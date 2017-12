Declared runners for day two of the Ladbrokes Winter Carnival – Saturday, December 2, 2017 Posted by racenews on Friday, December 1, 2017 · Leave a Comment

12.10pm Ladbrokes Mares’ Novices’ Hurdle Race (Listed Race) 2m 69y

1 Cap Soleil (FR) Fergal O’Brien 11st 3lb Paddy Brennan

2 All Currencies (IRE) Gary Moore 11st 0lb Joshua Moore

3 Angels Antics Nigel Twiston-Davies 11st 0lb Davy Russell

4 Banjo Girl (IRE) (Hood) Lucy Wadham 11st 0lb David Noonan

5 Dame Rose (FR) Richard Hobson 11st 0lb Richard Johnson

6 Monar Rose (Hood, Tongue Strap) Ben Case 11st 0lb Noel Fehily

12.45pm Ladbrokes John Francome Novices’ Chase (Grade 2) 2m 7f 86y

1 Black Corton (FR) (Tongue Strap) Paul Nicholls 11st 5lb Bryony Frost

2 Elegant Escape (IRE) Colin Tizzard 11st 2lb Harry Cobden

3 Fountains Windfall Anthony Honeyball 11st 2lb Aidan Coleman

4 Sir Ivan (Tongue Strap) Harry Fry 11st 2lb Noel Fehily

5 Wait For Me (FR) (Hood, Tongue Strap) Philip Hobbs 11st 2lb Richard Johnson

1.20pm Sir Peter O’Sullevan Memorial Handicap Chase 2m 6f 93y

1 Bouvreuil (FR) (Tongue Strap) Paul Nicholls 11st 12lb Harry Cobden

2 Warriors Tale (Tongue Strap) Paul Nicholls 11st 11lb Bryony Frost (5)

3 Different Gravey (IRE) Polly Gundry 11st 10lb Wayne Hutchinson

4 Gold Present (IRE) Nicky Henderson 11st 10lb Nico de Boinville

5 O Maonlai (IRE) (Tongue Strap) Tom George 11st 8lb A. P. Heskin

6 On Tour (IRE) Evan Williams 11st 8lb Mitchell Bastyan (5)

7 Junction Fourteen (IRE) (Visor, Tongue Strap) Emma Lavelle 11st 7lb Noel Fehily

8 Crosspark Caroline Bailey 11st 4lb Richard Johnson

9 Potters Cross Rebecca Curtis 10st 13lb Adam Wedge

10 No Buts (Sheepskin C/P) David Bridgwater 10st 10lb Daniel Hiskett (5)

11 Little Jon (Sheepskin C/P) Nigel Twiston-Davies 10st 8lb Tom Bellamy

12 Gentleman Jon (Blinkers, Tongue Strap) Colin Tizzard 10st 6lb Paddy Brennan

1.50pm Ladbrokes Handicap Hurdle 2m 4f 118y

1 Court Minstrel (IRE) Evan Williams 11st 12lb Mitchell Bastyan (5)

2 Old Guard Paul Nicholls 11st 12lb Bryony Frost (5)

3 Air Horse One Harry Fry 11st 8lb Noel Fehily

4 Coeur de Lion Alan King 11st 5lb Kevin Dowling (10)

5 Remiluc (FR) (Tongue Strap) Chris Gordon 10st 12lb Paul O’Brien (5)

6 Maestro Royal Nicky Henderson 10st 12lb Nico de Boinville

7 Jaleo (GER) Ben Pauling 10st 11lb Mr Alex Ferguson (7)

8 Doesyourdogbite (IRE) Jonjo O’Neill 10st 7lb Aidan Coleman

9 Master Dancer (Sheepskin C/P) Tim Vaughan 10st 6lb Richard Johnson

10 Jabulani (FR) Nigel Twiston-Davies 10st 4lb Jamie Bargary (3)

11 Dino Velvet (FR) Alan King 10st 0lb Brendan Powell

12 Vicenzo Mio (FR) (Tongue Strap) Chris Gordon 10st 0lb David Noonan

