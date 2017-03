Handicap weights for The Festival unveiled Posted by racenews on Wednesday, March 1, 2017 · Leave a Comment

Weights are unveiled today for the 10 handicaps at The Festival, which runs from Tuesday, March 14 to Friday, March 17, inclusive.

The top weights are as follows:

Race (maximum number of runners) Horse Age/Wgt Trainer Ultima Handicap Chase (24) TENOR NIVERNAIS 10-11-12 Venetia Williams Close Brothers Novices’ Handicap Chase (20) ZAMDY MAN 8-11-12 Venetia Williams Coral Cup Handicap Hurdle (26) CAMPING GROUND 7-11-12 Gary Moore Fred Winter Juvenile Handicap Hurdle (22) MEGA FORTUNE 4-11-10 Gordon Elliott IRE Pertemps Network Final Handicap Hurdle ](24) OSCAR SAM 8-11-12 Jessica Harrington IRE Brown Advisory & Merriebelle Stable Plate (24) TENOR NIVERNAIS 10-11-12 Venetia Williams Fulke Walwyn Kim Muir Handicap Chase (24) PENDRA 9-11-12 Charlie Longsdon BUYWISE 10-11-12 Evan Williams ROAD TO RESPECT 6-11-12 Noel Meade IRE MISSED APPROACH 7-11-12 Warrren Greatrex COCKTAILS AT DAWN 9-11-12 Nicky Henderson Randox Health County Handicap Hurdle (26) ARCTIC FIRE 8-11-12 Willie Mullins IRE Martin Pipe Conditional Jockeys’ Hcp Hdl (24) THOMAS HOBSON 7-11-10 Willie Mullins IRE COURT MINSTREL 10-11-10 Evan Williams TAGLIETELLE 8-11-10 Gordon Elliott IRE JURY DUTY 6-11-10 Gordon Elliott IRE Johnny Henderson Grand Annual Hcp Chs (24) SIRE DE GRUGY 11-11-12 Gary Moore

HANDICAPPING STATEMENT FROM PHIL SMITH In response to a disproportionately high success rate of Irish runners in British handicaps – which reached as high as 18% in 2004/05 compared to a British strike rate of 9.5% – it was agreed that the British handicappers should keep performance figures for Irish Jump races. This is in no way a comment on our colleagues in Ireland. It is purely for consistency purposes – handicapping will always be subjective and it makes sense for every runner in handicaps in Britain to be assessed by British handicappers using identical methodology. Since switching approaches the strike rate of British and Irish runners have levelled out with the Irish strike rate remaining marginally higher at 11% compared to 10% for British runners. We have also monitored success rates at the four major festivals since 2006, where the British strike rate is 250 winners from 5,199 runners at 4.8%, compared to 154 Irish winners from 2,990 runners at 5.2%. The Jump Handicappers are confident that based on these figures there is no semblance of any anti-Irish bias and that keeping our own Irish performance figures has given our handicaps greater equality and fairness.





Ultima Handicap Chase

Grade 3, £105,000 Total Prize Fund. Cheltenham, 2.50pm, Tuesday, March 14, three miles and a furlong. For five-year-olds & upwards. Penalties: after February 26, a winner of a chase 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 12lb. Entries closed February 21 (102 entries, 1 nq), entries released February 23, weights revealed March 1. Six-day confirmation stage March 9, final declaration stage 10.00am, March 14. Maximum field of 24.

HORSE Age Wgt Owner Trainer TENOR NIVERNAIS (FR) 10 11-12 Boultbee Brooks Ltd Venetia Williams THE LAST SAMURI (IRE) 9 11-11 Paul & Clare Rooney Kim Bailey TAQUIN DU SEUIL (FR) 10 11-10 Martin Broughton & Friends 1 Jonjo O’Neill LORD SCOUNDREL (IRE) 8 11-06 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE OTAGO TRAIL (IRE) 9 11-06 Marie Shone Venetia Williams SAPHIR DU RHEU (FR) 8 11-06 The Stewart Family Paul Nicholls UN TEMPS POUR TOUT (IRE) 8 11-05 Professor Caroline Tisdall & Bryan Drew David Pipe ROAD TO RICHES (IRE) 10 11-05 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE NOBLE ENDEAVOR (IRE) 8 11-04 C Jones Gordon Elliott IRE THEATRE GUIDE (IRE) 10 11-03 Jean R Bishop Colin Tizzard CLARCAM (FR) 7 11-03 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE SOUTHFIELD THEATRE (IRE) 9 11-02 Angela Yeoman Paul Nicholls O O SEVEN (IRE) 7 11-02 Triermore Stud Nicky Henderson SAUSALITO SUNRISE (IRE) 9 11-02 Diana Whateley Philip Hobbs TIGER ROLL (IRE) 7 11-02 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DOUBLE SHUFFLE (IRE) 7 11-02 Crossed Fingers Partnership Tom George THREE MUSKETEERS (IRE) 7 11-02 Mrs G Widdowson Richard & Lizzie Kelvin-Hughes Dan Skelton ROI DES FRANCS (FR) 8 11-02 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE PLEASANT COMPANY (IRE) 9 11-01 Malcolm C Denmark Willie Mullins IRE VICONTE DU NOYER (FR) 8 11-01 Ann & Alan Potts Colin Tizzard ANNACOTTY (IRE) 9 11-01 Liz Prowting Alan King A TOI PHIL (FR) 7 11-01 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE THE YOUNG MASTER 8 11-00 Dajam & The Old Masters Neil Mulholland REGAL ENCORE (IRE) 9 11-00 J P McManus Anthony Honeyball MONKSLAND (IRE) 10 11-00 Patricia Hunt Noel Meade IRE UCELLO CONTI (FR) 9 10-13 Simon Munir/Isaac Souede Gordon Elliott IRE BALLYNAGOUR (IRE) 11 10-12 Allan Stennett David Pipe BELAMI DES PICTONS (FR) 6 10-12 Hills of Ledbury (Aga) Venetia Williams LABEL DES OBEAUX (FR) 6 10-12 David Sewell & Terry Warner Alan King HOLYWELL (IRE) 10 10-12 Gay Smith Jonjo O’Neill JUNCTION FOURTEEN (IRE) 8 10-12 Martin St Quinton & Tim Syder Emma Lavelle OUR KAEMPFER (IRE) 8 10-12 Swanee River Partnership Charlie Longsdon SAINT ARE (FR) 11 10-11 David Fox Tom George WOUNDED WARRIOR (IRE) 8 10-11 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE YALA ENKI (FR) 7 10-11 Hills of Ledbury (Aga) Venetia Williams THE DRUIDS NEPHEW (IRE) 10 10-10 The Stonehenge Druids Neil Mulholland STELLAR NOTION (IRE) 9 10-10 Roger Brookhouse Henry de Bromhead IRE IBIS DU RHEU (FR) 6 10-10 John Hales Paul Nicholls MARINERO (IRE) 8 10-10 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE KRUZHLININ (GER) 10 10-10 Paul & Clare Rooney Philip Hobbs SHANTOU VILLAGE (IRE) 7 10-10 Jane Gerard-Pearse Neil Mulholland MEASUREOFMYDREAMS (IRE) 9 10-10 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE ROAD TO RESPECT (IRE) 6 10-09 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE PENDRA (IRE) 9 10-09 J P McManus Charlie Longsdon BUYWISE (IRE) 10 10-09 T Hywel Jones Evan Williams GENERAL PRINCIPLE (IRE) 8 10-08 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MARTELLO TOWER (IRE) 9 10-08 Barry Connell Margaret Mullins IRE IRISH SAINT (FR) 8 10-08 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls TRIOLO D’ALENE (FR) 10 10-08 Sandy & Caroline Orr Nicky Henderson COOLOGUE (IRE) 8 10-08 The New Club Partnership Charlie Longsdon CAID DU BERLAIS (FR) 8 10-07 Donlon, Doyle, MacDonald & C Barber Paul Nicholls LA VATICANE (FR) 8 10-07 Maria Bukhtoyarova David Pipe CHAMPERS ON ICE (IRE) 7 10-07 Professor Caroline Tisdall & Bryan Drew David Pipe CALETT MAD (FR) 5 10-07 Simon Munir & Isaac Souede Nigel Twiston-Davies MALL DINI (IRE) 7 10-07 Philip J Reynolds Patrick Kelly IRE ROBINSFIRTH (IRE) 8 10-06 Christine Knowles & Wendy Carter Colin Tizzard HENRI PARRY MORGAN 9 10-06 Ednyfed & Elizabeth Morgan Peter Bowen SINGLEFARMPAYMENT 7 10-06 N T Griffith & H M Haddock Tom George ROCK THE KASBAH (IRE) 7 10-06 Diana Whateley Philip Hobbs DOCTOR HARPER (IRE) 9 10-05 The Johnson Family David Pipe SOUTHFIELD ROYALE 7 10-05 Angela Yeoman Neil Mulholland JETSTREAM JACK (IRE) 7 10-04 Diana Whateley Gordon Elliott IRE FINAL NUDGE (IRE) 8 10-04 Corbett Stud David Dennis BONNY KATE (IRE) 7 10-04 Patricia Hunt Noel Meade IRE HERON HEIGHTS (IRE) 8 10-04 Barry Maloney Henry de Bromhead IRE HADRIAN’S APPROACH (IRE) 10 10-04 Richard & Lizzie Kelvin-Hughes Nicky Henderson POTTERS CROSS 10 10-03 Conyers, O’Reilly, Roddis, Zeffman Rebecca Curtis VIVA STEVE (IRE) 9 10-02 Paul & Clare Rooney Fergal O’Brien LAMB OR COD (IRE) 10 10-02 Terry Warner Philip Hobbs RIGHTDOWNTHEMIDDLE (IRE) 9 10-02 R P Gilbert Gordon Elliott IRE PILGRIMS BAY (IRE) 7 10-02 Clifford, Gosden & House Neil Mulholland MINELLA ON LINE (IRE) 8 10-01 AHB Racing Partnership Oliver Sherwood DOMESDAY BOOK (USA) 7 10-01 J Humberstone Stuart Edmunds LOOKING WELL (IRE) 8 10-01 David Wesley Yates Nicky Richards WHATS HAPPENING (IRE) 10 10-01 David Rea & Express Contract Drying Ltd Tom George GO CONQUER (IRE) 8 10-01 Paul & Clare Rooney Jonjo O’Neill KILLER MILLER (IRE) 8 10-00 J P McManus Noel Meade IRE ANOTHER HERO (IRE) 8 10-00 J P McManus Jonjo O’Neill KILFINICHEN BAY (IRE) 9 9-13 Cracker Syndicate Charlie Longsdon BALLY LONGFORD (IRE) 9 9-13 Ann & Alan Potts Colin Tizzard AMORE ALATO 8 9-13 Sarah Faulks Johnny Farrelly ANTONY (FR) 7 9-12 The Winning Hand Gary Moore A GOOD SKIN (IRE) 8 9-12 PP Control & Automation Limited Tom George MONETAIRE (FR) 11 9-12 Allan Stennett David Pipe BALBIR DU MATHAN (FR) 8 9-12 Barry Connell Alan Fleming IRE VINTAGE CLOUDS (IRE) 7 9-12 Trevor Hemmings Sue Smith VIC DE TOUZAINE (FR) 8 9-12 A Brooks & G Moore Venetia Williams SMOOTH STEPPER 8 9-12 Mrs Aafke Clarke Sue Smith KATACHENKO (IRE) 8 9-11 Trevor Hemmings Donald McCain BALLYCROSS 6 9-11 The Autism Rockers Nigel Twiston-Davies ERICHT (IRE) 11 9-10 Mrs Christopher Hanbury Nicky Henderson KILRONAN HIGH (IRE) 8 9-10 Mrs J K Powell Nigel Twiston-Davies GEORGES CONN (IRE) 9 9-10 John Patrick Ryan John Ryan IRE LAKE TAKAPUNA (IRE) 6 9-09 Dr Ronan Lambe Jim Culloty IRE KILLALA QUAY 10 9-09 Richard & Mrs Susan Perkins Charlie Longsdon FEDERICI 8 9-08 Jon Glews Donald McCain TWENTY EIGHT GUNS 7 9-08 Mason Scudamore Racing Michael Scudamore KNIGHT OF NOIR (IRE) 8 9-06 W Clifford Neil Mulholland TOP WOOD (FR) 10 9-05 Jo Tracey David Pipe BUDDY BOLERO (IRE) 11 9-05 Malcolm C Denmark Tony Martin IRE MISTER SPINGSPRONG (IRE) 10 9-01 D Gilbert, M Lawrence, A Bruce Brian Ellison

101 entries

27 Irish-trained

THE FOLLOWING HORSE IS NOT QUALIFIED TO RUN:

EASTER IN PARIS (IRE)

Close Brothers Novices’ Handicap Chase

Listed, £70,000 Total Prize Fund. Cheltenham, 5.30pm, Tuesday, March 14, two miles and four and a half furlongs (2m 4f 78yds). For novice five-year-olds and upwards rated 0-140. Penalties: after February 26, a winner of a chase 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 10lb. Entries closed February 21 (78 entries – 65 entries go forward), entries released February 23, weights revealed March 1. Six-day confirmation stage March 9, final declaration stage 10.00am, March 13. Maximum field of 20.

