET (IRE) 4 Corbett Stud David Dennis WE HAVE A DREAM (FR) 4 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson 36 entries remain following February 20 scratchings deadline 13 Irish-trained 1 French-trained THE FOLLOWING 11 HORSES HAVE BEEN SCRATCHED: ACT OF VALOUR, APPARITION (IRE), BIRDS OF PREY (IRE), ESPOIR D’ALLEN (FR), LES ARCEAUX (IRE), MSASSA (FR), NAYATI (FR), SAGLAWY (FR), SAO (FR), TENTH AMENDMENT (IRE), VISION D’ETE (FR) Timeform’s current weight-adjusted ratings: Apple’s Shakira (FR) 167p We Have A Dream (FR) 166p Stormy Ireland (FR) 166p Mr Adjudicator (GB) 165p Farclas (FR) 163p Redicean (GB) 161p Pesk Ebrel (FR) 162 Sussex Ranger (USA) 158 Gumball (FR) 153 Nube Negra (SPA) 152p Albert Bartlett Novices’ Hurdle Grade 1, Total Prize Fund £125,000, Cheltenham, 2.50pm, Friday, March 16, New Course, three miles (2m 7f 213yds), for novice four-year-olds and upwards. Weights 4-y-o 10st 10lb, 5-y-o and upwards 11st 5lb, fillies and mares allowance 7lb Entries closed Tuesday, January 30, entries revealed Thursday, February 1 (83 entries). Scratchings deadline February 20 (63 remain), six-day confirmation and £6,250 supplementary stage Saturday, March 10. Final declaration stage 10am, Thursday, March 14. Horse Age Owner Trainer AHEAD OF THE CURVE (FR) 6 T Green Susan Corbett ARTICULUM (IRE) 8 Martin McDonagh/Paul G Murphy/M J Nixon Terence O’Brien IRE AS YOU WERE (FR) 6 Barry Connell Alan Fleming IRE BALLYWARD (IRE) 6 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE BEYOND THE LAW (IRE) 6 Ann & Alan Potts Limited Mouse Morris IRE BLACK OP (IRE) 7 Roger Brookhouse Tom George BLOW BY BLOW (IRE) 7 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE BRAHMA BULL (IRE) 7 Susannah Ricci Willie Mullins IRE BURREN LIFE (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE BURROWS SAINT (FR) 5 Susannah Ricci Willie Mullins IRE CALETT MAD (FR) 6 Simon Munir & Isaac Souede Nigel Twiston-Davies CARTER MCKAY 7 Pearl Bloodstock Ltd Willie Mullins IRE CHEF DES OBEAUX (FR) 6 Sullivan Bloodstock Limited Nicky Henderson CHRIS’S DREAM (IRE) 6 Robcour Henry de Bromhead IRE CLONDAW NATIVE (IRE) 6 KTDA Consultancy Limited Stuart Edmunds COOLANLY (IRE) 6 Five Go Racing Fergal O’Brien COUNT MERIBEL 6 Charles C Walker Nigel Twiston-Davies CRACKING SMART (FR) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE CRUCIAL ROLE 6 Ludlow Racing Partnership Henry Daly DANS LE VENT (FR) 5 Marek Gumienny & Adam Signy Jamie Snowden DEAL D’ESTRUVAL (FR) 5 Susannah Ricci Willie Mullins IRE DEBUCHET (FR) 5 Force Eight Syndicate Mags Mullins IRE DELTA WORK (FR) 5 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DISCORAMA (FR) 5 Andrew Gemmell/Thomas Friel Paul Nolan IRE DORTMUND PARK (FR) 5 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DROVERS LANE (IRE) 6 Hyde, Hill, Moran, Outhart & Curtis Rebecca Curtis DUC DES GENIEVRES (FR) 5 