2.25pm Ladbrokes Intermediate Hurdle (Limited Handicap) (Listed Race) 2m 69y

1 Charli Parcs (FR) Nicky Henderson 11st 10lb Noel Fehily

2 High Bridge Ben Pauling 11st 10lb Mr Alex Ferguson (7)

3 Mount Mews (IRE) Malcolm Jefferson 11st 10lb Brian Hughes

4 Amour de Nuit (IRE) Paul Nicholls 11st 3lb Harry Cobden

5 Poppy Kay Philip Hobbs 11st 0lb Richard Johnson

6 Master of Irony (IRE) (Sheepskin C/P) John Quinn 10st 12lb Davy Russell

7 Cosmeapolitan Alan King 10st 7lb Wayne Hutchinson

3.00pm Ladbrokes Trophy Chase (Handicap) (Grade 3) 3m 1f 214y

1 Coneygree Mark Bradstock 11st 12lb Nico de Boinville

2 Whisper (FR) Nicky Henderson 11st 8lb (4lb ex) Davy Russell

3 American (FR) Harry Fry 11st 4lb Noel Fehily

4 Carole’s Destrier Neil Mulholland 11st 1lb Robert Dunne

5 Label des Obeaux (FR) (Sheepskin C/P) Alan King 11st 0lb Wayne Hutchinson

6 A Genie In Abottle (IRE) Noel Meade, Ireland 10st 13lb Sean Flanagan

7 Regal Encore (IRE) (Tongue Strap) Anthony Honeyball 10st 11lb Richie McLernon

8 Royal Vacation (IRE) (Blinkers, Tongue Strap) Colin Tizzard 10st 10lb Paddy Brennan

9 Pleasant Company (IRE) (Hood) W. P. Mullins, Ireland 10st 9lb David Mullins

10 Total Recall (IRE) W. P. Mullins, Ireland 10st 8lb P. Townend

11 Singlefarmpayment (Hood) Tom George 10st 8lb A. P. Heskin

12 Double Ross (IRE) Nigel Twiston-Davies 10st 8lb Tom Bellamy

13 Present Man (IRE) (Tongue Strap) Paul Nicholls 10st 7lb (4lb ex) Bryony Frost (5)

14 Missed Approach (IRE) (Blinkers) Warren Greatrex 10st 6lb Richard Johnson

15 Bigbadjohn (IRE) Rebecca Curtis 10st 5lb Adam Wedge

16 Vyta du Roc (FR) Nicky Henderson 10st 1lb Aidan Coleman

17 Braqueur d’Or (FR) Paul Nicholls 10st 0lb Harry Cobden

18 Cogry (Sheepskin C/P) Nigel Twiston-Davies 10st 0lb Jamie Bargary (3)

19 Potters Legend (Blinkers) Lucy Wadham 10st 0lb Brian Hughes

20 Southfield Royale (Blinkers) Neil Mulholland 10st 0lb Brendan Powell

21 Pilgrims Bay (IRE) (Hood, Sheepskin C/P) Neil Mulholland 10st 0lb James Best

3.35pm Ladbrokes Handicap Chase (For The Jim Joel Memorial Trophy) 2m 92y

1 Just Cameron (Tongue Strap) Micky Hammond 11st 12lb Brian Hughes

2 Theinval (FR) (Sheepskin C/P) Nicky Henderson 11st 11lb Nico de Boinville

3 Marracudja (FR) (Hood, Tongue Strap) Paul Nicholls 11st 6lb Harry Cobden

4 Overtown Express (IRE) Harry Fry 11st 6lb Noel Fehily

5 Duke of Navan (IRE) Nicky Richards 11st 5lb Davy Russell

6 Festive Affair (IRE) (Tongue Strap, Sheepskin C/P) Jonjo O’Neill 11st 1lb Aidan Coleman

7 Baby King (IRE) (Tongue Strap) Tom George 11st 0lb A. P. Heskin

8 Greybougg Nigel Hawke 10st 10lb David Noonan

9 Dream Bolt (IRE) David Rees 10st 8lb Adam Wedge

10 Rock On Rocky (Tongue Strap, Sheepskin C/P) Matt Sheppard 10st 1lb Jamie Bargary (3)