Horse Age Wgt Owner Trainer ZAMDY MAN 8 11-12 J P McManus Venetia Williams LAST GOODBYE (IRE) 6 11-10 Last Goodbye Syndicate Liz Doyle IRE DOUBLE W’S (IRE) 7 11-10 Wharton & Wilson Malcolm Jefferson HERON HEIGHTS (IRE) 8 11-10 Barry Maloney Henry de Bromhead IRE MIXBOY (FR) 7 11-10 Paul & Clare Rooney Keith Dalgleish FOXTAIL HILL (IRE) 8 11-10 Options O Syndicate Nigel Twiston-Davies FINAL NUDGE (IRE) 8 11-10 Corbett Stud David Dennis HAMMERSLY LAKE (FR) 9 11-10 Michael Buckley Nicky Henderson GWENCILY BERBAS (FR) 6 11-10 Barry Connell Alan Fleming IRE CAPTAIN REDBEARD (IRE) 8 11-09 Stuart Coltherd Stuart Coltherd TEMPLEHILLS (IRE) 6 11-09 Oi Digital Limited Nigel Twiston-Davies BUN DORAN (IRE) 6 11-09 Crossed Fingers Partnership Tom George KILLINEY COURT (IRE) 8 11-09 M Bambrick Henry de Bromhead IRE POTTERS LEGEND 7 11-09 Mrs J May Lucy Wadham ITS’AFREEBEE (IRE) 7 11-09 Rebel Jumping Dan Skelton VALUE AT RISK 8 11-08 D M Huglin Dan Skelton POWERSBOMB (IRE) 7 11-08 Carmel Lordan Brian McMahon IRE TULLY EAST (IRE) 7 11-08 Barry Connell Alan Fleming IRE RELENTLESS DREAMER (IRE) 8 11-08 Nigel Morris Rebecca Curtis DEANS ROAD (IRE) 8 11-08 C Creed Henry de Bromhead IRE MINELLA ON LINE (IRE) 8 11-07 AHB Racing Partnership Oliver Sherwood GOLD PRESENT (IRE) 7 11-07 John & Barbara Cotton Nicky Henderson ART OF PAYROLL (GER) 8 11-07 Bishopsgate Syndicate Sandra Hughes IRE TWO TAFFS (IRE) 7 11-07 Walters Plant Hire & James & Jean Potter Dan Skelton SIZING TENNESSEE (IRE) 9 11-07 Ann & Alan Potts Colin Tizzard ALL HELL LET LOOSE (IRE) 8 11-07 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE BURTONS WELL (IRE) 8 11-07 Trevor Hemmings Venetia Williams ROMAIN DE SENAM (FR) 5 11-06 Dan Macdonald & Chris Giles Paul Nicholls DRUMLEE SUNSET (IRE) 7 11-06 Roger Brookhouse Philip Hobbs PINKIE BROWN (FR) 5 11-06 B Dunn Neil Mulholland BROTHER TEDD 8 11-06 Scrase Farms Philip Hobbs ROCK GONE (IRE) 9 11-06 Chris Stedman & Mark Albon Dr Richard Newland AQUA DUDE (IRE) 7 11-06 William & Angela Rucker Evan Williams MYSTICAL KNIGHT 8 11-06 J P McManus Rebecca Curtis CROSSPARK 7 11-06 C W Booth Caroline Bailey CHAMPAGNE AT TARA 8 11-06 J P McManus Jonjo O’Neill MICK THONIC (FR) 7 11-05 Ann & Alan Potts Colin Tizzard SQUOUATEUR (FR) 6 11-05 J P McManus Gordon Elliott IRE MAD JACK MYTTON (IRE) 7 11-05 J C & S R Hitchins Jonjo O’Neill MERCIAN PRINCE (IRE) 6 11-05 Paul Murphy Amy Murphy HOLLY BUSH HENRY (IRE) 6 11-05 Lady Bamford & Alice Bamford Graeme McPherson PEARL SWAN (FR) 9 11-05 Roddy Owen & Paul Fullagar Peter Bowen BALBIR DU MATHAN (FR) 8 11-04 Barry Connell Alan Fleming IRE CEPAGE (FR) 5 11-04 The Bellamy Partnership Venetia Williams TOTAL RECALL (IRE) 8 11-04 Slaneyville Syndicate Sandra Hughes IRE MAX WARD (IRE) 8 11-04 N T Griffith & H M Haddock Tom George PASS THE TIME 8 11-02 Dajam Ltd Neil Mulholland SOLSTICE STAR 7 11-02 E & G Racing Partnership Martin Keighley MACNICHOLSON (IRE) 8 11-02 J P O’Flaherty Jessica Harrington IRE POKER SCHOOL (IRE) 7 11-02 Aniol Chandler Medcroft Turner Westwood Ian Williams WINNER MASSAGOT (FR) 6 11-01 Masterson Holdings Limited Alan King LAKE TAKAPUNA (IRE) 6 11-01 Dr Ronan Lambe Jim Culloty IRE TWENTY EIGHT GUNS 7 11-00 Mason Scudamore Racing Michael Scudamore WADSWICK COURT (IRE) 9 10-13 Roddy Owen & Paul Fullagar Peter Bowen MONBEG GOLD (IRE) 7 10-13 Martin Broughton Racing Partners 2 Jonjo O’Neill THEATRE FLAME (IRE) 7 10-12 CWB LLP David Bridgwater UN PROPHETE (FR) 6 10-11 John Timpson Venetia Williams CASSE TETE (FR) 5 10-11 John Stone Gary Moore I’DLIKETHEOPTION (IRE) 6 10-11 J P McManus Jonjo O’Neill CATALAUNIAN FIELDS (IRE) 8 10-11 Gigginstown House Stud Mouse Morris IRE A LITTLE MAGIC (IRE) 6 10-10 J P McManus Jonjo O’Neill ICING ON THE CAKE (IRE) 7 10-10 Palmer-Brown Worcester Lousada Shrubsall Oliver Sherwood KILCARRY BRIDGE (IRE) 10 10-08 Darraugh’s Choice Syndicate John Ryan IRE GOOHAR (IRE) 8 10-06 R J Brereton Henry Daly EASY STREET (IRE) 7 10-04 J P McManus Jonjo O’Neill

65 entries

16 Irish-trained

THE FOLLOWING HORSES ARE NOT QUALIFIED TO RUN:

ALCALA (FR), CLIC WORK (FR), SOME ARE LUCKY (IRE), KILCREA VALE (IRE), POUGNE BOBBI (FR), THEINVAL (FR)

THE FOLLOWING HORSES HAVE BEEN EXPUNGED:

BAILY CLOUD (IRE), BLACKMAIL (FR), BLAZER (FR), GANGSTER (FR), GENERAL PRINCIPLE (IRE), MARTELLO TOWER (IRE), STONE HARD (IRE)

Coral Cup (Handicap Hurdle)

Grade 3, £95,000 Total Prize Fund. Cheltenham, 2.50pm, Wednesday, March 15, two miles and five furlongs (2m 5f 26yds). For four-year-olds and upwards. Penalties: after February 26, a winner of a hurdle race 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 12lb. Entries closed February 21 (130 entries), entries released February 23, weights revealed March 1. Six-day confirmation stage March 9, final declaration stage 10am, March 14. Maximum field of 26.