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE ENNISCOFFEY OSCAR (IRE) 6 The Pick ‘N’ Mix Partnership Emma Lavelle FABULOUS SAGA (FR) 6 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE FLAWLESS ESCAPE 5 T O’Driscoll Gordon Elliott IRE FLEMCARA (IRE) 6 Andy & The Frisky Fillies Emma Lavelle GAME ON (IRE) 6 Personal Racehorse Owners 5 Lucy Wadham GETABIRD (IRE) 6 Susannah Ricci Willie Mullins IRE GOWITHTHEFLOW (IRE) 5 Bruton Street Ben Pauling JAUNTY FLYER 6 PP Control & Automation Limited Tim Vaughan KESSELRING 5 Susannah Ricci Willie Mullins IRE KILBRICKEN STORM (IRE) 7 A Selway & P Wavish Colin Tizzard KNIGHT IN DUBAI (IRE) 5 Mr & Mrs Ben Houghton Dan Skelton LOUGH RYN (IRE) 6 Level Par Racing Neil Mulholland MONKSHOOD (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MOYROSS 7 Patricia Hunt Noel Meade IRE MR WHIPPED (IRE) 5 Grech & Parkin Nicky Henderson MULCAHYS HILL (IRE) 6 McNeill Family and Prodec Networks Ltd Warren Greatrex NEXT DESTINATION (IRE) 6 Malcolm C Denmark Willie Mullins IRE NOT MANY LEFT (IRE) 5 Robcour Jessica Harrington IRE PAISLEY PARK (IRE) 6 Andrew Gemmell Emma Lavelle POETIC RHYTHM (IRE) 7 The Yes No Wait Sorries Fergal O’Brien REAL STEEL (FR) 5 Sullivan Bloodstock Limited Willie Mullins IRE RED RIVER (IRE) 5 The Red River Syndicate Kim Bailey ROBIN WATERS (FR) 5 Colm Donlon Dan Skelton SAMCRO (IRE) 6 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE SAMUEL JACKSON 6 R Mitford-Slade & Lucy Johnson Richard Mitford-Slade SANTINI 6 Richard & Lizzie Kelvin-Hughes Nicky Henderson SCARPETA (FR) 5 Thurloe Thoroughbreds Ireland Limited Willie Mullins IRE TALKISCHEAP (IRE) 6 Charles Dingwall Alan King THERMISTOCLES (IRE) 6 Sarah O’Brien Joseph O’Brien IRE TIKKANBAR (IRE) 7 Brian Mulholland Neil Mulholland TOMMY RAPPER (IRE) 7 Judy Craymer & Nick Skelton Dan Skelton VINNDICATION (IRE) 5 Moremoneythan Kim Bailey WARTHOG (FR) 6 Professor Caroline Tisdall & Bryan Drew David Pipe WESTEND STORY (IRE) 7 Mick Fitzgerald Racing Club Philip Hobbs WHITE MOON (GER) 6 Brocade Racing Colin Tizzard WONDEROFTHEWORLD (IRE) 6 Barry Connell Alan Fleming IRE 63 entries remain following February 20 scratchings deadline 30 Irish-trained THE FOLLOWING 20 HORSES HAVE BEEN SCRATCHED: AINSI VA LA VIE (FR), ANOTHER STOWAWAY (IRE), CARLOS DU FRUITIER (FR), COOLE HALL (IRE), DASHING PERK, DICEY O’REILLY (IRE), DRACONIEN (FR), GIANT SPIRIT (USA), HATCHET JACK (IRE), JUMP FOR DOUGH (IRE), KILDISART (IRE), MELROSE BOY (FR), MINELLA FAIR (IRE), MOUNT HANOVER, PRESENT MAN (IRE), RAVENHILL ROAD (IRE), RING MINELLA (IRE), SAM BROWN, TERREFORT (FR), WAY BACK THEN (IRE) Timeform’s current weight-adjusted ratings: Samcro (IRE) 167P Getabird (IRE) 166p Next Destination (IRE) 165p Santini (GB) 162p Black Op (IRE) 161p Cracking Smart (FR) 160p Chef des Obeaux (FR) 159p Red River (IRE) 159p Vinndication (IRE) 158p Mr Whipped (IRE) 158