Horse Age Wgt Owner Trainer CAMPING GROUND (FR) 7 11-12 G L Porter Gary Moore MODUS 7 11-08 J P McManus Paul Nicholls DE PLOTTING SHED (IRE) 7 11-04 Ives/Ashley/Vasey Partnership Gordon Elliott IRE L’AMI SERGE (IRE) 7 11-04 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson IVANOVICH GORBATOV (IRE) 5 11-02 J P McManus Joseph O’Brien IRE VOLNAY DE THAIX (FR) 8 11-02 Judy Wilson Nicky Henderson OLD GUARD 6 11-02 The Brooks, Stewart Families & J Kyle Paul Nicholls THE ROMFORD PELE (IRE) 10 11-01 Trembath & Outhart Rebecca Curtis RENNETI (FR) 8 11-01 Susannah Ricci Willie Mullins IRE MISTER MIYAGI (IRE) 8 11-01 Ben Turner & Jay Tabb Dan Skelton TOMBSTONE (IRE) 7 11-01 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE BLEU ET ROUGE (FR) 6 11-01 J P McManus Willie Mullins IRE AUX PTITS SOINS (FR) 7 11-00 J Hales Paul Nicholls SUPASUNDAE 7 11-00 Ann & Alan Potts Partnership Jessica Harrington IRE TAQUIN DU SEUIL (FR) 10 11-00 Martin Broughton & Friends 1 Jonjo O’Neill BALLYANDY 6 10-13 Options O Syndicate Nigel Twiston-Davies WHITEOUT (GER) 6 10-13 Mrs David Lawlor Willie Mullins IRE MONKSLAND (IRE) 10 10-13 Patricia Hunt Noel Meade IRE KALONDRA (IRE) 6 10-13 J Henderson (Co Durham) Neil Mulholland WAXIES DARGLE 8 10-12 J P McManus Noel Meade IRE WHO DARES WINS (IRE) 5 10-12 HP Racing Who Dares Wins Alan King MOVEWITHTHETIMES (IRE) 6 10-12 J P McManus Paul Nicholls THOMAS HOBSON 7 10-11 Susannah Ricci Willie Mullins IRE JURY DUTY (IRE) 6 10-11 Sideways Syndicate Gordon Elliott IRE TAGLIETELLE 8 10-11 Olduvai Syndicate Gordon Elliott IRE LABAIK (FR) 6 10-10 A J O’Ryan Gordon Elliott IRE JER’S GIRL (IRE) 5 10-10 J P McManus Gavin Cromwell IRE ADRIEN DU PONT (FR) 5 10-09 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls BRELADE 5 10-09 D P Sharkey Gordon Elliott IRE EL BANDIT (IRE) 6 10-09 Colm Donlon, Barry Fulton & Richard Webb Paul Nicholls BARNEY DWAN (IRE) 7 10-09 Paul & Clare Rooney Fergal O’Brien GIBRALFARO (IRE) 5 10-09 McNeill Family Alan King BORN SURVIVOR (IRE) 6 10-09 Mrs G Widdowson Richard & Lizzie Kelvin-Hughes Dan Skelton RIVER FROST 5 10-09 J P McManus Alan King THIRD INTENTION (IRE) 10 10-08 Robert and Sarah Tizzard Colin Tizzard THE STORYTELLER (IRE) 6 10-08 Mrs Pat Sloan Gordon Elliott IRE AUTOMATED 6 10-08 David Spratt/Kevin McMunigal Gordon Elliott IRE PEREGRINE RUN (IRE) 7 10-08 V Byrne Peter Fahey IRE KOSHARI (FR) 5 10-07 Susannah Ricci Willie Mullins IRE RUNFORDAVE (IRE) 5 10-06 Mrs Pat Sloan Gordon Elliott IRE DESERT CRY (IRE) 11 10-06 NYPD Racing Donald McCain HAWK HIGH (IRE) 7 10-06 Trevor Hemmings Tim Easterby ALLBLAK DES PLACES (FR) 5 10-06 George Creighton Willie Mullins IRE ZUBAYR (IRE) 5 10-06 P J Vogt Paul Nicholls TOMMY SILVER (FR) 5 10-06 Done, Ferguson, Mason & Wood Paul Nicholls MORELLO ROYALE (IRE) 7 10-06 Ann & Tony Gale Colin Tizzard TIN SOLDIER (FR) 6 10-06 Philip J Reynolds Willie Mullins IRE CAP D’AUBOIS (FR) 5 10-06 Susannah Ricci Willie Mullins IRE CONSUL DE THAIX (FR) 5 10-06 J P McManus Nicky Henderson AIR HORSE ONE 6 10-06 The Dons Harry Fry HARGAM (FR) 6 10-06 J P McManus Nicky Henderson LEONCAVALLO (IRE) 5 10-06 Bloomfields Ben Pauling ROBINSHILL (IRE) 6 10-05 R J Rexton Nigel Twiston-Davies BLOOD CRAZED TIGER (IRE) 6 10-05 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE LAC FONTANA (FR) 8 10-05 Axom LIX Paul Nicholls I SHOT THE SHERIFF (IRE) 10 10-05 Malcolm C Denmark Tony Martin IRE ELECTRIC CONCORDE (IRE) 6 10-05 Dr Ronan Lambe Jim Culloty IRE MASSINI’S TRAP (IRE) 8 10-04 S Curran James Nash IRE SCOIR MEAR (IRE) 7 10-04 J P McManus Thomas Mullins IRE CASTELLO SFORZA (IRE) 6 10-04 J P McManus Willie Mullins IRE FIXE LE KAP (FR) 5 10-04 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson ROMAN FLIGHT (IRE) 9 10-04 Favourites Racing Ltd David Dennis THEO’S CHARM (IRE) 7 10-04 Michael O’Shea Nick Gifford NO COMMENT 6 10-03 J P McManus Philip Hobbs PEACE NEWS (GER) 5 10-03 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE SIRE DU BERLAIS (FR) 5 10-03 J P McManus Gordon Elliott IRE JEANNOT DE NONANT (FR) 5 10-02 Simon Munir/Isaac Souede Gordon Elliott IRE BRAVISSIMO (FR) 6 10-02 Susannah Ricci Willie Mullins IRE PROTEK DES FLOS (FR) 5 10-02 J P McManus Nicky Henderson SURE REEF (IRE) 8 10-02 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE DADSINTROUBLE (IRE) 7 10-02 Paul Bowtell Tim Vaughan CARRIG CATHAL 6 10-02 T J Doran Gordon Elliott IRE BARRA (FR) 6 10-02 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE KAYF BLANCO 8 10-01 Mrs LDay, H Burdett & G McPherson Graeme McPherson VERNI (FR) 8 10-01 Paul & Clare Rooney Philip Hobbs DUKE STREET (IRE) 5 10-01 Chris Stedman & Mark Albon Dr Richard Newland LASER LIGHT (IRE) 6 10-01 Simon Munir & Isaac Souede Alan King SOUPY SOUPS (IRE) 6 10-01 Equi ex Incertis Partners Neil Mulholland RUACANA 8 10-01 The 600 Club Tim Vaughan MARAKOUSH (IRE) 6 10-01 Barry Connell Alan Fleming IRE CURIOUS CARLOS 8 10-01 Carl Pyne Peter Bowen CATAMARAN DU SEUIL (FR) 5 10-01 Michael P Tudor Dr Richard Newland KK LEXION (IRE) 6 10-01 Perry, Lawson, Waller, Rea, McDermott Tom George JALEO (GER) 5 10-01 Bloomfields Ben Pauling ALLEE BLEUE (IRE) 7 10-01 Andrew L Cohen Philip Hobbs MISTER FIZZ 9 10-01 Margaret J Wilson Imogen Pickard SOLOMN GRUNDY (IRE) 7 10-00 Roger Brookhouse Neil Mulholland GRAND PARTNER (IRE) 9 10-00 Mrs H Mullins Thomas Mullins IRE ICE COLD SOUL (IRE) 7 10-00 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE KEEP IN LINE (GER) 5 10-00 Paul & Clare Rooney Alan King SOLATENTIF (FR) 7 10-00 Ann & Alan Potts Colin Tizzard CYRNAME (FR) 5 9-13 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls DISCOURS D’UN ROI (FR) 5 9-13 Sullivan Bloodstock Limited Nicky Henderson CRIMSON ARK (IRE) 7 9-13 Gemmell, Langton, Ryan & Sieff Emma Lavelle BLOODY MARY (FR) 6 9-13 J P McManus Nicky Henderson DREAM BERRY (FR) 6 9-13 J P McManus Jonjo O’Neill SHAAMA GRISE (FR) 5 9-12 The Angove Family David Pipe VALHALLA (IRE) 7 9-12 J P Romans & Terry Warner Colin Tizzard AH LITTLELUCK (IRE) 7 9-12 Kevin Haigney Tom Gibney IRE MAGIE DU MA (FR) 4 9-11 K Alexander David Pipe COTTERSROCK (IRE) 7 9-11 Stuart Baikie Martin Keighley HUNTERS CALL (IRE) 7 9-11 M Ward John Neilan IRE CHESTERFIELD (IRE) 7 9-11 The Rumble Racing Club Seamus Mullins OKOTOKS (IRE) 7 9-11 Malcolm C Denmark Tony Martin IRE HUNTERS HOOF (IRE) 8 9-10 London Bridge Racing Partnership Ian Williams SUMKINDOFKING (IRE) 6 9-10 PP Control & Automation Limited Tom George EAMON AN CNOIC (IRE) 6 9-10 The Angove Family David Pipe POETIC RHYTHM (IRE) 6 9-10 FOB Racing Club Fergal O’Brien EMINENT POET 6 9-10 B C Dice Venetia Williams WALT (IRE) 6 9-10 Phil Simmonds Neil Mulholland SLEEP EASY 5 9-10 Tony Bloom Neil Mulholland SUPREME VINNIE (IRE) 8 9-09 Moon & Stars Syndicate Denise O’Shea IRE RIGHTDOWNTHEMIDDLE (IRE) 9 9-08 R P Gilbert Gordon Elliott IRE NATHANS PRIDE (IRE) 9 9-08 Paul Bowtell Tim Vaughan MINELLA AWARDS (IRE) 6 9-08 Masterson Holdings Limited Harry Fry ART OF SECURITY (IRE) 7 9-08 Munnelly Support Services Limited Noel Meade IRE MAX DO BRAZIL (FR) 5 9-08 Professor Caroline Tisdall & Bryan Drew David Pipe BILKO (FR) 6 9-06 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE WOODFORD ISLAND (IRE) 6 9-06 T J Doran Gordon Elliott IRE FORTUNATE GEORGE (IRE) 7 9-05 The George Inn Racing Syndicate Emma Lavelle BLACK KEY 5 9-05 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE NOVALIS (GER) 5 9-05 Eckhard Sauren Christian von der Recke GER JACK THE WIRE (IRE) 7 9-05 M G Hogan Denis Hogan IRE SHWAIMAN (IRE) 7 9-05 Michael Banks Michael Banks BOYHOOD (IRE) 6 9-04 H Stephen Smith & The Gabbertas Family Tom George THE WALLACE LINE (IRE) 6 9-02 Diamond Racing Ltd Tim Vaughan MOORES ROAD (IRE) 8 9-02 Rochford McGinley Partnership Michael Hourigan IRE JUSTIFICATION 9 9-02 Elizabeth Kiernan Gary Moore ACCORD (IRE) 7 8-12 Jim Furlong David Bridgwater KRUGERMAC (IRE) 6 8-11 J Hinds Gary Moore

130 entries

50 Irish-trained

1 German-trained

Fred Winter Juvenile Handicap Hurdle

Grade 3, £80,000 Total Prize Fund. Cheltenham, 4.50pm, Wednesday, March 15, two miles and half a furlong (2m 87yds). For juvenile four-year-olds only. Penalties: after February 26, a winner of a hurdle race 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 10lb. Entries closed February 21 (54 entries, 48 entries going forward), entries released February 23, weights revealed March 1. Six-day confirmation stage March 9, final declaration stage 10.00am, March 14. Maximum field of 22.

Horse Age Wgt Owner Trainer MEGA FORTUNE (FR) 4 11-10 C Jones Gordon Elliott IRE MASTER BLUEYES (IRE) 4 11-09 The Barbury Lions Alan King LANDOFHOPEANDGLORY (IRE) 4 11-06 J P McManus Joseph O’Brien IRE MAGIE DU MA (FR) 4 10-13 K Alexander David Pipe DINARIA DES OBEAUX (FR) 4 10-12 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DIVIN BERE (FR) 4 10-12 Chris Giles Nicky Henderson PROJECT BLUEBOOK (FR) 4 10-11 J P McManus John Quinn FIDUX (FR) 4 10-08 AXOM LXVIII Alan King LONG CALL 4 10-08 A A Byrne Tony Martin IRE DOLOS (FR) 4 10-07 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls FLYING TIGER (IRE) 4 10-07 The Macaroni Beach Society Nick Williams PROSPECTUS 4 10-06 McAlpine Syndicate Gavin Cromwell IRE POKER PLAY (FR) 4 10-06 The Angove Family David Pipe DOMPERIGNON DU LYS (FR) 4 10-06 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson COEUR DE LION 4 10-06 The Barbury Lions 2 Alan King RAINBOW DREAMER 4 10-05 The Maple Street Partnership Alan King DIABLE DE SIVOLA (FR) 4 10-05 Robert Forster Nick Williams LINGER (IRE) 4 10-05 Dunk Again Syndicate John Hanlon IRE DREAMCATCHING (FR) 4 10-04 Ian Fogg & P J Vogt Paul Nicholls DAKOTA MOIRETTE (FR) 4 10-04 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE NIETZSCHE 4 10-03 D Gilbert, M Lawrence, A Bruce, G Wills Brian Ellison ZIG ZAG (IRE) 4 10-00 Annus Mirabilis Syndicate Joseph O’Brien IRE ICARIO (FR) 4 9-13 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE FADAS (FR) 4 9-12 Holt,Robinson,Skelton,Macnabb,Milton Dan Skelton GREAT TEMPO (FR) 4 9-12 The Angove Family David Pipe TIMOTEO (FR) 4 9-12 Million in Mind Partnership Alan King DINO VELVET (FR) 4 9-12 McNeill Family & Niall Farrell Alan King DODGYBINGO (IRE) 4 9-12 Mrs M Cahill Noel Meade IRE NACHI FALLS 4 9-12 Bryant, McMullan, Warren, Phillips, Mead Nigel Hawke TEMPLIER (IRE) 4 9-12 Paul Chapman Gary Moore FINAL CHOICE 4 9-12 Jockey Club Ownership South West 1 Warren Greatrex PERCY STREET 4 9-11 Grech & Parkin Nicky Henderson EARLY DU LEMO (FR) 4 9-11 Ashley Head Gary Moore CANDY BURG (FR) 4 9-11 A Brooks Venetia Williams HYGROVE PERCY 4 9-09 G P and Miss S J Hayes Neil Mulholland VOLPONE JELOIS (FR) 4 9-08 Ditcheat Thoroughbreds Volpone Jelois Paul Nicholls LEOMAR (GER) 4 9-07 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE ZALVADOS (FR) 4 9-07 D C Mercer Oliver Greenall PAHASKA (GER) 4 9-05 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE EAST INDIES 4 9-04 Redec Ltd Gary Moore SILVER STREAK (IRE) 4 9-03 L Fell Evan Williams DINSDALE 4 9-02 Martin Jones Michael Scudamore ROYAL RESERVE 4 9-00 Royal Guinness Reserve Partnership Ian Williams DEAUVILLE CRYSTAL (FR) 4 8-13 Mrs K Hawke & W Simms Nigel Hawke MASONBROOK LADY (IRE) 4 8-12 Martin G Burke Denis Hogan IRE RONNIE BAIRD 4 8-12 I D Moses and C E Handford Laura Young BOETHIUS 4 8-01 The Pant Wilkin Partnership Tim Vaughan KING JULIEN (IRE) 4 7-13 Gerry McGladery John Ryan

48 entries

13 Irish-trained

THE FOLLOWING HORSE ARE NOT QUALIFIED TO RUN:

LANDSMAN (IRE), ORION D’AUBRELLE (FR), PRINCE CHARMIN’ (IRE), SO CELEBRE (GER)

THE FOLLOWING HORSES HAVE BEEN EXPUNGED:

SWORD FIGHTER (IRE), FIXED RATE

Pertemps Network Final (Handicap Hurdle)

Listed, £95,000 Total Prize Fund. Cheltenham, 2.10pm, Thursday, March 16, three miles (2m 7f 213yds). For five-year-olds and upwards which have finished in the first six on at least one occasion in a Pertemps Hurdle Race (Qualifier) since the start of the current season. Penalties: after February 26, a winner of a hurdle race 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 12lb. Entries closed February 21 (54 entries, 49 entries go forward), entries released February 23, weights revealed March 1. Six-day confirmation stage March 10, final declaration stage 10.00am, March 15. Maximum field of 24.

Horse Age Wgt Owner Trainer OSCAR SAM (IRE) 8 11-12 Cooper Family Syndicate Jessica Harrington IRE GAYEBURY 7 11-11 R Abbott & M Stavrou Evan Williams PRESENTING PERCY 6 11-10 Philip J Reynolds Patrick Kelly IRE AUBUSSON (FR) 8 11-09 Jane Williams Nick Williams JURY DUTY (IRE) 6 11-09 Sideways Syndicate Gordon Elliott IRE CAID DU BERLAIS (FR) 8 11-09 Donlon, Doyle, MacDonald & C Barber Paul Nicholls BARNEY DWAN (IRE) 7 11-07 Paul & Clare Rooney Fergal O’Brien KRUZHLININ (GER) 10 11-07 Paul & Clare Rooney Philip Hobbs TOBEFAIR 7 11-07 Down The Quay Club Debra Hamer EL BANDIT (IRE) 6 11-07 Colm Donlon, Barry Fulton & Richard Webb Paul Nicholls MR MIX (FR) 6 11-07 Dan Macdonald & Ian Fogg Paul Nicholls GOLDEN DOYEN (GER) 6 11-07 Merry Old Souls Philip Hobbs SUTTON MANOR (IRE) 6 11-06 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE WOTZIZNAME (IRE) 7 11-05 C J S Horton Harry Fry SPLASH OF GINGE 9 11-05 J D Neild Nigel Twiston-Davies THE TOURARD MAN (IRE) 11 11-04 Mr & Mrs F Bell, N Farrell, A Marsh Alan King ROCKLANDER (IRE) 8 11-04 D O’Donohoe, J Cavanagh, S Nelson Tom George FINGAL BAY (IRE) 11 11-04 Mrs R J Skan Philip Hobbs IMPULSIVE STAR (IRE) 7 11-04 Robert Waley-Cohen Neil Mulholland SHADES OF MIDNIGHT 7 11-03 The Potassium Partnership Donald Whillans ELECTRIC CONCORDE (IRE) 6 11-03 Dr Ronan Lambe Jim Culloty IRE ISLEOFHOPENDREAMS 10 11-03 Kilbroney Racing Willie Mullins IRE ARCTIC GOLD (IRE) 6 11-02 Geoffrey & Donna Keeys Nigel Twiston-Davies SURTEE DU BERLAIS (IRE) 7 11-02 Sue Griffiths Oliver Sherwood THEO’S CHARM (IRE) 7 11-02 Michael O’Shea Nick Gifford BALLYMALIN (IRE) 7 11-02 Mills & Mason Partnership Nigel Twiston-Davies ALZAMMAAR (USA) 6 11-02 The Sandmoor Partnership 2 Sam England FOR GOOD MEASURE (IRE) 6 11-02 J P McManus Philip Hobbs CLONDAW CIAN (IRE) 7 11-01 Wolf Allisat & Chris Ames Suzy Smith THREE WAYS 6 11-00 David Brownlow Jamie Snowden DADSINTROUBLE (IRE) 7 11-00 Paul Bowtell Tim Vaughan DUKE STREET (IRE) 5 10-13 Chris Stedman & Mark Albon Dr Richard Newland RAINY CITY (IRE) 7 10-13 Sir A Ferguson, G Mason, R Wood & P Done Paul Nicholls RUACANA 8 10-13 The 600 Club Tim Vaughan SOME KINDA LAMA (IRE) 6 10-12 The Steeple Chasers Charlie Mann YOUNG DILLON (IRE) 8 10-12 Canard Vert Racing Club Dr Richard Newland KNOCKARA BEAU (IRE) 14 10-12 J I A Charlton George Charlton SOLOMN GRUNDY (IRE) 7 10-12 Roger Brookhouse Neil Mulholland SOLSTICE STAR 7 10-10 E & G Racing Partnership Martin Keighley GLENLOE (IRE) 6 10-10 J P McManus Gordon Elliott IRE KELVINGROVE (IRE) 7 10-09 The All In Syndicate Jonjo O’Neill BILLY’S HOPE (IRE) 6 10-08 Flyers Syndicate Jessica Harrington IRE WILL O’THE WEST (IRE) 6 10-06 Strachan, Corbett, Salwey, Griffith & Gabb Henry Daly ROLLING MAUL (IRE) 9 10-06 Roddy Owen & Paul Fullagar Peter Bowen BEHIND TIME (IRE) 6 10-05 J P McManus Harry Fry WOODFORD ISLAND (IRE) 6 10-04 T J Doran Gordon Elliott IRE BON ENFANT (FR) 6 10-04 Swanee River Partnership Warren Greatrex VERY FIRST TIME 5 10-02 Trevor Hemmings Tim Easterby STONEHAM 6 10-02 The Dregs Of Humanity & Partner Iain Jardine

49 entries

9 Irish-trained

THE FOLLOWING HORSES ARE NOT QUALIFIED TO RUN:

ABBREVIATE (GER), ANTEROS (IRE), RACING PULSE (IRE), RED HANRAHAN (IRE), SOUPY SOUPS (IRE)

Brown Advisory & Merriebelle Stable Plate (Handicap Chase)

Grade 3, £105,000 Total Prize Fund. 4.10pm, Thursday, March 16, two miles and five furlongs (2m 4f 166yds). For five-year-olds and upwards. Penalties: after February 26, a winner of a chase 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 12lb. Entries closed February 21 (100 entries, 99 go forward), entries released February 23, weights revealed March 1. Six-day confirmation stage March 10, final declaration stage 10.00am, March 15. Maximum field of 24.

Horse Age Wgt Owner Trainer TENOR NIVERNAIS (FR) 10 11-12 Boultbee Brooks Ltd Venetia Williams TAQUIN DU SEUIL (FR) 10 11-10 Martin Broughton & Friends 1 Jonjo O’Neill VILLAGE VIC (IRE) 10 11-08 Alan Peterson Philip Hobbs GARDE LA VICTOIRE (FR) 8 11-08 Diana Whateley Philip Hobbs TRAFFIC FLUIDE (FR) 7 11-07 Galloping On The South Downs Partnership Gary Moore LORD SCOUNDREL (IRE) 8 11-06 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE IRISH CAVALIER (IRE) 8 11-06 A McIver Rebecca Curtis ART MAURESQUE (FR) 7 11-05 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls EASTLAKE (IRE) 11 11-04 J P McManus Jonjo O’Neill FRODON (FR) 5 11-03 P J Vogt & Ian Fogg Paul Nicholls CLARCAM (FR) 7 11-03 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE TIGER ROLL (IRE) 7 11-02 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE L’AMI SERGE (IRE) 7 11-02 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson ROI DES FRANCS (FR) 8 11-02 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE VIBRATO VALTAT (FR) 8 11-02 Axom XLIII Paul Nicholls ASO (FR) 7 11-02 The Bellamy Partnership Venetia Williams A TOI PHIL (FR) 7 11-01 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE VICONTE DU NOYER (FR) 8 11-01 Ann & Alan Potts Colin Tizzard ANNACOTTY (IRE) 9 11-01 Mrs Peter Prowting Alan King PLEASANT COMPANY (IRE) 9 11-01 Malcolm C Denmark Willie Mullins IRE TANGO DE JUILLEY (FR) 9 11-00 Exors of the Late M N Khan Venetia Williams COLD MARCH (FR) 7 11-00 A Brooks Venetia Williams DIAMOND KING (IRE) 9 11-00 Diana Whateley Gordon Elliott IRE BELAMI DES PICTONS (FR) 6 10-12 Hills of Ledbury (Aga) Venetia Williams BALLYNAGOUR (IRE) 11 10-12 Allan Stennett David Pipe QUITE BY CHANCE 8 10-11 T Hamlin,J M Dare,J W Snook,J T Warner Colin Tizzard VOIX D’EAU (FR) 7 10-10 Harry Fry Racing – Voix D’Eau Syndicate Harry Fry BALKO DES FLOS (FR) 6 10-10 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE SHANTOU VILLAGE (IRE) 7 10-10 Mrs Jane Gerard-Pearse Neil Mulholland BARON ALCO (FR) 6 10-10 John Stone Gary Moore LE PREZIEN (FR) 6 10-10 J P McManus Paul Nicholls STELLAR NOTION (IRE) 9 10-10 Roger Brookhouse Henry de Bromhead IRE BALL D’ARC (FR) 6 10-10 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE BLACKMAIL (FR) 9 10-09 John Breslin Tony Martin IRE ROAD TO RESPECT (IRE) 6 10-09 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE BOUVREUIL (FR) 6 10-09 J P McManus Paul Nicholls KING’S ODYSSEY (IRE) 8 10-09 William & Angela Rucker Evan Williams COCKTAILS AT DAWN 9 10-09 Robin Geffen & Sir John Ritblat Nicky Henderson BUYWISE (IRE) 10 10-09 T Hywel Jones Evan Williams GERMANY CALLING (IRE) 8 10-09 Tyrone Hanlon Charlie Longsdon MODULE (FR) 10 10-08 Simon W Clarke Tom George ROMAN FLIGHT (IRE) 9 10-08 Favourites Racing Ltd David Dennis IRISH SAINT (FR) 8 10-08 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls STARCHITECT (IRE) 6 10-07 Paul & Clare Rooney David Pipe LA VATICANE (FR) 8 10-07 Ms Maria Bukhtoyarova David Pipe CAID DU BERLAIS (FR) 8 10-07 Donlon, Doyle, MacDonald & C Barber Paul Nicholls GARDEFORT (FR) 8 10-06 A Brooks Venetia Williams RED SPINNER (IRE) 7 10-06 Paul & Clare Rooney Kim Bailey POUGNE BOBBI (FR) 6 10-06 Juergen Meyer Nicky Henderson ZAMDY MAN 8 10-06 J P McManus Venetia Williams BLAZER (FR) 6 10-06 J P McManus Willie Mullins IRE THEINVAL (FR) 7 10-05 Mr & Mrs Sandy Orr Nicky Henderson HENRYVILLE 9 10-05 R P B Michaelson & E M Thornton Harry Fry GWENCILY BERBAS (FR) 6 10-04 Barry Connell Alan Fleming IRE FOXTAIL HILL (IRE) 8 10-04 Options O Syndicate Nigel Twiston-Davies BALLYKAN 7 10-04 Simon Munir & Isaac Souede Nigel Twiston-Davies SIZING CODELCO (IRE) 8 10-04 Ann & Alan Potts Colin Tizzard MIXBOY (FR) 7 10-04 Paul & Clare Rooney Keith Dalgleish CALIPTO (FR) 7 10-03 A Brooks Venetia Williams TEMPLEHILLS (IRE) 6 10-03 Oi Digital Limited Nigel Twiston-Davies DOCTOR PHOENIX (IRE) 9 10-02 Favourites Racing Ltd David Dennis RIGHTDOWNTHEMIDDLE (IRE) 9 10-02 R P Gilbert Gordon Elliott IRE POWERSBOMB (IRE) 7 10-02 Ms Carmel Lordan Brian McMahon IRE PINKIE BROWN (FR) 5 10-01 B Dunn Neil Mulholland GO CONQUER (IRE) 8 10-01 Paul & Clare Rooney Jonjo O’Neill UN ACE (FR) 9 10-01 Ace In The Pack Partnership Kim Bailey ART OF PAYROLL (GER) 8 10-01 Bishopsgate Syndicate Sandra Hughes IRE ULCK DU LIN (FR) 9 10-01 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls BURTONS WELL (IRE) 8 10-01 Trevor Hemmings Venetia Williams ROCK GONE (IRE) 9 10-00 Chris Stedman & Mark Albon Dr Richard Newland CHAMPAGNE AT TARA 8 10-00 J P McManus Jonjo O’Neill BALLY LONGFORD (IRE) 9 9-13 Ann & Alan Potts Colin Tizzard MAD JACK MYTTON (IRE) 7 9-13 J C & S R Hitchins Jonjo O’Neill CEPAGE (FR) 5 9-13 The Bellamy Partnership Venetia Williams ALWAYS ON THE RUN (IRE) 7 9-13 Paul & Clare Rooney Tom George MERCIAN PRINCE (IRE) 6 9-13 Paul Murphy Amy Murphy VIC DE TOUZAINE (FR) 8 9-12 A Brooks & G Moore Venetia Williams MONETAIRE (FR) 11 9-12 Allan Stennett David Pipe BALLYBOLLEY (IRE) 8 9-12 Simon Munir & Isaac Souede Nigel Twiston-Davies TOTAL RECALL (IRE) 8 9-12 Slaneyville Syndicate Sandra Hughes IRE BALBIR DU MATHAN (FR) 8 9-12 Barry Connell Alan Fleming IRE ALL TOGETHER (FR) 6 9-11 Mrs Z Wentworth Johnny Farrelly WESTERNER POINT (IRE) 8 9-11 Thade Quill Syndicate Eoghan O’Grady IRE KATACHENKO (IRE) 8 9-11 Trevor Hemmings Donald McCain PASS THE TIME 8 9-10 Dajam Ltd Neil Mulholland ERICHT (IRE) 11 9-10 Mrs Christopher Hanbury Nicky Henderson ROC D’APSIS (FR) 8 9-09 David Rea & Miss Diane Fudge Tom George ASTRACAD (FR) 11 9-09 Mark Barlow Nigel Twiston-Davies PRESSURIZE (IRE) 11 9-09 Mrs Sarah Williams Venetia Williams KILLALA QUAY 10 9-09 Richard & Mrs Susan Perkins Charlie Longsdon LAKE TAKAPUNA (IRE) 6 9-09 Dr Ronan Lambe Jim Culloty IRE DEFINITE RUBY (IRE) 9 9-08 James W Power Gordon Elliott IRE FULL SHIFT (FR) 8 9-08 J P McManus Nicky Henderson THOMAS CRAPPER 10 9-06 Apisukcom Robin Dickin UN PROPHETE (FR) 6 9-05 John Timpson Venetia Williams NO BUTS 9 9-03 Wontcostalot Partnership David Bridgwater MARCILHAC (FR) 8 9-02 A Brooks Venetia Williams SERGEANT MATTIE (IRE) 9 9-00 Swanee River Partnership Charlie Longsdon ROCKCHASEBULLETT (IRE) 9 8-12 The Yes No Wait Sorries Fergal O’Brien

99 entries

22 Irish-trained

THE FOLLOWING HORSE IS NOT QUALIFIED TO RUN:

LORD BRYAN (IRE)

Fulke Walwyn Kim Muir Challenge Cup Handicap Chase

(Amateur Riders)

£70,000 Total Prize Fund. Cheltenham, 5.30 pm, Thursday, March 16, three miles and two furlongs. For five-year-olds and upwards rated 0-145. Amateur riders. Penalties: after February 26, a winner of a chase 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 12lb. Entries closed February 21 (101 entries, 93 entries going forward), entries released February 23, weights revealed March 1. Six-day confirmation stage March 10, final declaration stage 10.00am, March 15. Maximum field of 24.

Horse Age Wgt Owner Trainer PENDRA (IRE) 9 11-12 J P McManus Charlie Longsdon BUYWISE (IRE) 10 11-12 T Hywel Jones Evan Williams ROAD TO RESPECT (IRE) 6 11-12 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE MISSED APPROACH (IRE) 7 11-12 Alan & Andrew Turner Warren Greatrex COCKTAILS AT DAWN 9 11-12 Robin Geffen & Sir John Ritblat Nicky Henderson NO DUFFER 10 11-11 David Robey Tom George TRIOLO D’ALENE (FR) 10 11-11 Sandy & Caroline Orr Nicky Henderson MARTELLO TOWER (IRE) 9 11-11 Barry Connell Margaret Mullins IRE CALETT MAD (FR) 5 11-11 Simon Munir & Isaac Souede Nigel Twiston-Davies GENERAL PRINCIPLE (IRE) 8 11-11 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MALL DINI (IRE) 7 11-10 Philip J Reynolds Patrick Kelly IRE CHAMPERS ON ICE (IRE) 7 11-10 Professor Caroline Tisdall & Bryan Drew David Pipe FORGOTTEN GOLD (IRE) 11 11-10 R Cornock Tom George LA VATICANE (FR) 8 11-10 Maria Bukhtoyarova David Pipe BLAZER (FR) 6 11-09 J P McManus Willie Mullins IRE GOODTOKNOW 9 11-09 Burling Daresbury MacEchern Nolan Potter Kerry Lee SINGLEFARMPAYMENT 7 11-09 N T Griffith & H M Haddock Tom George HENRI PARRY MORGAN 9 11-09 Ednyfed & Elizabeth Morgan Peter Bowen STONE HARD (IRE) 7 11-09 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DOCTOR HARPER (IRE) 9 11-08 The Johnson Family David Pipe LOCAL SHOW (IRE) 9 11-08 Mrs S J Humphrey Sarah Humphrey SOUTHFIELD ROYALE 7 11-08 Angela Yeoman Neil Mulholland UNIONISTE (FR) 9 11-08 David Maxwell Racing Limited Paul Nicholls HERON HEIGHTS (IRE) 8 11-07 Barry Maloney Henry de Bromhead IRE HADRIAN’S APPROACH (IRE) 10 11-07 Richard & Lizzie Kelvin-Hughes Nicky Henderson BONNY KATE (IRE) 7 11-07 Patricia Hunt Noel Meade IRE KNOCK HOUSE (IRE) 8 11-07 Tim Leslie Donald McCain FINAL NUDGE (IRE) 8 11-07 Corbett Stud David Dennis POTTERS LEGEND 7 11-06 Mrs J May Lucy Wadham DANCING SHADOW (IRE) 8 11-06 The Dancing Shadows Victor Dartnall KELTUS (FR) 7 11-06 Donlon & MacDonald Paul Nicholls LOOSE CHIPS 11 11-06 Barrels Of Courage Charlie Longsdon SAMBREMONT (FR) 7 11-06 Shanakiel Racing Syndicate Willie Mullins IRE POTTERS CROSS 10 11-06 Conyers, O’Reilly, Roddis, Zeffman Rebecca Curtis VIVA STEVE (IRE) 9 11-05 Paul & Clare Rooney Fergal O’Brien FULL CRY (IRE) 7 11-05 Garristown Aintree Syndicate Henry de Bromhead IRE RIGHTDOWNTHEMIDDLE (IRE) 9 11-05 R P Gilbert Gordon Elliott IRE LAMB OR COD (IRE) 10 11-05 Terry Warner Philip Hobbs PREMIER BOND 7 11-04 Middleham Park Racing XI Nicky Henderson UN ACE (FR) 9 11-04 Ace In The Pack Partnership Kim Bailey DOMESDAY BOOK (USA) 7 11-04 J Humberstone Stuart Edmunds WHATS HAPPENING (IRE) 10 11-04 David Rea & Express Contract Drying Ltd Tom George ANOTHER HERO (IRE) 8 11-03 J P McManus Jonjo O’Neill KILLER MILLER (IRE) 8 11-03 J P McManus Noel Meade IRE SUGAR BARON (IRE) 7 11-02 Anthony Speelman Nicky Henderson VENITIEN DE MAI (FR) 8 11-02 Ann & Alan Potts Partnership Jim Dreaper IRE LESSONS IN MILAN (IRE) 9 11-02 Trevor Hemmings Nicky Henderson SQUOUATEUR (FR) 6 11-02 J P McManus Gordon Elliott IRE PEARL SWAN (FR) 9 11-02 Roddy Owen & Paul Fullagar Peter Bowen KERROW (IRE) 7 11-02 Trevor Hemmings Alan King KILFINICHEN BAY (IRE) 9 11-02 Cracker Syndicate Charlie Longsdon BALLY LONGFORD (IRE) 9 11-02 Ann & Alan Potts Colin Tizzard KNOCKANRAWLEY (IRE) 9 11-01 Kim Bailey Racing Partnership VIII Kim Bailey MONETAIRE (FR) 11 11-01 Allan Stennett David Pipe VIC DE TOUZAINE (FR) 8 11-01 A Brooks & G Moore Venetia Williams BALBIR DU MATHAN (FR) 8 11-01 Barry Connell Alan Fleming IRE VINTAGE CLOUDS (IRE) 7 11-01 Trevor Hemmings Sue Smith FATHER EDWARD (IRE) 8 11-01 Fergus Wilson David Pipe A GOOD SKIN (IRE) 8 11-01 PP Control & Automation Limited Tom George ALVARADO (IRE) 12 11-00 William & Angela Rucker Fergal O’Brien BALLYCROSS 6 11-00 The Autism Rockers Nigel Twiston-Davies KATACHENKO (IRE) 8 11-00 Trevor Hemmings Donald McCain ERICHT (IRE) 11 10-13 Mrs Christopher Hanbury Nicky Henderson THE CRAFTY BUTCHER (IRE) 10 10-13 P Byrne/P W Mullins/D Ryan/I Madigan Willie Mullins IRE WHAT A MOMENT (IRE) 7 10-13 Bryan Drew & Steve Roper David Pipe LAKE TAKAPUNA (IRE) 6 10-12 Dr Ronan Lambe Jim Culloty IRE THEATRICAL STAR 11 10-12 Brocade Racing Colin Tizzard UNDRESSED (FR) 9 10-12 Golf at Ballyneety Syndicate Michael Hourigan IRE ASTRACAD (FR) 11 10-12 Mark Barlow Nigel Twiston-Davies LONG LUNCH 8 10-12 Battersby, Birchall, Halsall & Vestey Charlie Longsdon MOUNTAINOUS (IRE) 12 10-12 Hartley Phillips Roseff Shields Kerry Lee RUSSE BLANC (FR) 10 10-11 Mark Jackson Kerry Lee ADAM DU BRETEAU (FR) 7 10-11 Mrs Gay Smith Jonjo O’Neill DUELING BANJOS 7 10-11 J Perriss Kim Bailey KATENKO (FR) 11 10-11 A Brooks Venetia Williams DEFINITE RUBY (IRE) 9 10-11 James W Power Gordon Elliott IRE TWENTY EIGHT GUNS 7 10-11 Mason Scudamore Racing Michael Scudamore FULL SHIFT (FR) 8 10-11 J P McManus Nicky Henderson FEDERICI 8 10-11 Jon Glews Donald McCain IN THE ROUGH (IRE) 8 10-10 J P McManus Jonjo O’Neill WADSWICK COURT (IRE) 9 10-10 Roddy Owen & Paul Fullagar Peter Bowen BUDDY BOLERO (IRE) 11 10-08 Malcolm C Denmark Tony Martin IRE TOP WOOD (FR) 10 10-08 Jo Tracey David Pipe MORNEY WING (IRE) 8 10-08 The Steeple Chasers Charlie Mann CAPARD KING (IRE) 8 10-08 J B Gilruth & Eric Chapman Jonjo O’Neill NO BUTS 9 10-06 Wontcostalot Partnership David Bridgwater TROIKA STEPPES 9 10-05 William Williamson Fergal O’Brien FUTURE GILDED (FR) 8 10-04 Owners For Owners: Future Gilded Jamie Snowden GOOHAR (IRE) 8 10-03 R J Brereton Henry Daly CYCLOP (IRE) 6 10-01 DD Racing & Professor L P Hardwick David Dennis THOMOND (IRE) 9 10-00 Patricia Hunt Noel Meade IRE AMBER GAMBLER (GER) 7 9-08 Patrick Kelly Ian Williams

93 entries

22 Irish-trained

THE FOLLOWING HORSE ARE NOT QUALIFIED TO RUN:

HIT THE HIGHWAY (IRE), HURRICANE DARWIN (IRE), KRUZHLININ (GER)

THE FOLLOWING HORSES HAVE BEEN EXPUNGED:

BAIE DES ILES (FR), EDWULF, HAYMOUNT (IRE), PLEASANT COMPANY (IRE), TIGER ROLL (IRE)

Randox Health County Handicap Hurdle

Grade 3, £95,000 Total Prize Fund. Cheltenham, 2.10pm, Friday, March 17, two miles and one furlong (2m 179yds). For five-year-olds and upwards. Penalties: after February 26, a winner of a hurdle race 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 12lb. Entries closed February 21 (100 entries), entries released February 23, weights revealed March 1. Six-day confirmation stage March 11, final declaration stage 10.00am, March 16. Maximum field of 26.

Horse Age Wgt Owner Trainer ARCTIC FIRE (GER) 8 11-12 Wicklow Bloodstock (Ireland) Ltd Willie Mullins IRE MODUS 7 11-10 J P McManus Paul Nicholls IVAN GROZNY (FR) 7 11-07 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE L’AMI SERGE (IRE) 7 11-06 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson IVANOVICH GORBATOV (IRE) 5 11-04 J P McManus Joseph O’Brien IRE RENNETI (FR) 8 11-03 Susannah Ricci Willie Mullins IRE DIEGO DU CHARMIL (FR) 5 11-03 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls TOMBSTONE (IRE) 7 11-03 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE NORTH HILL HARVEY 6 11-03 Mrs G Widdowson Richard & Lizzie Kelvin-Hughes Dan Skelton BLEU ET ROUGE (FR) 6 11-03 J P McManus Willie Mullins IRE BALLYANDY 6 11-01 Options O Syndicate Nigel Twiston-Davies CHARBEL (IRE) 6 11-01 Julie Martin and David R Martin Kim Bailey WAXIES DARGLE 8 11-00 J P McManus Noel Meade IRE MOVEWITHTHETIMES (IRE) 6 11-00 J P McManus Paul Nicholls COURT MINSTREL (IRE) 10 10-13 Janet Davies Evan Williams PEACE AND CO (FR) 6 10-12 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson JER’S GIRL (IRE) 5 10-12 J P McManus Gavin Cromwell IRE LABAIK (FR) 6 10-12 A J O’Ryan Gordon Elliott IRE MICK JAZZ (FR) 6 10-11 G P Mahoney Gordon Elliott IRE BRELADE 5 10-11 D P Sharkey Gordon Elliott IRE RIVER FROST 5 10-11 J P McManus Alan King TELL US MORE (IRE) 8 10-10 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE WAKEA (USA) 6 10-10 Gary Ryan Karl Thornton IRE CAPITAINE (FR) 5 10-10 Martin Broughton & Friends 2 Paul Nicholls THE GAME CHANGER (IRE) 8 10-10 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE A HARE BREATH (IRE) 9 10-10 Mrs S N J Embiricos Ben Pauling AUTOMATED 6 10-10 David Spratt/Kevin McMunigal Gordon Elliott IRE HIGH BRIDGE 6 10-09 Bloomfields Ben Pauling KOSHARI (FR) 5 10-09 Susannah Ricci Willie Mullins IRE LEONCAVALLO (IRE) 5 10-08 Bloomfields Ben Pauling BOITE (IRE) 7 10-08 Mrs T Brown Warren Greatrex HARGAM (FR) 6 10-08 J P McManus Nicky Henderson ALLBLAK DES PLACES (FR) 5 10-08 George Creighton Willie Mullins IRE WINTER ESCAPE (IRE) 6 10-08 J P McManus Alan King JOEY SASA (IRE) 8 10-08 E Duignan/Bernard Woods Noel Meade IRE HAWK HIGH (IRE) 7 10-08 Trevor Hemmings Tim Easterby AIR HORSE ONE 6 10-08 The Dons Harry Fry VOSNE ROMANEE 6 10-07 Foxtrot NH Racing Partnership VI Dr Richard Newland BERTIMONT (FR) 7 10-07 Chris Giles Dan Skelton BLOOD CRAZED TIGER (IRE) 6 10-07 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE ROBINSHILL (IRE) 6 10-07 R J Rexton Nigel Twiston-Davies I SHOT THE SHERIFF (IRE) 10 10-07 Malcolm C Denmark Tony Martin IRE BALTIMORE ROCK (IRE) 8 10-06 Roger Brookhouse Neil Mulholland ROMAN FLIGHT (IRE) 9 10-06 Favourites Racing Ltd David Dennis PAIN AU CHOCOLAT (FR) 6 10-05 Mike and Eileen Newbould Dan Skelton PEACE NEWS (GER) 5 10-05 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE TYCOON PRINCE (IRE) 7 10-05 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE CRIEVEHILL (IRE) 5 10-05 Highclere T’Bred Racing- Crievehill Nigel Twiston-Davies INDIETIR (FR) 5 10-04 A Brooks Thomas Cooper IRE BRAVISSIMO (FR) 6 10-04 Susannah Ricci Willie Mullins IRE DE NAME ESCAPES ME (IRE) 7 10-04 J P McManus Noel Meade IRE RED TORNADO (FR) 5 10-03 Notalotterry Dan Skelton KAPSTADT (FR) 7 10-03 Anchor Men Ian Williams CURIOUS CARLOS 8 10-03 Carl Pyne Peter Bowen KAYF BLANCO 8 10-03 Mrs L Day, H Burdett & G McPherson Graeme McPherson WAIT FOR ME (FR) 7 10-03 Andrew L Cohen Philip Hobbs DOMINADA (IRE) 5 10-03 Julie & Keith Hanson Brian Ellison MARAKOUSH (IRE) 6 10-03 Barry Connell Alan Fleming IRE JALEO (GER) 5 10-03 Bloomfields Ben Pauling VERNI (FR) 8 10-03 Paul & Clare Rooney Philip Hobbs VELVET MAKER (FR) 8 10-03 Barry Connell Alan Fleming IRE OZZIE THE OSCAR (IRE) 6 10-03 Bradley Partnership Philip Hobbs SONG LIGHT 7 10-03 Phoenix Bloodstock & A A Goodman Seamus Mullins MONTBAZON (FR) 10 10-03 David Sewell Alan King MOHAAYED 5 10-02 Mrs June Watts Dan Skelton ICE COLD SOUL (IRE) 7 10-02 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE SOLATENTIF (FR) 7 10-02 Ann & Alan Potts Colin Tizzard GRAND PARTNER (IRE) 9 10-02 Mrs H Mullins Thomas Mullins IRE KEEP IN LINE (GER) 5 10-02 Paul & Clare Rooney Alan King WILLIAM H BONNEY 6 10-02 Mr & Mrs R Scott Alan King APASIONADO (GER) 6 10-02 The Tyringham Partnership Stuart Edmunds AZZURI 5 10-02 The Blind Squirrels Dan Skelton CYRNAME (FR) 5 10-01 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls BYRON FLYER 6 10-01 Anchor Men Ian Williams HASSLE (IRE) 8 10-01 Mark Albon & Chris Stedman Dr Richard Newland DREAM BERRY (FR) 6 10-01 J P McManus Jonjo O’Neill BLOODY MARY (FR) 6 10-01 J P McManus Nicky Henderson DISCOURS D’UN ROI (FR) 5 10-01 Sullivan Bloodstock Limited Nicky Henderson SHAAMA GRISE (FR) 5 10-00 The Angove Family David Pipe TARA RIVER (FR) 8 10-00 G J Singh, D Singh Rathore & D Hitchins Brian Barr CHESTERFIELD (IRE) 7 9-13 The Rumble Racing Club Seamus Mullins GOLDEN SPEAR 6 9-13 Newtown Anner Stud Farm Tony Martin IRE OKOTOKS (IRE) 7 9-13 Malcolm C Denmark Tony Martin IRE DERULO (IRE) 6 9-13 John Dwyer Liz Doyle IRE MAESTRO ROYAL 8 9-12 Rita Brown Nicky Henderson TUDOR CITY (IRE) 5 9-12 John Breslin Tony Martin IRE MY MANEKINEKO 8 9-12 Ka Hon Tham James Nash IRE TOP TUG (IRE) 6 9-12 Elite Racing Club Alan King EAMON AN CNOIC (IRE) 6 9-12 The Angove Family David Pipe ART OF SECURITY (IRE) 7 9-10 Munnelly Support Services Limited Noel Meade IRE MAX DO BRAZIL (FR) 5 9-10 Professor Caroline Tisdall & Bryan Drew David Pipe ST SAVIOUR 5 9-08 Highclere Thoroughbred Racing-St Saviour Philip Hobbs VEINARD (FR) 8 9-08 T D Howley Jnr/J N O’Brien Gordon Elliott IRE STRETCHINGTHETRUTH (IRE) 6 9-05 J P McManus Noel Meade IRE PILLARD (FR) 5 9-05 Regulatory Finance Solutions Limited Jonjo O’Neill CHIEFTAIN’S CHOICE (IRE) 8 9-03 Kevin Frost Kevin Frost DAKLONDIKE (IRE) 5 9-00 Prof Caroline Tisdall David Pipe BAZOOKA (IRE) 6 8-13 Anne Cowley David Flood AGENT BORU (IRE) 6 8-11 Roberto Syndicate Tom Gibney IRE STAMP YOUR FEET (IRE) 5 8-11 J P McManus Tom George

100 entries

37 Irish-trained

Martin Pipe Conditional Jockeys’ Handicap Hurdle

£65,000 Total Prize Fund. Cheltenham, 4.50pm, Friday, March 17, two miles and four and a half furlongs (2m 4f 56yds). For four-year-olds and upwards rated 0-145. Penalties: after February 26, a winner of a hurdle race 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 10lb. Allowances: riders who, prior to March 14, have not ridden more than 20 winners 3lb; riders who have not ridden more than 10 winners 5lb. Entries closed February 21 (164 entries, 162 entries going forward), entries released February 23, weights revealed March 1. Six-day confirmation stage March 11, final declaration stage 10.00am, March 16. Maximum field of 24.

Horse Age Wgt Owner Trainer THOMAS HOBSON 7 11-10 Susannah Ricci Willie Mullins IRE COURT MINSTREL (IRE) 10 11-10 Janet Davies Evan Williams TAGLIETELLE 8 11-10 Olduvai Syndicate Gordon Elliott IRE JURY DUTY (IRE) 6 11-10 Sideways Syndicate Gordon Elliott IRE LABAIK (FR) 6 11-09 A J O’Ryan Gordon Elliott IRE CLARCAM (FR) 7 11-09 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE ITS’AFREEBEE (IRE) 7 11-09 Rebel Jumping Dan Skelton BRELADE 5 11-08 D P Sharkey Gordon Elliott IRE MICK JAZZ (FR) 6 11-08 G P Mahoney Gordon Elliott IRE EL BANDIT (IRE) 6 11-08 Colm Donlon, Barry Fulton & Richard Webb Paul Nicholls BORN SURVIVOR (IRE) 6 11-08 Mrs G Widdowson Richard & Lizzie Kelvin-Hughes Dan Skelton GIBRALFARO (IRE) 5 11-08 McNeill Family Alan King LE ROCHER (FR) 7 11-08 John White & Anne Underhill Nick Williams THE STORYTELLER (IRE) 6 11-07 Mrs Pat Sloan Gordon Elliott IRE TIGER ROLL (IRE) 7 11-07 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MONTALBANO 5 11-07 Susannah Ricci Willie Mullins IRE TELL US MORE (IRE) 8 11-07 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MIDNIGHT JAZZ 7 11-07 Mrs A Allen Ben Case AUTOMATED 6 11-07 David Spratt/Kevin McMunigal Gordon Elliott IRE KOSHARI (FR) 5 11-06 Susannah Ricci Willie Mullins IRE PETER THE MAYO MAN (IRE) 7 11-05 Masterson Holdings Limited Neil Mulholland TOMMY SILVER (FR) 5 11-05 Done, Ferguson, Mason & Wood Paul Nicholls DESERT CRY (IRE) 11 11-05 NYPD Racing Donald McCain RUNFORDAVE (IRE) 5 11-05 Mrs Pat Sloan Gordon Elliott IRE ROCKLANDER (IRE) 8 11-05 D O’Donohoe, J Cavanagh, S Nelson Tom George HAWK HIGH (IRE) 7 11-05 Trevor Hemmings Tim Easterby TIN SOLDIER (FR) 6 11-05 Philip J Reynolds Willie Mullins IRE BROKEN SOUL (IRE) 6 11-05 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE LAC FONTANA (FR) 8 11-04 Axom LIX Paul Nicholls ROBINSHILL (IRE) 6 11-04 R J Rexton Nigel Twiston-Davies BLOOD CRAZED TIGER (IRE) 6 11-04 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE I SHOT THE SHERIFF (IRE) 10 11-04 Malcolm C Denmark Tony Martin IRE ELECTRIC CONCORDE (IRE) 6 11-04 Dr Ronan Lambe Jim Culloty IRE CASTELLO SFORZA (IRE) 6 11-03 J P McManus Willie Mullins IRE FIXE LE KAP (FR) 5 11-03 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson COO STAR SIVOLA (FR) 5 11-03 Babbit Racing Nick Williams DELL’ ARCA (IRE) 8 11-03 Prof Caroline Tisdall David Pipe THEO’S CHARM (IRE) 7 11-03 Michael O’Shea Nick Gifford ALZAMMAAR (USA) 6 11-03 The Sandmoor Partnership 2 Sam England CHAMPAGNE CLASSIC (IRE) 6 11-03 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE MASSINI’S TRAP (IRE) 8 11-03 S Curran James Nash IRE ROMAN FLIGHT (IRE) 9 11-03 Favourites Racing Ltd David Dennis NO COMMENT 6 11-02 J P McManus Philip Hobbs THOMAS CAMPBELL 5 11-02 Mrs Van Geest & Mrs Kelvin Hughes Nicky Henderson TYCOON PRINCE (IRE) 7 11-02 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE DOESYOURDOGBITE (IRE) 5 11-02 DYDB Marketing & Friends Of Jackdaws Jonjo O’Neill PAIN AU CHOCOLAT (FR) 6 11-02 Mike and Eileen Newbould Dan Skelton CRIEVEHILL (IRE) 5 11-02 Highclere T’Bred Racing- Crievehill Nigel Twiston-Davies PEACE NEWS (GER) 5 11-02 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE SIRE DU BERLAIS (FR) 5 11-02 J P McManus Gordon Elliott IRE BRAVISSIMO (FR) 6 11-01 Susannah Ricci Willie Mullins IRE BALLYHILL (FR) 6 11-01 S Such & CG Paletta Nigel Twiston-Davies JEANNOT DE NONANT (FR) 5 11-01 Simon Munir/Isaac Souede Gordon Elliott IRE DADSINTROUBLE (IRE) 7 11-01 Paul Bowtell Tim Vaughan INDIETIR (FR) 5 11-01 A Brooks Thomas Cooper IRE PROTEK DES FLOS (FR) 5 11-01 J P McManus Nicky Henderson SURE REEF (IRE) 8 11-01 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE BARRA (FR) 6 11-01 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE CARRIG CATHAL 6 11-01 T J Doran Gordon Elliott IRE KINGS BANDIT (IRE) 9 11-01 Diana Whateley Gordon Elliott IRE RATHER BE (IRE) 6 11-01 Matt & Lauren Morgan Nicky Henderson DAYS OF HEAVEN (FR) 7 11-01 Mrs S K Johnston Nicky Henderson TOMMY RAPPER (IRE) 6 11-01 Judy Craymer & Nick Skelton Dan Skelton SOUPY SOUPS (IRE) 6 11-00 Equi ex Incertis Partners Neil Mulholland SONG LIGHT 7 11-00 Phoenix Bloodstock & A A Goodman Seamus Mullins BATTLEFORD 6 11-00 Andrea & Graham Wylie Willie Mullins IRE VELVET MAKER (FR) 8 11-00 Barry Connell Alan Fleming IRE VERNI (FR) 8 11-00 Paul & Clare Rooney Philip Hobbs LASER LIGHT (IRE) 6 11-00 Simon Munir & Isaac Souede Alan King DOMINADA (IRE) 5 11-00 Julie & Keith Hanson Brian Ellison CATAMARAN DU SEUIL (FR) 5 11-00 Michael P Tudor Dr Richard Newland MISTER FIZZ 9 11-00 Margaret J Wilson Imogen Pickard KAYF BLANCO 8 11-00 Mrs L Day, H Burdett & G McPherson Graeme McPherson CURIOUS CARLOS 8 11-00 Carl Pyne Peter Bowen RAINY CITY (IRE) 7 11-00 Sir A Ferguson,G Mason,R Wood & P Done Paul Nicholls KK LEXION (IRE) 6 11-00 Perry, Lawson, Waller, Rea, McDermott Tom George GEORDIE DES CHAMPS (IRE) 6 11-00 J P McManus Rebecca Curtis ALLEE BLEUE (IRE) 7 11-00 Andrew L Cohen Philip Hobbs MARAKOUSH (IRE) 6 11-00 Barry Connell Alan Fleming IRE WAIT FOR ME (FR) 7 11-00 Andrew L Cohen Philip Hobbs TESTIFY (IRE) 6 11-00 Trevor Hemmings Donald McCain DUKE STREET (IRE) 5 11-00 Chris Stedman & Mark Albon Dr Richard Newland BRIO CONTI (FR) 6 10-13 The Gi Gi Syndicate Paul Nicholls KEEP IN LINE (GER) 5 10-13 Paul & Clare Rooney Alan King REMILUC (FR) 8 10-13 Gilbert & Gamble Chris Gordon GRAND PARTNER (IRE) 9 10-13 Mrs H Mullins Thomas Mullins IRE BURBANK (IRE) 5 10-13 Ronnie Bartlett Nicky Henderson SOLOMN GRUNDY (IRE) 7 10-13 Roger Brookhouse Neil Mulholland ICE COLD SOUL (IRE) 7 10-13 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE SOLATENTIF (FR) 7 10-13 Ann & Alan Potts Colin Tizzard BIGMARTRE (FR) 6 10-13 P J Dixon Harry Whittington HASSLE (IRE) 8 10-12 Mark Albon & Chris Stedman Dr Richard Newland BYRON FLYER 6 10-12 Anchor Men Ian Williams DREAM BERRY (FR) 6 10-12 J P McManus Jonjo O’Neill CHARLEMAR (FR) 5 10-12 The Hennessy Six Harry Whittington CRIMSON ARK (IRE) 7 10-12 Gemmell, Langton, Ryan & Sieff Emma Lavelle BLOODY MARY (FR) 6 10-12 J P McManus Nicky Henderson FLY CAMP (IRE) 7 10-12 The Blue Bar Partnership Nicky Henderson CYRNAME (FR) 5 10-12 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls DIVINE SPEAR (IRE) 6 10-11 Middleham Park Racing LXII Nicky Henderson PHOBIAPHILIAC (IRE) 6 10-11 Bradley Partnership Nicky Henderson SHAAMA GRISE (FR) 5 10-11 The Angove Family David Pipe SOLSTICE STAR 7 10-11 E & G Racing Partnership Martin Keighley MAGIE DU MA (FR) 4 10-11 K Alexander David Pipe MR CLARKSON (IRE) 5 10-11 Pipe’s Prospectors David Pipe SKY KHAN 8 10-11 The Ormello Way Lucinda Russell TARA RIVER (FR) 8 10-11 G J Singh, D Singh Rathore & D Hitchins Brian Barr AH LITTLELUCK (IRE) 7 10-11 Kevin Haigney Tom Gibney IRE CHESTERFIELD (IRE) 7 10-10 The Rumble Racing Club Seamus Mullins OKOTOKS (IRE) 7 10-10 Malcolm C Denmark Tony Martin IRE KELVINGROVE (IRE) 7 10-10 The All In Syndicate Jonjo O’Neill EL TERREMOTO (FR) 5 10-10 Simon Munir & Isaac Souede Nigel Twiston-Davies COTTERSROCK (IRE) 7 10-10 Stuart Baikie Martin Keighley GOLDEN SPEAR 6 10-10 Newtown Anner Stud Farm Tony Martin IRE AL BOUM PHOTO (FR) 5 10-10 Mrs J Donnelly Willie Mullins IRE HUNTERS CALL (IRE) 7 10-10 M Ward John Neilan IRE SLEEP EASY 5 10-09 Tony Bloom Neil Mulholland MAESTRO ROYAL 8 10-09 Rita Brown Nicky Henderson BADEN (FR) 6 10-09 Triermore Stud Nicky Henderson SUMKINDOFKING (IRE) 6 10-09 PP Control & Automation Limited Tom George EMINENT POET 6 10-09 B C Dice Venetia Williams SHADOW CATCHER 9 10-09 Mrs Pat Sloan Gordon Elliott IRE HUNTERS HOOF (IRE) 8 10-09 London Bridge Racing Partnership Ian Williams BEL AMI DE SIVOLA (FR) 6 10-09 Gigginstown House Stud Noel Meade IRE WALT (IRE) 6 10-09 Phil Simmonds Neil Mulholland STOWAWAY MAGIC (IRE) 6 10-09 Grech & Parkin Nicky Henderson POETIC RHYTHM (IRE) 6 10-09 FOB Racing Club Fergal O’Brien ANTEROS (IRE) 9 10-08 K W Bell Sophie Leech CASPER KING (IRE) 6 10-08 The Brushmakers Philip Hobbs CRYSTAL LAD (FR) 5 10-08 C E Stedman Gary Moore BANDSMAN 6 10-08 Mrs Sarah Faulks Dan Skelton SUPREME VINNIE (IRE) 8 10-08 Moon & Stars Syndicate Denise O’Shea IRE JUSTMEMYSELFANDI (IRE) 6 10-08 Well Oiled Partnership Liz Doyle IRE BALLYBOLLEY (IRE) 8 10-08 Simon Munir & Isaac Souede Nigel Twiston-Davies RIGHTDOWNTHEMIDDLE (IRE) 9 10-07 R P Gilbert Gordon Elliott IRE EASTER DAY (FR) 9 10-07 Broughton Thermal Insulation Henry Spiller OSCAR HOOF (IRE) 9 10-07 The Hoof Partnership Nicky Henderson ART OF SECURITY (IRE) 7 10-07 Munnelly Support Services Limited Noel Meade IRE MAX DO BRAZIL (FR) 5 10-07 Professor Caroline Tisdall & Bryan Drew David Pipe POKER SCHOOL (IRE) 7 10-07 Aniol Chandler Medcroft Turner Westwood Ian Williams BENNYS KING (IRE) 6 10-06 Mezzone Family Venetia Williams BEHIND TIME (IRE) 6 10-06 J P McManus Harry Fry MAGNA CARTOR 7 10-06 Rachel O’Neill John Hanlon IRE WESTENDORF (IRE) 6 10-05 Regulatory Finance Solutions Limited Jonjo O’Neill ST SAVIOUR 5 10-05 Highclere Thoroughbred Racing-St Saviour Philip Hobbs WATER SPRITE (IRE) 6 10-05 Five Men Syndicate Gordon Elliott IRE VEINARD (FR) 8 10-05 T D Howley Jnr/J N O’Brien Gordon Elliott IRE DOLOS (FR) 4 10-05 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls JACK THE WIRE (IRE) 7 10-04 M G Hogan Denis Hogan IRE BLACK KEY 5 10-04 Gigginstown House Stud Henry de Bromhead IRE DUKE OF SONNING 5 10-03 Miss H Ward Shaun Harris STRETCHINGTHETRUTH (IRE) 6 10-02 J P McManus Noel Meade IRE ARGANTE (FR) 8 10-02 Peter Spiller Nicky Henderson CAMLANN (IRE) 6 10-02 Mrs A F Mee John Hanlon IRE JUSTIFICATION 9 10-01 Elizabeth Kiernan Gary Moore GRAASTEN (GER) 5 10-01 Galloping On The South Downs Partnership Gary Moore THOMAS CRAPPER 10 9-13 Apisukcom Robin Dickin RAMSES DE TEILLEE (FR) 5 9-12 John White & Anne Underhill David Pipe ACCORD (IRE) 7 9-11 Jim Furlong David Bridgwater NACHI FALLS 4 9-10 Bryant, McMullan, Warren, Phillips, Mead Nigel Hawke AGENT BORU (IRE) 6 9-08 Roberto Syndicate Tom Gibney IRE HIGHLAND FLING (IRE) 5 8-13 E Hughes Gavin Cromwell IRE

162 entries

57 Irish-trained

THE FOLLOWING HORSES HAVE BEEN EXPUNGED:

ABBYSSIAL (IRE), WAXIES DARGLE

The Johnny Henderson Grand Annual Chase Challenge Cup (Handicap)

Grade 3, £105,000 Total Prize Fund. Cheltenham, 5.30pm, Friday, March 17, two miles and half a furlong (2m 62yds). For five-year-old and upwards. Penalties: after February 26, a winner of a chase 5lb. No penalty to increase a horse’s weight above 11st 12lb. Entries closed February 21 (77 entries), entries released February 23, weights revealed March 1. Six-day confirmation stage March 11, final declaration stage 10.00am, March 16. Maximum field of 24.

Horse Age Wgt Owner Trainer SIRE DE GRUGY (FR) 11 11-12 The Preston Family & Friends Ltd Gary Moore BALLYCASEY (IRE) 10 11-06 Susannah Ricci Willie Mullins IRE GARDE LA VICTOIRE (FR) 8 11-04 Diana Whateley Philip Hobbs TRAFFIC FLUIDE (FR) 7 11-03 Galloping On The South Downs Partnership Gary Moore VANITEUX (FR) 8 11-00 Richard & Lizzie Kelvin-Hughes Nicky Henderson EASTLAKE (IRE) 11 11-00 J P McManus Jonjo O’Neill CLARCAM (FR) 7 10-13 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE VIBRATO VALTAT (FR) 8 10-12 Axom XLIII Paul Nicholls L’AMI SERGE (IRE) 7 10-12 Simon Munir & Isaac Souede Nicky Henderson PLEASANT COMPANY (IRE) 9 10-11 Malcolm C Denmark Willie Mullins IRE DODGING BULLETS 9 10-11 Martin Broughton & Friends Paul Nicholls THE GAME CHANGER (IRE) 8 10-10 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE ALISIER D’IRLANDE (FR) 7 10-10 Roger Brookhouse Henry de Bromhead IRE ROCK THE WORLD (IRE) 9 10-07 Michael Buckley Jessica Harrington IRE GREY GOLD (IRE) 12 10-07 Mrs M A Boden Kerry Lee QUITE BY CHANCE 8 10-07 T Hamlin,J M Dare,J W Snook,J T Warner Colin Tizzard TELL US MORE (IRE) 8 10-07 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE CLOUDY DREAM (IRE) 7 10-07 Trevor Hemmings Malcolm Jefferson GINO TRAIL (IRE) 10 10-07 Jan Smith Kerry Lee LE PREZIEN (FR) 6 10-06 J P McManus Paul Nicholls BALL D’ARC (FR) 6 10-06 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE UPSILON BLEU (FR) 9 10-05 Raymond & Anita Anderson Green Pauline Robson SAN BENEDETO (FR) 6 10-05 P J Vogt Paul Nicholls BRIGHT NEW DAWN (IRE) 10 10-05 Boultbee Brooks Ltd Venetia Williams VELVET MAKER (FR) 8 10-04 Barry Connell Alan Fleming IRE ROMAN FLIGHT (IRE) 9 10-04 Favourites Racing Ltd David Dennis MODULE (FR) 10 10-04 Simon W Clarke Tom George TED VEALE (IRE) 10 10-04 John Breslin Tony Martin IRE THREE STARS (IRE) 7 10-03 Robert Finnegan Henry de Bromhead IRE DANDRIDGE 8 10-03 Ronnie Bartlett Arthur Moore IRE STARCHITECT (IRE) 6 10-03 Paul & Clare Rooney David Pipe RED SPINNER (IRE) 7 10-02 Paul & Clare Rooney Kim Bailey GARDEFORT (FR) 8 10-02 A Brooks Venetia Williams ZAMDY MAN 8 10-02 J P McManus Venetia Williams MR FIFTYONE (IRE) 8 10-02 David Bobbett Jessica Harrington IRE SIZING PLATINUM (IRE) 9 10-01 Ann & Alan Potts Colin Tizzard THEINVAL (FR) 7 10-01 Sandy & Caroline Orr Nicky Henderson CROCO BAY (IRE) 10 10-01 Lady Jane Grosvenor Ben Case MIXBOY (FR) 7 10-00 Paul & Clare Rooney Keith Dalgleish PAIROFBROWNEYES (IRE) 8 10-00 Fibbage Syndicate Barry John Murphy IRE BOLD HENRY 11 10-00 J P McManus Philip Hobbs SOLITA (IRE) 8 10-00 R V Hennelly Paul Nolan IRE CALIPTO (FR) 7 9-13 A Brooks Venetia Williams TULLY EAST (IRE) 7 9-12 Barry Connell Alan Fleming IRE POWERSBOMB (IRE) 7 9-12 Carmel Lordan Brian McMahon IRE DRAYCOTT PLACE (IRE) 8 9-12 John Patrick Ryan John Ryan IRE DOCTOR PHOENIX (IRE) 9 9-12 Favourites Racing Ltd David Dennis ULTRAGOLD (FR) 9 9-12 Brocade Racing J P Romans Terry Warner Colin Tizzard SOLAR IMPULSE (FR) 7 9-11 Andy Bell & Fergus Lyons Christopher Kellett UN BEAU ROMAN (FR) 9 9-11 John H W Finch & The Romans Paul Henderson ULCK DU LIN (FR) 9 9-11 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls REALT MOR (IRE) 12 9-11 Mrs Pat Sloan Gordon Elliott IRE UT MAJEUR AULMES (FR) 9 9-11 Mrs S De Wilde Victor Dartnall ROMAIN DE SENAM (FR) 5 9-11 Dan Macdonald & Chris Giles Paul Nicholls ASTRE DE LA COUR (FR) 7 9-10 The Front Runners Partnership Robert Walford CHAMPAGNE AT TARA 8 9-10 J P McManus Jonjo O’Neill MICK THONIC (FR) 7 9-09 Ann & Alan Potts Colin Tizzard MAD JACK MYTTON (IRE) 7 9-09 J C & S R Hitchins Jonjo O’Neill HOLLY BUSH HENRY (IRE) 6 9-09 Lady Bamford & Alice Bamford Graeme McPherson WITNESS IN COURT (IRE) 10 9-09 Tim Leslie Donald McCain YORKIST (IRE) 9 9-09 Mike and Eileen Newbould Dan Skelton CEPAGE (FR) 5 9-09 The Bellamy Partnership Venetia Williams BALLYBOLLEY (IRE) 8 9-08 Simon Munir & Isaac Souede Nigel Twiston-Davies WORKBENCH (FR) 9 9-08 N W Lake Dan Skelton NEXT SENSATION (IRE) 10 9-08 Mark Blandford Michael Scudamore DE FAOITHESDREAM (IRE) 11 9-08 R Abbott & M Stavrou Evan Williams MAX WARD (IRE) 8 9-08 N T Griffith & H M Haddock Tom George ALL TOGETHER (FR) 6 9-07 Mrs Z Wentworth Johnny Farrelly SIR NOTE (FR) 7 9-07 G F Chesneaux James Eustace WAR SINGER (USA) 10 9-06 The War Cabinet Johnny Farrelly LAKE TAKAPUNA (IRE) 6 9-05 Dr Ronan Lambe Jim Culloty IRE WINNER MASSAGOT (FR) 6 9-05 Masterson Holdings Limited Alan King UBALTIQUE (FR) 9 9-03 Tim Leslie Donald McCain DOITFORTHEVILLAGE (IRE) 8 9-03 The Rockbourne Partnership Paul Henderson THEATRE FLAME (IRE) 7 9-02 CWB LLP David Bridgwater CANICALLYOUBACK 9 9-02 Mrs D E Cheshire Evan Williams UN PROPHETE (FR) 6 9-01 John Timpson Venetia Williams

77 entries

20 Irish-trained